RiskManagementEA

# Gestión de riesgos EA - Manual del usuario

## 📖 Índice
1. [Visión general](#overview)
2. [Instalación](#installation)
3. [Características](#features)
4. [Parámetros deentrada](#parámetros-de-entrada)
5. [Interfaz de usuario](#user-interface)
6. [Cómo utilizarlo](#how-to-use)
7. [Característicasavanzadas](#advanced-features)
8. [Solución de problemas](#troubleshooting)

---

## 🎯 Visión General

** El EA de Gestión de Riesgo** es una herramienta de trading profesional diseñada para ayudar a los traders a gestionar el riesgo, dividir órdenes y automatizar los ajustes de toma de beneficios. Proporciona una interfaz fácil de usar para colocar órdenes con un control preciso del riesgo.

### Beneficios clave:
- ✅ Cálculo automático del tamaño del lote basado en el porcentaje de riesgo.
- ✅ Órdenes divididas con diferentes niveles de take profit
- ✅ Distribución automática de TP (50% a 1R, el resto a 2R, 4R, 6R...)
- ✅ Funcionalidad de punto de equilibrio
- ✅ Soporte para órdenes de mercado y pendientes (Límite/Stop)
- ✅ Panel de interfaz de usuario visual con arrastrar y soltar

---

## Instalación

### Paso 1: Estructura de archivos
Coloque los archivos en las carpetas correctas:

```
MQL5/
├── Expertos/
└── RiskManagementEA-English.ex5 ← Archivo principal de EA.
└── Include/RiskManagementEA/
├── RiskManager-English.mqh ← Clase de gestión de riesgos
├── TradeManager-English.mqh ← Clase de gestión de operaciones comerciales
└── UIPanel-English.mqh ← Clase de interfaz de usuario.
```

### Paso 2: Compilar
1. Abrir **MetaEditor** (F4 desde MT5)
2. Abra `RiskManagementEA-English.ex5`.
3. Pulse **F7** o haga clic en el botón**Compilar**.
4. Compruebe si hay errores en la pestaña**Errores**.

### Paso 3: Adjuntar al Gráfico
1. 1. Abra MT5
2. Arrastre `RiskManagementEA` desde **Navigator****Expert Advisors** a su gráfico
3. Active **AutoTrading** (Ctrl+E o haga clic en el icono)
4. El panel UI aparecerá en el gráfico

---

## Características

### 1. **Gestión del riesgo**
- Establecer el riesgo total máximo como porcentaje del saldo de la cuenta
- Definir el riesgo por posición (% o USD fijo)
- Supervisión del riesgo en tiempo real
- Evita el riesgo excesivo

### 2. **Dividir órdenes**
- Divida una operación en varias órdenes
- **Modo manual**: Introduzca un SL diferente para cada división
- **Modo automático**: Mismo SL para todas las divisiones
- Distribución automática de los niveles de TP entre las divisiones

### 3. **Auto Take Profit** (Toma de beneficios automática)
- Calcula automáticamente el TP basado en los ratios Riesgo-Recompensa
- **Para órdenes individuales**: Utiliza el primer ratio R (por ejemplo, 1R)
- **Para órdenes divididas**:
- Primer ratio: 1R
- Segundo orden: 2R
- Tercer orden: 4R
- Cuarto orden: 6R
- Y así sucesivamente...

### 4. **Precio de entrada**
- **Entrada = 0**: Colocar orden de mercado inmediatamente
- **Entrada > 0**: Colocar orden pendiente (Límite/Stop)
- Límite de compra si entrada < precio actual
- Comprar Stop si entrada > precio actual
- Límite de venta si entrada > precio actual
- Sell Stop si entrada < precio actual

### 5. **Incluso **
- Mover SL a la entrada + pips especificados
- Sólo afecta a las órdenes del símbolo actual
- Diálogo de confirmación seguro

### 6. **Cerrar todo
- Cierra todas las órdenes del símbolo actual solamente
- No afecta a otros símbolos
- Diálogo de confirmación seguro

