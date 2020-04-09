Balance Risk Bot

Bot-utilidad.


Realiza un seguimiento del saldo total de la cuenta de operaciones, es decir, funciona con todos los símbolos y con el número mágico.


Tiene un parámetro:

Balance Stop, % - seguimiento del saldo, como porcentaje del saldo


He creado Balance Risk Bot específicamente para Candle Bot, que cerrará todas las posiciones si el depósito total cae como un porcentaje.


Toda la información se puede encontrar allí

Telegrama

y Mi Broker

XM


Señal en Vivo

Señal


