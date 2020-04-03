ChallengeBot

Merkmale der Prop Firm Challenge

Dies ist das zentrale Highlight dieses Expert Advisors. Er gewährleistet die strikte Einhaltung der Regeln für Eigenhandelsfirmen:

  • Tägliches Verlustlimit: Der Bot überwacht alle geschlossenen Trades des aktuellen Tages und vergleicht das Echtzeit-Equity mit dem täglichen Startsaldo. Wenn der Drawdown das DAILY_LOSS_LIMIT überschreitet, schließt der Bot sofort alle Positionen, löscht ausstehende Orders und stoppt den Handel, um das Konto zu schützen.
  • Pass Criteria (Profit Target): Sobald das Eigenkapital des Kontos das vordefinierte Ziel ( PASS_CRITERIA ) erreicht, sichert der Bot den Gewinn, indem er alle aktiven Trades schließt und die Ausführung stoppt, um zu signalisieren, dass das Challenge-Ziel erreicht wurde.

Risiko-Management

  • Dynamisches Lot Sizing: Die Funktion CalculateLotSize bestimmt automatisch das Handelsvolumen auf der Grundlage des prozentualen Risikos pro Handel ( RISK_PER_TRADE ).
  • Adaptive Positionsgröße: Wenn der Abstand zum Stop Loss groß ist, wird die Losgröße verringert. Wenn der Abstand klein ist, erhöht sich die Losgröße. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie nie mehr als die angegebenen X% Ihrer Einlage bei einem einzelnen Handel verlieren.
  • Margin Check: Bevor eine Order gesendet wird, prüft der Bot, ob genügend freie Margin vorhanden ist, um die Position zu eröffnen, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

Positionsmanagement und Ausstieg

  • Stop Loss (SL): Bei Kaufaufträgen wird der SL auf das lokale Lowest Low gesetzt. Bei Verkaufsaufträgen wird er beim lokalen Höchststand platziert. Dies folgt einer klassischen "Channel Breakout"-Ausstiegslogik.
  • Trailing Stop: Der EA folgt dem SL-Level ständig, indem er die Preisbewegung auf der Grundlage der jüngsten Preisextreme verfolgt. Wenn sich der Kurs umkehrt und diese Niveaus durchbricht, wird die Position geschlossen, um den Gewinn zu sichern.
  • ATR-Filter: Die Strategie nutzt den Average True Range (ATR)-Indikator, um den Stop-Loss nur dann zu ändern, wenn sich der Preis signifikant bewegt hat, wodurch unnötige Serveranfragen und "störende" Änderungen reduziert werden.

Zentrale Handelslogik

Die Strategie basiert auf der Identifizierung von Preisextremen über einen bestimmten Zeitraum ( ENTRY_PERIOD ).

  • Long-Entry (Buy): Der Bot platziert eine ausstehende Buy-Stop-Order beim Höchststand der letzten N Perioden. Er geht davon aus, dass sich der Trend fortsetzt, sobald das Widerstandsniveau durchbrochen ist.
  • Short Entry (Sell): Der Bot platziert eine ausstehende Sell Stop-Order beim niedrigsten Tief der letzten N Perioden und erwartet einen weiteren Rückgang, sobald das Unterstützungsniveau durchbrochen wird.
  • Order Refresh: Bei jedem neuen Bar ( BarOpen() ) werden alte Pending Orders gelöscht und durch neue ersetzt, basierend auf den aktuellsten Preisextremen.

Haftungsausschluss

Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und Rohstoffen auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, in Devisen zu investieren, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.

Backtesting & Ergebnisse: Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA enthält zwar die Schutzfunktion "Prop Firm Challenge", garantiert aber nicht, dass er erfolgreich ist. Die Funktion "Tägliche Verlustbegrenzung" ist abhängig von der Marktliquidität und möglichen Ausrutschern bei hoher Volatilität oder Nachrichtenereignissen. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, um die Ausbruchslogik und die Risikoeinstellungen zu verstehen.


Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
