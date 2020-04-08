Classic MACD Histogram

Versión mejorada del MACD Histogram (para seguimiento de cambios en el impulso del mercado)

El indicador MACD estándar de MT5 utiliza el valor de la propia línea MACD para construir el histograma. En condiciones de movimientos rápidos o mercados laterales, estos histogramas cambian lentamente y a menudo no reflejan de manera clara la aceleración o desaceleración de la fuerza alcista o bajista. Esto es especialmente evidente cuando el precio aún no muestra un giro claro, y la señal llega con retraso.

En esta versión se utiliza la definición clásica de MACD Histogram:

Histograma = MACD − Signal

Este enfoque permite detectar de manera más sensible los cambios en la fuerza de compra y venta, ayudando a los traders a observar visualmente la aceleración o desaceleración de la tendencia. La transición de los histogramas de la zona negativa (fuerza bajista) a la positiva (fuerza alcista) proporciona alertas más tempranas sobre posibles movimientos de tendencia en comparación con el MACD estándar.

Atención:

  • Este indicador no es un sistema de trading independiente y no está diseñado para abrir o cerrar operaciones automáticamente.

  • No predice el precio, sino que sirve como una herramienta para observar la fuerza del mercado.

  • Se recomienda usarlo junto con niveles de soporte/resistencia, estructura de tendencia y otros indicadores para la toma de decisiones de trading.

  • Este indicador se proporciona de forma gratuita y está diseñado para un análisis más claro del cambio de impulso en MT5.

Además, el histograma tiene una diferenciación de colores clara: la zona negativa en rojo y la positiva en verde. Esto permite evaluar rápidamente la fuerza de los compradores y vendedores, así como posibles puntos de reversión.

De esta manera, los traders pueden obtener señales más sensibles sobre el impulso del mercado en comparación con el MACD estándar, siendo especialmente útil para observar movimientos rápidos o mercados laterales.


