Apex Liquidity SMC

Apex Liquidity SMC - El paquete de negociación institucional

Deje de adivinar la dirección del mercado. Empiece a operar con lógica institucional.

Apex Liquidity SMC no es sólo otro indicador de flecha. Es un completo sistema de trading diseñado para detectar Fair Value Gaps (FVG), identificar huellas de Smart Money, y filtrar el ruido utilizando análisis Multi-Timeframe (MTF).

Diseñado para XAUUSD (Oro), Índices, y los principales pares de divisas, esta herramienta le ayuda a encontrar configuraciones de alta probabilidad mediante la alineación de la entrada del marco de tiempo inferior con la tendencia del marco de tiempo superior.

💎 ¿Por qué es "God Tier"?

  • Smart Money Logic: Detecta zonas FVG válidas donde las instituciones ejecutan grandes órdenes .
  • Filtro de tendencia MTF: Comprueba automáticamente la tendencia del marco temporal superior (por ejemplo, H4). Si la tendencia H4 es bajista, el sistema filtra las señales débiles de compra en M5.
  • Zero Repaint: Las señales aparecen al cierre de la vela y nunca desaparecen .
  • Cuadro de Mando Interactivo: Un panel profesional que muestra el Estado de la Tendencia, las estadísticas de la Tasa de Ganancias y el Spread. Se puede minimizar para mantener su gráfico limpio.

Características principales

1 . Entradas de Francotirador: Flechas claras de Compra/Venta verificadas por Volumen y Momentum .

2 . Objetivos Dinámicos: Calcula automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit basados en ATR (Volatilidad), asegurando que sus stops se adaptan a las condiciones del mercado .

3 . Rieles de liquidez: Muestra los máximos y mínimos recientes para ayudarle a detectar las fluctuaciones de liquidez .

4 . Sistema de Alertas Completo: Notificaciones Push Móviles, Pop-ups y Alertas Sonoras para que nunca se pierda una operación .

⚙️ Parámetros de entrada

  • InpHTF_Frame: Seleccione el marco de tiempo superior para el filtrado de tendencias (Recomendado: H4 para Gold Scalping).
  • InpSL_ATR_Mult: Multiplicador para la distancia de Stop Loss (Recomendado: 1.5 - 2.0).
  • InpRR_Ratio: Relación Riesgo:Recompensa para el cálculo del TP (Por defecto: 1:2).

📈C ómo operar

1. Compruebe el panel de control: Asegúrese de que "Tendencia actual" y "Filtro HTF" coinciden (por ejemplo, ambos en VERDE) .

2. Espere la Señal: Entre cuando aparezca una Flecha de Señal + Cuadro FVG .

3. Establezca Objetivos: Coloque su SL y TP en las líneas sugeridas que aparecen en el gráfico .

Ideal para: M5, M15, y H1 Timeframes.
Activos: XAUUSD, US30, EURUSD, BTCUSD.