---

## ⚙️ Parámetros de entrada

### Gestión de riesgos
| Parámetro | Tipo | Predeterminado | Descripción
|-----------|------|---------|-------------|
| `InpMaxRiskPercent` | double | 10.0 | Riesgo máximo total permitido (%) | | | | | Tipo

### Riesgo por posición
| Parámetro Tipo Por defecto Descripción
|-----------|------|---------|-------------|
| `InpRiskTypeInput` | int | 0 | 0 = Porcentaje, 1 = Fijo USD | | `InpRiskValue
| Valor de riesgo por operación: `InpRiskValue` | double | 1.0

** Ejemplo
- Tipo = 0, Valor = 1,0 → Riesgo 1% por operación
- Tipo = 1, Valor = 50 → Riesgo $50 por operación

### Split Orders
| Parámetro Tipo Predeterminado Descripción
|-----------|------|---------|-------------|
| Activar/desactivar órdenes divididas
| `InpSplitModeInput` | int | 1 | 0 = Manual, 1 = Auto | | `InpNumSplitOrder` | bool | false | Activar/desactivar órdenes de división
| `InpNumSplits` | int | 4 | Número de divisiones (2-10) | `InpSplitModeInput` | int | 1 | 0 = Manual, 1 = Auto

### Take Profit
| Parámetro Tipo Por defecto Descripción
|-----------|------|---------|-------------|
| `InpAutoTP` | bool | true | Calcular TP automáticamente | | `InpTPRatios
| `InpTPRatios` | string | "1,2,4,6,8" | R múltiplos para niveles de TP | R múltiplos para niveles de TP

**Cómo funcionan los ratios TP:**
- `"1,2,4"` = TP a 1R, 2R, 4R
- Para órdenes divididas, la primera mitad recibe 1R, luego 2R, 4R...

### Break Even
| Parámetro Tipo Por defecto Descripción
|-----------|------|---------|-------------|
| `InpBEPips` | double | 5.0 | Pips adicionales al pasar a BE |

---

## 🖥️ Interfaz de usuario

### Diseño del Panel

```
┌─────────────────────────────┐
≡ RISK MANAGER EA ≡ │ ← Cabecera (arrastrar para mover)
├─────────────────────────────┤
│ INFORMACIÓN DE LA CUENTA │
Saldo: $10,000.00 │
Capital: $10.150,00 │
│ Riesgo actual: 2,5% ($250) │
Riesgo máximo: 10,0% ($1000) │
│ Riesgo disponible: 7,5% (750 $) │
├─────────────────────────────┤
ENTRADA DE PEDIDOS │
│ Precio de entrada (0=Mercado): │
│ [0.00000] │
Stop Loss: │
│ [1.08000] │
Take Profit: │
│ [1.09000] │
Sugerencias: 1R=1.09, 2R=... │
├─────────────────────────────┤
│ [ CALCULAR TAMAÑO DE LOTE ] │
│ [ COMPRAR ] [ VENDER ] │
│ [ SER TODO ] [ CERRAR TODO ] │
├─────────────────────────────┤
│ Estado: Listo... │
└─────────────────────────────┘
```

### Códigos de color
- **Botones verdes**: Botones de acción (Comprar/Vender/Calcular)
- **Botón dorado**: Punto de equilibrio (BE ALL)
- **Botón rojo**: Cerrar todas las órdenes
- **Texto verde**: Riesgo disponible (positivo)
- **Texto rojo**: Riesgo no disponible (al límite)

---

## 📝 Cómo utilizar

### Flujo de trabajo básico de negociación

#### 1. **Orden de mercado (sin entrada)**
```
1. Dejar Precio de Entrada = 0
2. 2. Introduzca el Stop Loss (por ejemplo, 1,08000)
3. (Opcional) Introduzca Take Profit o deje 0 para auto TP
4. Haga clic en COMPRAR o VENDER
```

** Resultado:**
- La orden se abre inmediatamente a precio de mercado
- Si Auto TP activado: TP calculado automáticamente
- El tamaño del lote se calcula en función de la configuración del riesgo

