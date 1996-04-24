# Gestión de riesgos EA - Manual del usuario

## 📖 Índice

1. [ Visión general ]( #overview )

2. [ Instalación ]( #installation )

3. [ Características ] (#features )

4. [ Parámetros de entrada ] (#parámetros-de-entrada )

5. [ Interfaz de usuario ]( #user-interface )

6. [ Cómo utilizarlo ] (#how-to-use )

7. [ Características avanzadas ]( #advanced-features )

8. [ Solución de problemas ] (#troubleshooting )

---

## 🎯 Visión General

** El EA de Gestión de Riesgo** es una herramienta de trading profesional diseñada para ayudar a los traders a gestionar el riesgo, dividir órdenes y automatizar los ajustes de toma de beneficios. Proporciona una interfaz fácil de usar para colocar órdenes con un control preciso del riesgo.

### Beneficios clave :

- ✅ Cálculo automático del tamaño del lote basado en el porcentaje de riesgo .

- ✅ Órdenes divididas con diferentes niveles de take profit

- ✅ Distribución automática de TP (50% a 1R, el resto a 2R, 4R, 6R...)

- ✅ Funcionalidad de punto de equilibrio

- ✅ Soporte para órdenes de mercado y pendientes (Límite/Stop)

- ✅ Panel de interfaz de usuario visual con arrastrar y soltar

---

## Instalación

### Paso 1: Estructura de archivos

Coloque los archivos en las carpetas correctas :

```

MQL5/

├── Expertos/

│ └── RiskManagementEA-English.ex5 ← Archivo principal de EA .

│

└── Include/RiskManagementEA/

├── RiskManager-English.mqh ← Clase de gestión de riesgos

├── TradeManager-English.mqh ← Clase de gestión de operaciones comerciales

└── UIPanel-English.mqh ← Clase de interfaz de usuario .

```

### Paso 2: Compilar

1. Abrir **MetaEditor** (F4 desde MT5)

2. Abra `RiskManagementEA-English.ex5`.

3. Pulse **F7** o haga clic en el botón **Compilar** .

4. Compruebe si hay errores en la pestaña **Errores** .

### Paso 3: Adjuntar al Gráfico

1. 1. Abra MT5

2. Arrastre `RiskManagementEA` desde **Navigator** → **Expert Advisors** a su gráfico

3. Active **AutoTrading** (Ctrl+E o haga clic en el icono)

4. El panel UI aparecerá en el gráfico

---

## Características

### 1. **Gestión del riesgo**

- Establecer el riesgo total máximo como porcentaje del saldo de la cuenta

- Definir el riesgo por posición (% o USD fijo)

- Supervisión del riesgo en tiempo real

- Evita el riesgo excesivo

### 2. **Dividir órdenes**

- Divida una operación en varias órdenes

- **Modo manual** : Introduzca un SL diferente para cada división

- **Modo automático** : Mismo SL para todas las divisiones

- Distribución automática de los niveles de TP entre las divisiones

### 3. **Auto Take Profit** (Toma de beneficios automática)

- Calcula automáticamente el TP basado en los ratios Riesgo-Recompensa

- **Para órdenes individuales** : Utiliza el primer ratio R (por ejemplo, 1R)

- **Para órdenes divididas** :

- Primer ratio: 1R

- Segundo orden: 2R

- Tercer orden : 4R

- Cuarto orden: 6R

- Y así sucesivamente ...

### 4. **Precio de entrada**

- **Entrada = 0** : Colocar orden de mercado inmediatamente

- **Entrada > 0** : Colocar orden pendiente (Límite/Stop)

- Límite de compra si entrada < precio actual

- Comprar Stop si entrada > precio actual

- Límite de venta si entrada > precio actual

- Sell Stop si entrada < precio actual

### 5. **Incluso **

- Mover SL a la entrada + pips especificados

- Sólo afecta a las órdenes del símbolo actual

- Diálogo de confirmación seguro

### 6. ** Cerrar todo

- Cierra todas las órdenes del símbolo actual solamente

- No afecta a otros símbolos

- Diálogo de confirmación seguro

---

## ⚙️ Parámetros de entrada

### Gestión de riesgos

| Parámetro | Tipo | Predeterminado | Descripción

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpMaxRiskPercent` | double | 10.0 | Riesgo máximo total permitido (%) | | | | | Tipo

### Riesgo por posición

| Parámetro Tipo Por defecto Descripción

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpRiskTypeInput` | int | 0 | 0 = Porcentaje, 1 = Fijo USD | | `InpRiskValue

| Valor de riesgo por operación : `InpRiskValue` | double | 1.0

** Ejemplo

- Tipo = 0, Valor = 1,0 → Riesgo 1% por operación

- Tipo = 1, Valor = 50 → Riesgo $50 por operación

### Split Orders

| Parámetro Tipo Predeterminado Descripción

|-----------|------|---------|-------------|

| Activar/desactivar órdenes divididas

| `InpSplitModeInput` | int | 1 | 0 = Manual, 1 = Auto | | `InpNumSplitOrder` | bool | false | Activar/desactivar órdenes de división

| `InpNumSplits` | int | 4 | Número de divisiones (2-10) | `InpSplitModeInput` | int | 1 | 0 = Manual, 1 = Auto

