Classic MACD Histogram

Versión mejorada del MACD Histogram (para seguimiento de cambios en el impulso del mercado)

El indicador MACD estándar de MT5 utiliza el valor de la propia línea MACD para construir el histograma. En condiciones de movimientos rápidos o mercados laterales, estos histogramas cambian lentamente y a menudo no reflejan de manera clara la aceleración o desaceleración de la fuerza alcista o bajista. Esto es especialmente evidente cuando el precio aún no muestra un giro claro, y la señal llega con retraso.

En esta versión se utiliza la definición clásica de MACD Histogram:

Histograma = MACD − Signal

Este enfoque permite detectar de manera más sensible los cambios en la fuerza de compra y venta, ayudando a los traders a observar visualmente la aceleración o desaceleración de la tendencia. La transición de los histogramas de la zona negativa (fuerza bajista) a la positiva (fuerza alcista) proporciona alertas más tempranas sobre posibles movimientos de tendencia en comparación con el MACD estándar.

Atención:

Este indicador no es un sistema de trading independiente y no está diseñado para abrir o cerrar operaciones automáticamente.

No predice el precio , sino que sirve como una herramienta para observar la fuerza del mercado.

Se recomienda usarlo junto con niveles de soporte/resistencia, estructura de tendencia y otros indicadores para la toma de decisiones de trading.

Este indicador se proporciona de forma gratuita y está diseñado para un análisis más claro del cambio de impulso en MT5.

Además, el histograma tiene una diferenciación de colores clara: la zona negativa en rojo y la positiva en verde. Esto permite evaluar rápidamente la fuerza de los compradores y vendedores, así como posibles puntos de reversión.

De esta manera, los traders pueden obtener señales más sensibles sobre el impulso del mercado en comparación con el MACD estándar, siendo especialmente útil para observar movimientos rápidos o mercados laterales.