ChallengeBot

Основная торговая логика 

Стратегия основана на поиске экстремумов за определенный период.

  • Вход в Long (Покупка): Бот выставляет отложенный ордер  Buy Stop  на уровне максимума за последние N часов ( Highest High ). Расчет идет на то, что если цена пробьет этот уровень вверх, тренд продолжится.
  • Вход в Short (Продажа): Бот выставляет  Sell Stop  на уровне минимума за последние N часов ( Lowest Low ). Расчет на продолжение падения при пробое поддержки.
  • Обновление ордеров: Каждый новый бар ( BarOpen() ) старые отложенные ордера удаляются, и выставляются новые по актуальным экстремумам.

2. Управление позицией и выход

  • Стоп-лосс (SL): Для покупок стоп-лосс ставится на локальный минимум ( Lowest Low ), для продаж — на локальный максимум. Это классический "канальный" выход.
  • Трейлинг-стоп: Бот постоянно подтягивает уровень SL вслед за движением цены, используя те же экстремумы. Если цена разворачивается и пробивает минимум/максимум (в зависимости от направления), позиция закрывается.
  • ATR Фильтр: В коде используется индикатор ATR для того, чтобы модифицировать стоп-лосс только тогда, когда цена отошла на значимое расстояние, предотвращая лишние запросы к серверу.

3. Функции для Prop Firm Challenge

Это главная особенность данного эксперта. Он следит за тем, чтобы вы не нарушили правила проп-компании:

  • Daily Loss Limit (Дневной лимит потерь): Бот суммирует результат всех закрытых сделок за текущий день и сравнивает текущую эквити (Equity) со стартовым балансом дня. Если просадка превышает  DAILY_LOSS_LIMIT , бот немедленно закрывает все сделки, удаляет ордера и прекращает торговлю.
  • Pass Criteria (Цель по прибыли): Если эквити счета превышает заданный порог ( PASS_CRITERIA ), бот фиксирует прибыль (закрывает всё) и останавливается, так как цель челленджа достигнута.

4. Риск-менеджмент

  • Динамический лот: Функция  CalculateLotSize  рассчитывает объем сделки исходя из процента риска на капитал ( RISK_PER_TRADE ).
  • Если расстояние до стоп-лосса большое, лот будет меньше. Если маленькое — лот увеличится, но вы всегда потеряете не более X% от депозита при срабатывании стопа.
  • Проверка маржи: Бот проверяет, достаточно ли свободных средств для открытия позиции, прежде чем отправить ордер.

