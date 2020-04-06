KiPollatorGeminiTankMT4

Título: KiPollator Gemini Tank: Sistema de Comercio Híbrido de IA (Rejilla + Francotirador)

Descripción breve: EA avanzado 3 en 1 que combina una robusta lógica de Cuadrícula ("Tanque"), entradas de Tendencia de Precisión ("Inversor"), y filtrado de Red Neuronal. Build GOLD 4.12.

Descripción completa:

KiPollator Gemini Tank representa la próxima generación de comercio algorítmico. No es sólo un bot de rejilla estándar; es una máquina híbrida capaz de adaptarse a las condiciones del mercado utilizando los indicadores patentados KiP GEM COMBO y el KiP Pattern Oracle (AI Module).

El sistema está diseñado para proporcionar estabilidad ("El Tanque") mientras que sniping entradas precisas ("El Inversor"), todo ello bajo la supervisión de un filtro de Red Neuronal.

🔥 TRES MODOS DE NEGOCIACIÓN:

  1. TANQUE (Red Inteligente): El núcleo generador de beneficios. Utiliza una lógica dinámica de promediación por pasos. Las entradas se filtran estrictamente por Dirección de Tendencia (GEM) y probabilidad de IA. Se adapta a la volatilidad en lugar de luchar contra ella.

  2. INVESTOR (Francotirador H4): Estrategia conservadora de seguimiento de tendencias. Busca retrocesos de alta probabilidad en plazos H4 utilizando la confluencia RSI/MA. Perfecta para un crecimiento estable a largo plazo.

  3. INTRADAY (Ruptura): Lógica semiautomática basada en las rupturas diarias de máximos y mínimos. Opera sólo cuando la tendencia es confirmada por la IA, capturando picos de volatilidad.

🧠 FILTRO NEURAL DE LA IA (El Cerebro): El Oráculo Neuronal de Patrones integrado escanea datos históricos (por defecto 2000 barras) para reconocer patrones de precios. Si la confianza de la IA es baja, bloquea las operaciones arriesgadas, protegiendo su patrimonio durante los mercados inciertos.

🛡️ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

  • Botón FUSE: Anulación manual de emergencia para cerrar posiciones y pausar la negociación al instante.

  • Salida inteligente: Lógica para salir anticipadamente de las parrillas perdedoras si los indicadores (RSI/MA) señalan un cambio de tendencia.

  • Hard StopLoss: StopLoss físico en puntos para protección ante catástrofes.

  • Equity Stop & Auto Profit: Bloquea los objetivos de beneficios en divisas.

  • Control en el gráfico: Panel interactivo con "Sticky Buttons" (Stop Buy, Stop Sell, Close All) para un control manual total.

⚙️ CARACTERÍSTICAS CLAVE:

  • Panel visual: Panel de información con luces de estado (GEM/AI Status). Vea al instante si la tendencia es ALTA, BAJA o ESPERA.

  • Preparado para la optimización: La nueva función Calc_TF permite operar en plazos inferiores (M1/M5) mientras se calcula la lógica de la IA en plazos superiores (H1/H4), lo que garantiza pruebas retrospectivas rápidas y señales estables.

  • Sin "Caja Negra": Usted ve los indicadores y la lógica en el gráfico.

RECOMENDACIONES:

  • Pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal: H1 o H4 (Recomendado por estabilidad).

  • Depósito Mínimo: $500 (Estándar) o $50 (Cuentas Cent).

  • VPS: Altamente recomendado para operación 24/7.


