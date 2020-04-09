Bot-utilidad.





Realiza un seguimiento del saldo total de la cuenta de operaciones, es decir, funciona con todos los símbolos y con el número mágico.





Tiene un parámetro:

Balance Stop, % - seguimiento del saldo, como porcentaje del saldo





He creado Balance Risk Bot específicamente para Candle Bot, que cerrará todas las posiciones si el depósito total cae como un porcentaje.





Toda la información se puede encontrar allí



Telegrama



y Mi Broker

XM





Señal en Vivo

Señal