#### 2. **Orden Pendiente (Con Entrada)**
```
1. 1. Introduzca el precio de entrada (por ejemplo, 1,08500)
2. 2. Introduzca el Stop Loss (por ejemplo, 1,08000)
3. (Opcional) Introducir Take Profit
4. Haga clic en COMPRAR o VENDER
```

** Resultado:**
- Orden pendiente a precio de entrada
- Tipo determinado automáticamente (Límite/Stop)
- Se activa cuando el precio alcanza el precio de entrada

#### 3. **Órdenes de Split
```
1. Habilitar: InpUseSplitOrder = true
2. Set: InpNumSplits = 4
3. Set: InpAutoTP = true
4. Introducir Entrada (o 0 para el mercado)
5. 5. Introducir Stop Loss
6. Haga clic en COMPRAR o VENDER
```

**Resultado:**
- 4 órdenes colocadas con el mismo SL
- TP distribuido automáticamente:
- Orden 1-2: TP = 1R
- Orden 3: TP = 2R
- Orden 4: TP = 4R

#### 4. **Calcular el tamaño del lote**
```
1. 1. Introducir Stop Loss
2. Haga clic en "CALCULAR TAMAÑO DE LOTE".
```

** Resultado:**
- Muestra el tamaño de lote calculado
- Muestra el SL en puntos
- Muestra el precio actual

#### 5. **Incluso**
```
1. 1. Espere a que la operación esté en beneficios
2. Haga clic en el botón "BE ALL
3. Confirme en el cuadro de diálogo
```

** Resultado:**
- Todas las órdenes del símbolo actual se mueven a BE + 5 pips
- Las órdenes de otros símbolos no se ven afectadas
- A salvo de reversión

#### 6. **Cerrar todo**
```
1. Pulse el botón "CERRAR TODO
2. Confirme en el cuadro de diálogo
```

** Resultado:**
- Todas las órdenes del símbolo actual cerradas
- Las órdenes de otros símbolos permanecen abiertas
- P&L realizado

---

## 🎓 Funciones avanzadas

### 1. **Ratios TP personalizados**

Cambiar `InpTPRatios` para personalizar los niveles de TP:

```
" 1,1.5,3" → TP a 1R, 1.5R, 3R
" 2,4,6,8" → TP a 2R, 4R, 6R, 8R
```

### 2. **Modo de división manual

Establezca `InpSplitModeInput = 0` para el control manual:
- Introduzca un SL diferente para cada división
- El sistema calcula tamaños de lote proporcionales
- Más flexible para estrategias complejas

### 3. **3. Riesgo fijo en USD

Establezca `InpRiskTypeInput = 1` y `InpRiskValue = 100`:
- Cada operación arriesga exactamente 100 dólares
- Independiente del saldo de la cuenta
- Bueno para una gestión de riesgo consistente

### 4. **Símbolos Múltiples**

Ejecute EA en múltiples gráficos simultáneamente:
- Cada gráfico gestiona su propio símbolo
- Break Even afecta sólo al símbolo del gráfico actual
- Cerrar todo afecta sólo al símbolo del gráfico actual
- Riesgo total registrado en todos los símbolos

### 5. **Arrastrar y soltar

Haga clic y arrastre la **cabecera** (barra azul) para mover el panel a cualquier lugar del gráfico.

---

## 🔍 Solución de problemas

### Problema: EA no abre órdenes

** Compruebe:**
1. AutoTrading activado (Ctrl+E)
2. Stop Loss introducido correctamente
3. Riesgo disponible > 0
4. La cuenta tiene margen suficiente
5. Símbolo negociable

### Problema: "Límite máximo de riesgo alcanzado"

**Solución:**
- Cerrar algunas posiciones existentes
- O aumente `InpMaxRiskPercent`.
- O reducir `InpRiskValue`.

### Problema: Las órdenes divididas no funcionan

** Comprobar:**
1. `InpUseSplitOrder= true`
2. `InpNumSplits` entre 2-10
3. `InpAutoTP= true` (para auto TP )
4. Compruebe si hay errores en el registro de expertos

### Problema: Auto TP no se llena

** Comprobación
1. `InpAutoTP= true` ( para TP automático)
2. `InpTPRatios` tiene valores válidos
3. Deje TP entrada = 0 (o en blanco)
4. Split órdenes habilitadas para la distribución