### Take Profit

| Parámetro Tipo Por defecto Descripción

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpAutoTP` | bool | true | Calcular TP automáticamente | | `InpTPRatios

| `InpTPRatios` | string | "1,2,4,6,8" | R múltiplos para niveles de TP | R múltiplos para niveles de TP

**Cómo funcionan los ratios TP:**

- ` "1,2,4"` = TP a 1R, 2R, 4R

- Para órdenes divididas, la primera mitad recibe 1R, luego 2R, 4R...

### Break Even

| Parámetro Tipo Por defecto Descripción

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpBEPips` | double | 5.0 | Pips adicionales al pasar a BE |

---

## 🖥️ Interfaz de usuario

### Diseño del Panel

```

┌─────────────────────────────┐

│ ≡ RISK MANAGER EA ≡ │ ← Cabecera (arrastrar para mover)

├─────────────────────────────┤

│ INFORMACIÓN DE LA CUENTA │

Saldo: $10,000.00 │

Capital: $10.150,00 │

│ Riesgo actual: 2,5% ($250) │

Riesgo máximo: 10,0% ($1000) │

│ Riesgo disponible: 7,5% (750 $) │

├─────────────────────────────┤

│ ENTRADA DE PEDIDOS │

│ Precio de entrada (0=Mercado): │

│ [0.00000] │

│ Stop Loss: │

│ [1.08000] │

Take Profit: │

│ [1.09000] │

Sugerencias: 1R=1.09, 2R=... │

├─────────────────────────────┤

│ [ CALCULAR TAMAÑO DE LOTE ] │

│ [ COMPRAR ] [ VENDER ] │

│ [ SER TODO ] [ CERRAR TODO ] │

├─────────────────────────────┤

│ Estado: Listo... │

└─────────────────────────────┘

```

### Códigos de color

- **Botones verdes** : Botones de acción (Comprar/Vender/Calcular)

- **Botón dorado** : Punto de equilibrio (BE ALL)

- **Botón rojo** : Cerrar todas las órdenes

- **Texto verde** : Riesgo disponible (positivo)

- **Texto rojo** : Riesgo no disponible (al límite)

---

## 📝 Cómo utilizar

### Flujo de trabajo básico de negociación

#### 1. **Orden de mercado (sin entrada)**

```

1. Dejar Precio de Entrada = 0

2. 2. Introduzca el Stop Loss (por ejemplo, 1,08000)

3. (Opcional) Introduzca Take Profit o deje 0 para auto TP

4. Haga clic en COMPRAR o VENDER

```

** Resultado:**

- La orden se abre inmediatamente a precio de mercado

- Si Auto TP activado: TP calculado automáticamente

- El tamaño del lote se calcula en función de la configuración del riesgo

#### 2. **Orden Pendiente (Con Entrada)**

```

1. 1. Introduzca el precio de entrada (por ejemplo, 1,08500)

2. 2. Introduzca el Stop Loss (por ejemplo, 1,08000)

3. (Opcional) Introducir Take Profit

4. Haga clic en COMPRAR o VENDER

```

** Resultado:**

- Orden pendiente a precio de entrada

- Tipo determinado automáticamente (Límite/Stop)

- Se activa cuando el precio alcanza el precio de entrada

#### 3. ** Órdenes de Split

```

1. Habilitar: InpUseSplitOrder = true

2. Set: InpNumSplits = 4

3. Set: InpAutoTP = true

4. Introducir Entrada (o 0 para el mercado)

5. 5. Introducir Stop Loss

6. Haga clic en COMPRAR o VENDER

```

**Resultado:**

- 4 órdenes colocadas con el mismo SL

- TP distribuido automáticamente :

- Orden 1-2: TP = 1R

- Orden 3: TP = 2R

- Orden 4: TP = 4R

#### 4. **Calcular el tamaño del lote**

```

1. 1. Introducir Stop Loss

2. Haga clic en "CALCULAR TAMAÑO DE LOTE".

```

** Resultado:**

- Muestra el tamaño de lote calculado

- Muestra el SL en puntos

- Muestra el precio actual

#### 5. **Incluso**

```

1. 1. Espere a que la operación esté en beneficios

2. Haga clic en el botón "BE ALL

3. Confirme en el cuadro de diálogo

