Indicador de Estructura de Mercado CHoCH/BOS para MT5

Visión general

El indicador Market Structure CHoCH/BOS (Fractal) identifica los cambios clave en la dirección del mercado basándose en el análisis estructural fractal. Detecta automáticamente las señales de Cambio de Carácter (CHoCH) y de Ruptura de Estructura (BOS), dos conceptos esenciales en la operativa moderna de acción de precios y Smart Money.

Cómo funciona

El indicador analiza los máximos y mínimos de las oscilaciones mediante un algoritmo fractal definido por el parámetro Longitud. Cuando el precio cruza un nivel estructural previo:

Un BOS (Break of Structure) indica la continuación de la tendencia predominante.

Un CHoCH (Cambio de Carácter ) destaca un posible cambio de tendencia.

Los usuarios pueden elegir mostrar niveles de soporte y resistencia derivados de puntos estructurales recientes. Estos niveles se actualizan dinámicamente a medida que evoluciona el precio, lo que ayuda a los operadores a visualizar posibles zonas de reacción.





Características principales

Detección automática de estructuras CHoCH y BOS

Sensibilidad de oscilación ajustable mediante el parámetro de longitud

Visualización opcional de niveles de soporte y resistencia

Interruptores de señal independientes para CHoCH y BOS

Construido enteramente con buffers (sin objetos gráficos para líneas o flechas) para una velocidad muy alta y un rendimiento EA-friendly

Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos

Pruebas e integración de estrategias

Los operadores pueden realizar pruebas retrospectivas o automatizar estrategias utilizando:

Sólo señales CHoCH (para entradas de inversión),

sólo señales BOS (para la continuación de la tendencia), o

Ambas a la vez para sistemas basados en estructuras adaptativas.

Este diseño basado en el búfer hace que el indicador sea ideal para Asesores Expertos o estrategias algorítmicas que dependen de datos de señales limpios y eficientes sin la sobrecarga de los objetos gráficos.