### Problema: Break Even no funciona

** Posibles causas
- Órdenes ya en BE o pasadas
- No hay órdenes para el símbolo actual
- SL ya mejor que el nivel BE

### Problema: Tamaño del lote demasiado pequeño/grande

**Ajustar:**
- Reducir/aumentar `InpRiskValue`.
- Compruebe la distancia del SL (SL más grande = lote más pequeño)
- Verificar el saldo de la cuenta

---

## 📊 Escenarios de ejemplo

### Escenario 1: Operador Conservador
```
InpMaxRiskPercent = 5.0
InpRiskTypeInput = 0
InpRiskValue = 0.5
InpUseSplitOrder = false
InpAutoTP = true
InpTPRatios = "2"
```
**Resultado:** Riesgo 0.5% por operación, TP a 2R (1:2 R:R)

### Escenario 2: Scalper Agresivo
```
InpMaxRiskPercent = 15.0
InpRiskTypeInput = 0
InpRiskValue = 2,0
InpUseSplitOrder = false
InpAutoTP = true
InpTPRatios = "1"
```
**Resultado:** Riesgo 2% por operación, objetivos rápidos 1R

### Escenario 3: Profesional con Escalado
```
InpMaxRiskPercent = 10.0
InpRiskTypeInput = 0
InpRiskValue = 1.0
InpUseSplitOrder = true
InpNumSplits = 4
InpAutoTP = true
InpTPRatios = "1,2,4,6"
```
**Resultado:**
- 1% de riesgo total dividido en 4 órdenes
- 2 órdenes cierran a 1R (beneficio seguro)
- 1 orden a 2R
- 1 orden a 4R (dejar correr a los ganadores)

---

## 📞 Soporte

Para preguntas o problemas:
- Telegram: [@CodingforDummies911](https://t.me/CodingforDummies911 )
- Comprueba los registros del EA: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Habilitar registros.

---

## ⚠️ Descargo de responsabilidad

El comercio de divisas y CFD conlleva un alto riesgo. Este EA es una herramienta para ayudar con la gestión de riesgos, pero no garantiza beneficios. Utilícelo bajo su propio riesgo. Siempre prueba en la cuenta de demostración en primer lugar.

---

## 📄 Historial de versiones

**v1.00** (2025)
- Versión inicial
- Sistema de gestión de riesgo
- Órdenes divididas con TP automático
- Soporte de precio de entrada (Mercado/Límite/Stop)
- Funcionalidad Break Even
- Cerrar todo (símbolo específico)
- Panel UI arrastrable