```

** Resultado:**

- Todas las órdenes del símbolo actual se mueven a BE + 5 pips

- Las órdenes de otros símbolos no se ven afectadas

- A salvo de reversión

#### 6. **Cerrar todo**

```

1. Pulse el botón "CERRAR TODO

2. Confirme en el cuadro de diálogo

```

** Resultado:**

- Todas las órdenes del símbolo actual cerradas

- Las órdenes de otros símbolos permanecen abiertas

- P&L realizado

---

## 🎓 Funciones avanzadas

### 1. **Ratios TP personalizados**

Cambiar `InpTPRatios` para personalizar los niveles de TP :

```

" 1,1.5,3" → TP a 1R, 1.5R, 3R

" 2,4,6,8" → TP a 2R, 4R, 6R, 8R

```

### 2. ** Modo de división manual

Establezca `InpSplitModeInput = 0` para el control manual :

- Introduzca un SL diferente para cada división

- El sistema calcula tamaños de lote proporcionales

- Más flexible para estrategias complejas

### 3. **3 . Riesgo fijo en USD

Establezca `InpRiskTypeInput = 1` y `InpRiskValue = 100` :

- Cada operación arriesga exactamente 100 dólares

- Independiente del saldo de la cuenta

- Bueno para una gestión de riesgo consistente

### 4. **Símbolos Múltiples**

Ejecute EA en múltiples gráficos simultáneamente :

- Cada gráfico gestiona su propio símbolo

- Break Even afecta sólo al símbolo del gráfico actual

- Cerrar todo afecta sólo al símbolo del gráfico actual

- Riesgo total registrado en todos los símbolos

### 5. ** Arrastrar y soltar

Haga clic y arrastre la **cabecera** (barra azul) para mover el panel a cualquier lugar del gráfico.

---

## 🔍 Solución de problemas

### Problema: EA no abre órdenes

** Compruebe:**

1. AutoTrading activado (Ctrl+E)

2. Stop Loss introducido correctamente

3. Riesgo disponible > 0

4. La cuenta tiene margen suficiente

5. Símbolo negociable

### Problema: "Límite máximo de riesgo alcanzado"

**Solución:**

- Cerrar algunas posiciones existentes

- O aumente `InpMaxRiskPercent` .

- O reducir `InpRiskValue`.

### Problema: Las órdenes divididas no funcionan

** Comprobar:**

1. `InpUseSplitOrder = true`

2. `InpNumSplits` entre 2-10

3. `InpAutoTP = true` (para auto TP )

4. Compruebe si hay errores en el registro de expertos

### Problema: Auto TP no se llena

** Comprobación

1. `InpAutoTP = true` ( para TP automático )

2. `InpTPRatios` tiene valores válidos

3. Deje TP entrada = 0 (o en blanco)

4. Split órdenes habilitadas para la distribución

### Problema: Break Even no funciona

** Posibles causas

- Órdenes ya en BE o pasadas

- No hay órdenes para el símbolo actual

- SL ya mejor que el nivel BE

### Problema: Tamaño del lote demasiado pequeño/grande

**Ajustar:**

- Reducir/aumentar `InpRiskValue`.

- Compruebe la distancia del SL (SL más grande = lote más pequeño)

- Verificar el saldo de la cuenta

---

## 📊 Escenarios de ejemplo

### Escenario 1: Operador Conservador

```

InpMaxRiskPercent = 5.0

InpRiskTypeInput = 0

InpRiskValue = 0.5

InpUseSplitOrder = false

InpAutoTP = true

InpTPRatios = "2"

```

**Resultado:** Riesgo 0.5% por operación, TP a 2R (1:2 R:R)

### Escenario 2: Scalper Agresivo

```

InpMaxRiskPercent = 15.0

InpRiskTypeInput = 0

InpRiskValue = 2,0

InpUseSplitOrder = false

InpAutoTP = true

InpTPRatios = "1"

```

**Resultado:** Riesgo 2% por operación, objetivos rápidos 1R

### Escenario 3: Profesional con Escalado

```

InpMaxRiskPercent = 10.0

InpRiskTypeInput = 0

InpRiskValue = 1.0

InpUseSplitOrder = true

InpNumSplits = 4

InpAutoTP = true

InpTPRatios = "1,2,4,6"

```

**Resultado:**

- 1% de riesgo total dividido en 4 órdenes

- 2 órdenes cierran a 1R (beneficio seguro)

- 1 orden a 2R

- 1 orden a 4R (dejar correr a los ganadores)

---

## 📞 Soporte

Para preguntas o problemas :

- Comprueba los registros del EA: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Habilitar registros .

---

## ⚠️ Descargo de responsabilidad

El comercio de divisas y CFD conlleva un alto riesgo. Este EA es una herramienta para ayudar con la gestión de riesgos, pero no garantiza beneficios. Utilícelo bajo su propio riesgo. Siempre prueba en la cuenta de demostración en primer lugar.

---

## 📄 Historial de versiones

**v1.00** (2025)

- Versión inicial

- Sistema de gestión de riesgo

- Órdenes divididas con TP automático

- Soporte de precio de entrada (Mercado/Límite/Stop)

- Funcionalidad Break Even

- Cerrar todo (símbolo específico)

- Panel UI arrastrable

- --