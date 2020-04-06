ChallengeBot

Prop Firm Challenge Características

Esta es la característica principal de este Asesor Experto. Garantiza el cumplimiento estricto de las normas de la empresa de negociación por cuenta propia:

Límite de Pérdida Diaria: El bot monitoriza todas las operaciones cerradas para el día actual y compara la Equidad en tiempo real con el balance diario inicial. Si la reducción supera el DAILY_LOSS_LIMIT , el bot cierra inmediatamente todas las posiciones, elimina las órdenes pendientes y detiene la negociación para proteger la cuenta.

bot monitoriza todas las operaciones cerradas para el día actual y compara la Equidad en tiempo real con el balance diario inicial. Si la reducción supera DAILY_LOSS_LIMIT , el bot cierra inmediatamente todas las posiciones, elimina las órdenes pendientes y detiene la negociación para proteger la cuenta. Pass Criteria (Objetivo de Beneficio): Una vez que la Equidad de la cuenta alcanza el objetivo predefinido ( PASS_CRITERIA ), el bot asegura el beneficio cerrando todas las operaciones activas y detiene la ejecución, señalando que se ha alcanzado el objetivo del reto.

Gestión del riesgo

Tamaño de lote dinámico: La función CalculateLotSize determina automáticamente el volumen de operaciones en función del porcentaje de capital en riesgo por operación ( RISK_PER_TRADE ).

CalculateLotSize determina automáticamente el volumen de operaciones en función del porcentaje de capital en riesgo por operación ( RISK_PER_TRADE ). Adaptive Position Sizing: Si la distancia al Stop Loss es grande, el tamaño del lote disminuye. Si la distancia es pequeña, el tamaño del lote aumenta. Esto garantiza que nunca pierda más del X% especificado de su depósito en una sola operación.

la distancia al Stop Loss es grande, el tamaño del lote disminuye. Si la distancia es pequeña, el tamaño del lote aumenta. Esto garantiza que nunca pierda más del X% especificado de su depósito en una sola operación. Comprobación de Margen: Antes de enviar una orden, el bot verifica si hay suficiente margen libre para abrir la posición, evitando errores de ejecución.

Gestión de posiciones y salida

Stop Loss (SL): Para órdenes de compra, el SL se coloca en el mínimo local . Para las órdenes de venta, se coloca en el máximo local . Esto sigue una lógica de salida clásica de "ruptura de canal".

órdenes de compra, el SL se coloca en el mínimo . Para las órdenes de venta, se coloca en el máximo . Esto sigue una lógica de salida clásica de "ruptura de canal". Trailing Stop: El EA sigue constantemente el nivel del SL siguiendo el movimiento del precio basado en los precios extremos recientes. Si el precio revierte y rompe estos niveles, la posición se cierra para bloquear el beneficio.

EA sigue constantemente el nivel del SL siguiendo el movimiento del precio basado en los precios extremos recientes. Si el precio revierte y rompe estos niveles, la posición se cierra para bloquear el beneficio. Filtro ATR: La estrategia utiliza el indicador Average True Range (ATR) para modificar el Stop Loss sólo cuando el precio se ha movido significativamente, reduciendo peticiones innecesarias al servidor y modificaciones "ruidosas".

Lógica básica de negociación

La estrategia se basa en la identificación de precios extremos durante un periodo específico ( ENTRY_PERIOD ).

Entrada Larga (Compra): El bot coloca una orden pendiente de Buy Stop en el Highest High de los N periodos recientes. Anticipa la continuación de la tendencia una vez que se rompe el nivel de resistencia.

bot coloca orden de Buy Stop en Highest High los N periodos recientes. Anticipa la continuación de la tendencia una vez que se rompe el nivel de resistencia. Short Entry (Sell): El bot coloca una orden pendiente Sell Stop en el Lowest Low de los últimos N periodos, esperando una mayor caída al romper el nivel de soporte.

bot coloca orden Sell Stop en Lowest Low los últimos N periodos, esperando una mayor caída al romper el nivel de soporte. Actualización de órdenes: En cada nueva barra ( BarOpen() ), las órdenes pendientes antiguas se eliminan y se sustituyen por otras nuevas basadas en los precios extremos más actualizados.

Descargo de responsabilidad

Advertencia de riesgo: Operar con divisas y materias primas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo.

Backtesting y Resultados: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Aunque este EA incluye funciones de protección "Prop Firm Challenge", no garantiza su aprobación. La función de Límite de Pérdida Diaria está sujeta a la liquidez del mercado y al deslizamiento potencial durante eventos de alta volatilidad o noticias. Siempre pruebe primero en una cuenta demo para entender la lógica de ruptura y los ajustes de riesgo.