- --

*Última actualización: Enero 2025*

Productos recomendados
Scale and Trail Trade Manager
Michael Musco
Utilidades
Gestor de operaciones Scale & Trail (MT5) Su solución todo en uno para ejecutar y gestionar operaciones con precisión . Con solo dos clics, puede dimensionar, colocar y gestionar operaciones sin esfuerzo: sin calculadoras, sin conjeturas, sin estrés. Flujo de trabajo Clic 1: Establezca su entrada - se ajusta instantáneamente al precio del mercado en tiempo real. Mueva el ratón: previsualice su stop-loss y sus cuatro objetivos de beneficios (1R-4R) en tiempo real. Haga clic en 2 : Fíjelo : la her
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilidades
Close All Pro MT5 - Fast PnL Control es un potente gestor de operaciones MT5 que le da un control total sobre sus operaciones. Con un solo clic, puede cerrar todas las órdenes de MT5, controlar las ganancias y pérdidas en tiempo real, y gestionar su PnL flotante directamente desde un panel limpio en el gráfico. La herramienta es ligera, sensible y está diseñada para ayudar a los operadores a ahorrar tiempo, reducir el estrés emocional y mantener la concentración. Tanto si opera manualmente como
EA Close position at server time
Abdullah Kamauseng
Utilidades
Este EA ayuda a los operadores a cerrar sus posiciones abiertas a una hora específica del servidor MT5 antes de las noticias o antes del final del marco temporal H4 de la sesión matutina de Nueva York para proteger sus beneficios o evitar pérdidas inesperadas. La configuración por defecto es 19:30 (HH:MM) y se puede ajustar según se requiera para adaptarse a las estrategias de negociación. Es muy fácil de usar y sólo contiene un parámetro de entrada para especificar la hora a la que se cerrará l
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilidades
El robot de negociación añade automáticamente órdenes take profit y stop loss cuando se ejecuta una orden de compra o venta. Al pulsar las teclas de acceso rápido (A, D o TAB), se insertarán dos líneas de vista previa, que representan las futuras órdenes take profit (azul) y stop loss (rojo), que mantendrán la distancia especificada por el usuario. Estas órdenes sólo se añadirán cuando se ejecute la orden inicial. Al operar en el mercado, las órdenes pendientes de take profit y stop loss se añad
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Utilidades
Al ejecutar una orden, ya sea a través del ticket de Metatrader en un ordenador o de la app de Metatrader en un dispositivo móvil, ya sea manual o pendiente, Easy Trade establecerá automáticamente los niveles de take profit y stop loss, así como una orden limitada con sus respectivos niveles de take profit y stop loss. Sigue la estrategia de negociación para el mercado abierto (US30, US100, US500), pero puede aplicarse a cualquier activo del mercado.
FREE
AutoPositionManager
Dragan Drenjanin
Utilidades
Auto Position Manager es una aplicación de servicios única en su género en todo el mercado MQL5, estableciendo nuevos estándares para aplicaciones de este tipo. La aplicación de servicios es una herramienta compacta pero potente que influye significativamente en todo el sistema. Su interfaz fácil de usar y su sistema de arranque y parada la hacen excelente para automatizar tareas repetitivas. Una vez configurado, el servicio puede activarse o desactivarse con un solo clic. Y lo que es más impor
FREE
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Price Action Builder Premium es una extensión del Price Action Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 2 nuevos patrones de velas además del pinbar (ya disponible en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar una tasa media de rentabilidad anual incrementada en aproximadamente un 50%; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al mayor número de operaciones, casi el doble (2x) en comparación con la v
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
Utilidades
Al ejecutar una orden, ya sea a través del ticket de Metatrader en un ordenador o de la app de Metatrader en un dispositivo móvil, ya sea manual o pendiente, Easy Trade establecerá automáticamente los niveles de take profit y stop loss, así como una orden limitada con sus respectivos niveles de take profit y stop loss. Sigue la estrategia de negociación para el mercado abierto (US30, US100, US500), pero puede aplicarse a cualquier activo del mercado.
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 5 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Format Charts
Vital H B Engenharia Ltda
5 (1)
Utilidades
Si utiliza varios gráficos abiertos al mismo tiempo, sabrá lo aburrido que es aplicar formatos a cada gráfico individualmente. Este script puede cambiar todos los gráficos abiertos usando un único comando. Parámetros: 1 - Elegir símbolo a poner en los gráficos: aplica el símbolo seleccionado a todos los gráficos. Si es "actual", no cambia el símbolo; 2 - Elija el marco temporal o déjelo vacío: aplica el marco temporal seleccionado a todos los gráficos. Si es "ACTUAL", no cambia el marco temporal
FREE
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
Utilidades
Para DEMO - por favor póngase en contacto conmigo y le enviaré la versión demo para probar el producto. BreakEven ProSync - Herramienta avanzada de gestión comercial para MetaTrader 5 Visión general BreakEven ProSync es una potente utilidad diseñada para mejorar la gestión de operaciones en MetaTrader 5 . Proporciona la funcionalidad de equilibrio con un solo clic , el comercio de teclas de acceso rápido , sincronización de posiciones , y SL visual / TP de seguimiento, todo en una sola herramie
Trade Panel Pro MT5
Elvis Wangai Muriithi
Utilidades
Trade Panel Pro es una utilidad de negociación potente y fácil de usar diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida, un dimensionamiento preciso de las posiciones y una gestión completa del riesgo directamente desde el gráfico. Tanto si realiza scalping en el gráfico de 1 minuto como swing trade en el de 4H, Trade Panel Pro le ofrece las herramientas necesarias para gestionar las operaciones con confianza y precisión, todo ello en una interfaz limpia. El precio se duplicará despué
Risk And Trade Manager MT5
Waseem Ejaz
1 (1)
Utilidades
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/market/product/58096 GESTOR DE RIESGOS Y OPERACIONES RISK AND TRADE MANAGER es un panel de negociación avanzado diseñado para la negociación manual. La utilidad ayuda a gestionar las operaciones de forma eficaz y eficiente con un solo clic. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Convertir y mostrar Stop Loss (SL ) Pips en % y cantidad para ver la imagen clara de los oficios si SL hits. Asignación de fondos pa
Risk Manager Pro
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilidades
“Risk Manager Pro” es una herramienta sencilla que calcula el lotaje necesario con el porcentaje de riesgo y los “pips” de “stop loss”, antes de abrir posiciones. Las calculadoras web pueden ser útiles en algunos casos, pero no son eficientes para abrir operaciones en tiempo real. En el día a día del “trading”, hay pocas oportunidades para abrir posiciones y cuando surge la oportunidad, los segundos marcan la diferencia, esto no es posible con las calculadoras web convencionales, ya que para ca
MultiCurrencyLite MT5
Hao-Wei Lee
Utilidades
Broker & Account Info / Network Connection / Historical Order Benchmarks / Market Watch Symbols / Current Order Status Características: 1. Symbol's Trading Privileges - Asegúrese de que el símbolo es negociable. 2. Order Execution Mode - Compruebe el tipo de ejecución del broker. 3. Trade Session Hours - Verifique el horario de negociación. 4. Min/Max Lot Sizes - Compruebe el rango de lotes permitidos. 5. Max Pending Orders - Confirme el número máximo de órdenes pendientes permitidas. 6. Free
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilidades
Indicador gratuito de MetaTrader 5 que muestra "CALL IT A DAY" cuando cierran las sesiones de Londres y Nueva York. Alertas personalizables, seguimiento de la sesión, y un recordatorio libre de culpa para cerrar la sesión. Perfecto para los traders adictos al trabajo. ¿Cansado de mirar los gráficos cuando el mercado ya ha cerrado? Session Guardian es su asistente de trading que le mostrará un "CALL IT A DAY" gigante en su pantalla cuando se cierren las sesiones de Londres y Nueva York, porque
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Slippage Calculator
BM Trading GmbH
5 (3)
Utilidades
Si está utilizando estrategias de scalping (o cualquier estrategia que utilice órdenes stop para la apertura o cierre de posiciones) necesita conocer su deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia entre el precio de su orden pendiente y el precio que su broker utiliza para ejecutar su orden. Esto puede ser realmente diferente y depende del broker así como de las condiciones del mercado (noticias, horas de negociación, etc..) Con este pequeño script puedes calcular el deslizamiento que "paga
FREE
Show up to 4 trading sessions
Tran Van Luc
Indicadores
Admite la visualización de hasta 4 sesiones de negociación con horas de inicio y fin totalmente ajustables. Cada sesión puede personalizarse individualmente con colores y estilos visuales únicos. Los usuarios pueden elegir entre dibujar rectángulos o áreas de relleno, mientras que el indicador muestra claramente el rango de precios de cada sesión para una mejor comprensión del mercado. Uso gratuito hasta finales de 2025. La versión de pago estará disponible a partir de 2026.
FREE
MT5 to Telegram Notification Hub
George Liviu Geambasu
5 (1)
Utilidades
