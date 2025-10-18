Market Structure CHoCH BOS
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.1
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Indicador de Estructura de Mercado CHoCH/BOS para MT5
Visión general
El indicador Market Structure CHoCH/BOS (Fractal) identifica los cambios clave en la dirección del mercado basándose en el análisis estructural fractal. Detecta automáticamente las señales de Cambio de Carácter (CHoCH) y de Ruptura de Estructura (BOS), dos conceptos esenciales en la operativa moderna de acción de precios y Smart Money.
Cómo funciona
El indicador analiza los máximos y mínimos de las oscilaciones mediante un algoritmo fractal definido por el parámetro Longitud. Cuando el precio cruza un nivel estructural previo:
-
Un BOS (Break of Structure) indica la continuación de la tendencia predominante.
-
Un CHoCH (Cambio de Carácter ) destaca un posible cambio de tendencia.
Los usuarios pueden elegir mostrar niveles de soporte y resistencia derivados de puntos estructurales recientes. Estos niveles se actualizan dinámicamente a medida que evoluciona el precio, lo que ayuda a los operadores a visualizar posibles zonas de reacción.
Características principales
-
Detección automática de estructuras CHoCH y BOS
-
Sensibilidad de oscilación ajustable mediante el parámetro de longitud
-
Visualización opcional de niveles de soporte y resistencia
-
Interruptores de señal independientes para CHoCH y BOS
-
Construido enteramente con buffers (sin objetos gráficos para líneas o flechas) para una velocidad muy alta y un rendimiento EA-friendly
-
Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos
Pruebas e integración de estrategias
Los operadores pueden realizar pruebas retrospectivas o automatizar estrategias utilizando:
-
Sóloseñales CHoCH (para entradas de inversión),
-
sóloseñales BOS (para la continuación de la tendencia), o
-
Ambas a la vez para sistemas basados en estructuras adaptativas.
Este diseño basado en el búfer hace que el indicador sea ideal para Asesores Expertos o estrategias algorítmicas que dependen de datos de señales limpios y eficientes sin la sobrecarga de los objetos gráficos.
The indicator does exactly what it is supposed to do and works perfectly. The author is very helpful and polite. I highly recommend it.