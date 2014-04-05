Institutional Structure OrderFlow

Product Name:Estructura Institucional y Flujo de Órdenes (SMC God Tier)

Category: Indicador / Tendencia / Acción del Precio

Descripción breve:

El último indicador del Concepto de Dinero Inteligente (SMC). Detecta Bloqueos de Órdenes, FVGs, y Rupturas de Estructura con lógica de mitigación institucional. Diseñado para Oro (XAUUSD) y Forex.

Descripción completa:

🛑 DEJA DE OPERAR AL POR MENOR. EMPEZAR A OPERAR INSTITUCIONAL. 🛑



¿Está cansado de los indicadores rezagados? El Institutional Structure & Order Flow (ISOF)no es una herramienta de señales más. Es un completo Sistema de Mapeo de la Estructura del Mercado diseñado para revelar las huellas del Dinero Inteligente (Bancos e Instituciones).

A diferencia de los indicadores SMC básicos que saturan su gráfico con cientos de líneas, el ISOF utiliza una "Lógica de Mitigación " avanzada . Limpia automáticamente las zonas antiguas que han sido invalidadas o utilizadas, manteniendo su gráfico limpio y centrado en oportunidades frescas y de alta probabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:



✅ S mart Order Blocks (OB): Identifica zonas de entrada institucionales de alta probabilidad basadas en la ruptura de la estructura (BOS).

✅ Fair Value Gaps (FVG): Detecta desequilibrios de mercado en los que el precio actúa como un imán. Visualiza gaps tanto alcistas como bajistas con transparencia personalizable.

✅ Lógica de mitigación avanzada: La característica "Legendaria". El indicador elimina automáticamente las zonas que han sido mitigadas (probadas) o rotas, evitando señales falsas.

✅ Ruptura de Estructura (BOS):flechas visuales claras para confirmación de tendencia (Alcista/Bearish).

✅ Multi-Asset Tuned: Calibrado para precisión XAUUSD (Oro), pero totalmente ajustable para Forex (EURUSD, GBPUSD) e Índices.

📊CÓMO OPERAR (LA ESTRATEGIA):

1. Espere a que una flecha **BOS** confirme la dirección de la tendencia.

2. Espere a que el precio retroceda hasta un nuevo **Bloque de órdenes (OB)** o **Brecha de valor justo (FVG)**.

3. Utilice la confirmación de la acción del precio para entrar en la operación. Utilice la confirmación de la acción del precio para entrar en la operación.

4. (Recomendado) Utilícelo con nuestro **InstitutionSniper Pad** para una ejecución precisa.

⚙️ AJUSTES:

* **Barras Históricas:** Cuánto tiempo atrás escanear.

* **Periodo de Oscilación:** Ajustar la sensibilidad para Rupturas de Estructura.

* **Tamaño de Brecha:** Personalizar la detección de FVG (Estrecha para Forex, Amplia para Oro).

* **Visuales:** Colores totalmente personalizables para temas Claros/Oscuros.