Productos recomendados
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
Indicadores
TrendVigor Index, como indicador RVI (Relative Vigor Index), es una herramienta de análisis técnico centrada en la intensidad del movimiento de los precios y la sostenibilidad de la tendencia. Mide la relación dinámica entre el precio de apertura, el precio de cierre y el rango de ciclo completo para evaluar el vigor alcista-bajista con 50 como línea divisoria: un valor superior a 50 indica un impulso alcista dominante, mientras que un valor inferior a 50 señala un dominio bajista. Entre sus fu
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
Indicadores
Oscilador de Volumen Klinger (KVO) - Un potente indicador de tendencia e impulso Esta es una versión mejorada del Oscilador de Volumen Klinger (KVO) , un indicador ampliamente utilizado diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso, la dirección de la tendencia y las condiciones de sobrecompra/sobreventa en el mercado. Cómo funciona el indicador KVO: Identificación de tendencias basada en el volumen : a diferencia de los osciladores tradicionales que se basan únic
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Chaikin Volatility Indicator
MetaQuotes Ltd.
4.33 (3)
Indicadores
El indicador de volatilidad de Chaikin (Chaikin Volatility, CHV) calcula el cambio del spread entre el precio máximo y mínimo. Calcula el valor de la volatilidad basándose en el ancho del rango entre el máximo y el mínimo. Pero a diferencia del Average True Range , el indicador de Chaikin no toma en cuenta las brechas (gaps). Según la interpretación de Chaikin, el crecimiento del indicador de volatilidad en un plazo de tiempo relativamente corto indica en que los precios se acercan a la base (po
FREE
Tillson TMA T3
Emin Ulucanli
5 (5)
Indicadores
TILLSON MOVING AVERAGE También conocido como indicador TMA o T3. Es una media móvil que utiliza EMA y DEMA en su fórmula y se calcula con una expansión Binomial de 3er grado .       ...    int      handle1;     //Handle of the Tillson TMA T3.EX5 custom indicator    double   euBuff1[];    int TMAperiod= 12 ;    int TMSshift= 0 ;    double VolumeFactor= 0.618 ;    int OnInit ()    {    ...    handle1= iCustom ( NULL , PERIOD_CURRENT , "Market\\Tillson TMA T3.EX5" ,0,TMAperiod,0,0,TMSshift,0,0,Volu
FREE
Market Structure Break of Structure MT5
Ilya Malev
Indicadores
Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura (MS-BOS) para MT5 Todos mis indicadores funcionan sólo en barras cerradas, no repintan ningún valor (si no se menciona lo contrario en la descripción). Así que son totalmente compatibles con autotrading, y están listos para hacer análisis técnico cualitativo. Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura. El indicador se basa en puntos pivote (los llamados "fractales"), que pinta en el gráfico con "diamantes" por encima y por debajo del precio en l
MACD Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
El Indicador Multi-Frame MACD es un robusto indicador de MetaTrader 5 (MT5) que utiliza la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) para analizar tendencias a través de múltiples marcos temporales. Este indicador sincroniza señales de tendencia basadas en MACD de hasta nueve marcos temporales (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) y las presenta con señales visuales claras, incluyendo una línea MACD coloreada, flechas de señal y un panel personalizable. Es perfecto para los operador
FREE
Detector de Topos e Fundos
Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
Indicadores
El Top and Bottom Identifier Pro es la herramienta esencial para los operadores que utilizan el análisis técnico y la acción del precio como base para sus decisiones. En MetaTrader 5, comprender la estructura del mercado -si el precio está haciendo máximos o mínimos más altos o más bajos- es el primer paso hacia el éxito. Este indicador automatiza este proceso, eliminando la subjetividad y permitiéndole visualizar los puntos de inflexión del precio con claridad inmediata.
FREE
Strong Move
Triet Lam Minh
Indicadores
Este indicador combina RSI(14) y ADX(14) para encontrar la señal de que el precio se mueve con fuerza. Cuando aparece la señal (representado por el punto amarillo), y el precio está bajando, vamos a considerar para abrir una orden de venta. De lo contrario, considere abrir una orden de COMPRA. En este caso, la fuerza del movimiento es fuerte (normalmente después de un periodo lateral), por lo que podemos establecer el TP en 3 veces el SL .
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
VWAP Level MT5
Francesco Lenza
4.5 (2)
Indicadores
El indicador VWAP Level es una herramienta de análisis técnico que calcula el precio medio ponderado de los volúmenes negociados de un activo específico. El VWAP proporciona a los operadores e inversores el precio medio de un activo durante un periodo de tiempo específico. Los inversores suelen utilizarlo para comparar datos sobre operaciones "pasivas", como fondos de pensiones y fondos de inversión, pero también los operadores que desean comprobar si un activo se ha comprado o vendido a un bu
FREE
YKL Multiple Regression
Ygor Keller Luccas
5 (2)
Indicadores
Indicador de regresión múltiple El indicador traza la curva de rentabilidad y los canales superior e inferior de una regresión para los precios de cierre del activo en el gráfico. La Curva de Rentabilidad es la línea central del indicador y representa la región de equilibrio de precios entre vendedores y compradores. En este indicador, el usuario elige el tipo de regresión, que puede ser de 3 tipos: de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Los gráficos del indicador son Línea central
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Thread
Sergei Kuzmenko
Indicadores
Indicador de hilo está calculando los valores posibles para los próximos períodos. Está construido por el sistema del autor, con capacidad de aprendizaje. Datos de entrada (intervalo recomendado ): Sensibilidad al movimiento oscilatorio (valor entero, 0 - 8) el aumento del valor desplaza la prioridad del cálculo hacia las vibraciones de alta frecuencia (el aumento carga el sistema) Desplazamiento del diagrama (valor entero, 0 - 8) desplaza la salida del indicador hacia la derecha Previsión del d
FREE
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Indicator para MT5 El Heiken Ashi Smoothed Indicator es una versión avanzada y optimizada del clásico indicador Heiken Ashi, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este indicador transforma los datos de precios crudos en velas suavizadas que filtran el ruido del mercado, facilitando la identificación precisa de tendencias y reduciendo las señales falsas. Ideal para traders que buscan claridad en entornos volátiles, este herramienta combina la esencia
FREE
TTM Squeeze MT5
Tinashe Ndarimani
4.75 (4)
Indicadores
