Nombre del producto: Apex Predator Legend [God Tier]

Descripción breve: El sistema de trading institucional definitivo que combina Quantitative Scoring, Smart Money Concepts (SMC) y Dynamic Volatility. Sin Repintado.

Deja de cazar... Comience a darse un festín con APEX PREDATOR LEGEND.

Estás cansado de que te paren por los acaparamientos de liquidez? ¿Te cuesta encontrar la entrada perfecta en un mercado caótico?

Apex Predator Legend no es sólo un indicador; es un completo Marco de Trading Institucional.

Este sistema "God Tier" integra 3 potentes motores en un gráfico limpio:

Quantitative Power Score: Cálculo en tiempo real de la probabilidad alcista/bajista (0-100%). Smart Money Concepts (SMC): Detecta automáticamente Bloqueos de Órdenes y Barridos de Liquidez. Volatilidad Dinámica : Trailing Stop Adaptativo (Línea de Seguridad) basado en ATR para proteger sus beneficios.

✅ NO REPAINT SIGNALS (Alertas al cierre de la vela).

✅ Notificaciones Push Móviles incluidas.

✅ Clean UI: Dashboard plegable y zonas Pastel (White-theme optimizado).

⚙️ CÓMO FUNCIONA (La Lógica)

1. El Cerebro: Puntuación cuantitativa

El sistema analiza la Tendencia, el Momento, la Estructura HTF y la Volatilidad. Genera una puntuación en tiempo real que se muestra en el cuadro de mandos.

Puntuación alcista > 70%: fuerte presión compradora .

. Puntuación bajista > 70%: fuerte presión vendedora .

2. Los Ojos: SMR y Liquidez

Bloques de Pedidos (Cuadros Pastel): Zonas donde las instituciones realizaron grandes pedidos. Verde para la demanda, rosa para la oferta.

Barridos de Liquidez (LIQ B/S): Detecta cuando el "Dinero Inteligente" caza stop losses antes de invertir.

3. El Escudo: Línea de Seguridad Dinámica

La línea de puntos se adapta a la volatilidad del mercado. Se ensancha durante las noticias y se aprieta durante las tendencias, actuando como el Trailing Stop perfecto.





" 🚀

PRECIO DE LANZAMIENTO: ¡Sólo 49 $ para las 10 primeras copias! (Próximo precio: 99 $)"