MT5 to Telegram Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Telegram, permitiendo la transmisión fluida de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a tu cuenta o canal de Telegram. Puedes ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para proveedores de señales y traders que quieren mantener a su audiencia informada con actualizaciones en tiempo real Gu
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilidades
Trade2Telegram — un complemento para el envío automático de operaciones desde MetaTrader a Telegram. Esta herramienta está diseñada para traders que gestionan capital, administran canales de señales o dirigen comunidades educativas. El plugin copia todas las operaciones realizadas en el terminal y las publica en el chat, grupo o canal de Telegram seleccionado. Los mensajes se envían automáticamente al abrir o cerrar posiciones, modificar los niveles de stop loss o take profit, activar órdenes pe
FREE
Hon Risk manager
Christopher Adie
Utilidades
Advanced Risk Manager EA - Guía completa del usuario ¿Qué es el Advanced Risk Manager EA? El Advanced Risk Manager EA es un sistema profesional de gestión de riesgos y protección de cuentas para MetaTrader 5. NO es un robot comercial que abre operaciones, sino que protege su cuenta supervisando su actividad comercial y aplicando estrictos límites de riesgo. Objetivo principal Evitar que la cuenta explote aplicando límites de pérdidas diarias Proteger los beneficios con objetivos automáticos Supe
Partial Close Panel
Carter Kyle Capital Inc.
4 (1)
Utilidades
El Panel de Cierre Parcial es una herramienta de trading MQL5 muy útil diseñada para proporcionar a los traders un control granular sobre sus posiciones de trading. Las características clave de este script incluyen: Cierre Parcial : Esta funcionalidad permite a los traders cerrar parcialmente sus posiciones, estableciendo un porcentaje personalizado de lotes a cerrar. El volumen es flexible, lo que permite una gestión precisa del riesgo y los beneficios. Ajuste de Stop Loss: Este script admite e
Entry Orders Pro
Tran Nhat Minh
5 (1)
Utilidades
Asistente de Comercio Pro Minimalista : Centrado en la Gestión del Riesgo y en una Estricta Disciplina Comercial para cada Estilo Comercial Los beneficios de esta Utilidad : 1.Interfaz Gráfica Intuitiva: Tome el control con un excelente cuadro de mandos gráfico con parámetros destacados para una rápida ejecución de órdenes. Disfrute de una interfaz elegante y personalizable con la opción de cambiar entre temas oscuros y claros. 2.Soporte para Cultivar Hábitos de Disciplina de Trading La adhesió
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 5! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilidades
Convierte la incertidumbre en un plan de trading claro. Trade Planner MT5 es una herramienta avanzada de gestión del capital para MetaTrader 5, diseñada para planificar, controlar y analizar múltiples posibles escenarios de la cuenta. Ayuda a los traders a evaluar cómo pueden cambiar el equity, el margen libre y el nivel de margen en cualquier momento y precio, antes de abrir o modificar operaciones reales. Además, el programa permite anticipar los peores escenarios. Sin una planificación adecu
Otros productos de este autor
VSA Wyckoff Volume
Nguyen Huu Chung
Indicadores
El indicador de volumen juzga el nivel de volumen por barra de acuerdo con las reglas del Análisis de Diferencia de Volumen. Permite establecer niveles de volumen estáticos o dinámicos basados en un ratio comparable a la media móvil. Las barras se colorean en función del ratio o de los niveles estáticos, presentando visualmente el nivel de Volumen (bajo, medio, alto, ultra alto). Notas de la versión - Corregidos y optimizados los cálculos del Volumen Medio de Sesión - añadidos ajustes predefini
FREE
ML Price Target Prediction
Nguyen Huu Chung
Indicadores
Presentamos Machine Learning Price Target Predictions, una herramienta de negociación de vanguardia que aprovecha la regresión kernel para proporcionar objetivos de precios precisos y mejorar su estrategia de negociación. Este indicador combina señales basadas en tendencias con técnicas avanzadas de aprendizaje automático, ofreciendo información predictiva sobre posibles movimientos de precios. Perfecto para operadores que buscan tomar decisiones basadas en datos con confianza. Qué es la regre
Volume Super Trend AI
Nguyen Huu Chung
Indicadores
Volume SuperTrend AI es un indicador técnico avanzado que se utiliza para predecir tendencias en los movimientos de precios mediante una combinación del cálculo tradicional de SuperTrend y técnicas de IA, en particular el algoritmo k-nearest neighbors (KNN ). Volume SuperTrend AI está diseñado para proporcionar a los operadores información sobre las posibles tendencias del mercado, utilizando medias móviles ponderadas por volumen (VWMA) y el algoritmo k-nearest neighbors (KNN). Mediante la com
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario