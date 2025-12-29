Killer App SMC

🚀 Institutional Killer App V13.5 - El último motor inteligente de dinero y riesgo

Visión general: Domina los mercados con Institutional Killer App V13.5, una suite de trading "God Tier" diseñada para llevar la precisión de grado institucional a tus gráficos . Este indicador todo en uno automatiza los complejos conceptos de dinero inteligente (SMC), el análisis de volumen y la gestión profesional del riesgo. .

Características principales:

  • Mapeo de estructura inteligente: Detecta automáticamente las rupturas alcistas y bajistas de la estructura (BOS) con puntos de oscilación de alta precisión. .

  • VWAP institucional: Presenta un precio medio ponderado por volumen con periodos de reajuste personalizables (diario, semanal) para identificar zonas de valor institucional. .

  • Detección de bloques de órdenes y FVG: Escaneo en tiempo real de Order Blocks y Fair Value Gaps (FVG) con lógica de mitigación para filtrar las zonas utilizadas. .

  • Cuadro de mandos God Tier: Una interfaz de usuario completa que muestra la alineación de la tendencia Multi-Timeframe (MTF) (H1, H4, D1), estadísticas de tasa de ganancias y correlación DXY. .

  • Gestión automatizada del riesgo: Calculadora integrada del tamaño del lote basada en el porcentaje de la cuenta y en la volatilidad ATR: no vuelva a apalancarse en exceso. .

¿Por qué elegir Killer App V13.5?

  • Configuraciones visuales de operaciones: Dibuja automáticamente los niveles de Entrada, SL y TP en su gráfico cuando se confirma una señal. .

  • Análisis DXY: Seguimiento del índice del dólar incorporado para proporcionar una confirmación adicional para el oro (XAUUSD) y los pares de divisas. .

  • Seguimiento del rendimiento: Cálculo en tiempo real de la tasa de ganancias de las últimas 200 operaciones para mantenerle informado de la ventaja actual del mercado. .