Visión general El indicador TTM Squeeze ayuda a identificar los periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a las rupturas de precios. Utiliza las Bandas de Bollinger (BB) y los Canales de Keltner (KC) para determinar cuándo el mercado está "enrollándose" y listo para moverse. Guía de configuración Configuración de la volatilidad El indicador utiliza las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado. Cuando las BBs están dentro de los Canales Keltner, se detecta un s
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador es un indicador de volumen, cambia el color de las velas según un cierto número de tics, y el usuario puede informar a este número de tics tanto del número de tics como del color de las velas. Este indicador funciona en cualquier momento gráfico. o cualquier activo, siempre que el activo tenga un número de teletipo para ser informado. Este indicador busca facilitar la visualización del usuario cuando analiza velas con un cierto número de tics.
FREE
Cloud Trend Martrix
Alvaro Garcia Batelli
Indicadores
Cloud Trend Matrix: El Indicador de Tendencia que se Adapta al Mercado ¿Cansado de indicadores que funcionan bien en tendencias fuertes pero generan docenas de señales falsas en mercados laterales? El Cloud Trend Matrix fue diseñado para resolver exactamente este problema. No es solo otro seguidor de tendencia; es un sistema inteligente que lee la volatilidad del mercado y adapta sus activadores de entrada para ofrecer señales con una mayor probabilidad de éxito. ️ El Concepto: Una Nube de Baja
FREE
Magic Trend
Arnold Kurapa
3.67 (3)
Indicadores
Tendencia mágica Este indicador MT5 es una Media Móvil con 3 colores de señal. Los 3 parámetros de entrada en este indicador le dan la oportunidad de establecer cualquier media móvil de su elección. Una combinación de 2 medias móviles exponenciales diferentes, el índice de fuerza relativa, el índice de canal de materias primas y el rango porcentual de William proporcionan las señales. Color blanco = Señal Nula/No/Salida Color verde = Señal de compra Color rojo = Señal de venta Nota: Confirme
FREE
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Indicadores
Niveles de Oro MTF - este es un indicador técnico de acciones muy bueno. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo, muestra los niveles de precios de soporte y resistencia de todos los marcos de tiempo (TF) utilizando el método de Murray basado en la teoría de Gann. El indicador indica campos de sobrecompra y sobreventa, dando una idea de posibles puntos de reversión y al mismo tiempo dando una idea de la fuerza de la tendencia actual. Descripción de los niveles: (S
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción General El Indicador Fair Gap Value identifica y resalta “fair value gaps” en el gráfico de MetaTrader 5. Un fair gap ocurre cuando se forma un vacío de precio entre el mínimo de una vela y el máximo de otra, separadas por una vela intermedia. El indicador dibuja rectángulos de colores (alcistas y bajistas) para enfatizar estas zonas, proporcionando un apoyo visual claro para estrategias de acción del precio. Características Clave Detección de gap alcista : resalta gaps entre el míni
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Indicadores
SSACD - Convergencia/Divergencia Media de Espectro Singular Es un análogo del indicador MACD basado en el método Caterpillar-SSA (Singular Spectrum Analysis ). Es una versión limitada del indicador SSACD Forecast . Las limitaciones incluyen el conjunto de parámetros y su rango. Especificidad del método El Caterpillar-SSA es un método eficaz para tratar series temporales no estacionarias con una estructura interna desconocida. El método permite encontrar las periodicidades previamente desconocid
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descripción El indicador IMI (Intraday Momentum Index) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar la fuerza del impulso y los posibles retrocesos en el mercado. Este indicador cuantifica la relación entre las ganancias y las pérdidas durante un periodo específico, ayudando a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado. Características Oscila entre 0 y 100, lo que facilita la interpretación de las condiciones del me
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indicadores
El indicador busca una consolidación (plano) en el mercado en un momento determinado, construye un canal de caja y marca niveles con sangría a partir de él para una ruptura. Tras cruzar uno de los niveles, el indicador marca la zona para la toma de beneficios y calcula el beneficio o la pérdida correspondiente en la dirección de esta entrada en el panel. Así, el indicador, ajustándose al mercado, encuentra una zona plana del mercado, con el inicio de un movimiento tendencial para entrar en ella.
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci MT5 Un indicador Fibonacci automatizado para MetaTrader 5 que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración del Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica los puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente los ret
FREE
OBV macd
Shahabeddin Baset
5 (5)
Indicadores
OBV MACD Cálculo del MACD basado en datos OBV Características 3 salidas: MACD & Señal & Histograma 4 Histogramas coloreados Factor de suavizado Opción mostrar/ocultar líneas MACD & Señal Descripción Entre los pocos indicadores desarrollados para trabajar con datos de volumen, el OBV (On Balance Volume) es el más sencillo y a la vez el más informativo. Su lógica es sencilla: cuando el precio de cierre está por encima del cierre anterior, el volumen de hoy se suma al OBV anterior; por el contrario
FREE
Magnified Price
Suraj Sharma
Indicadores
Precio Magnificado Experimente el comercio como nunca antes con nuestro indicador Magnified Price de BokaroTraderFx , diseñado exclusivamente para MetaTrader 5. Esta revolucionaria herramienta proporciona a los operadores una visión instantánea de los movimientos de los precios, ofreciendo una clara ventaja en los vertiginosos mercados de hoy en día. Características principales: 1. Precisión en tiempo real: Amplíe instantáneamente la acción del precio para descubrir tendencias y patrones ocult
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
RSI Divergence without repaint
Wei Li
Indicadores
La mayoría de las señales de “divergencia RSI instantánea” son incorrectas Si alguna vez has usado indicadores de divergencia RSI, probablemente hayas experimentado esto: una divergencia aparece en tiempo real, al principio parece convincente, y luego desaparece después de unas cuantas velas. Al revisar el gráfico más tarde, las señales históricas ya no coinciden con lo que viste originalmente. Esto no es un error del usuario. Es un problema de lógica. La divergencia que no se basa en máximos o
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario