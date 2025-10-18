Market Structure CHoCH BOS

Indicador de Estructura de Mercado CHoCH/BOS para MT5

Visión general
El indicador Market Structure CHoCH/BOS (Fractal) identifica los cambios clave en la dirección del mercado basándose en el análisis estructural fractal. Detecta automáticamente las señales de Cambio de Carácter (CHoCH) y de Ruptura de Estructura (BOS), dos conceptos esenciales en la operativa moderna de acción de precios y Smart Money.

Cómo funciona
El indicador analiza los máximos y mínimos de las oscilaciones mediante un algoritmo fractal definido por el parámetro Longitud. Cuando el precio cruza un nivel estructural previo:

  • Un BOS (Break of Structure) indica la continuación de la tendencia predominante.

  • Un CHoCH (Cambio de Carácter ) destaca un posible cambio de tendencia.

Los usuarios pueden elegir mostrar niveles de soporte y resistencia derivados de puntos estructurales recientes. Estos niveles se actualizan dinámicamente a medida que evoluciona el precio, lo que ayuda a los operadores a visualizar posibles zonas de reacción.


Características principales

  • Detección automática de estructuras CHoCH y BOS

  • Sensibilidad de oscilación ajustable mediante el parámetro de longitud

  • Visualización opcional de niveles de soporte y resistencia

  • Interruptores de señal independientes para CHoCH y BOS

  • Construido enteramente con buffers (sin objetos gráficos para líneas o flechas) para una velocidad muy alta y un rendimiento EA-friendly

  • Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos

Pruebas e integración de estrategias
Los operadores pueden realizar pruebas retrospectivas o automatizar estrategias utilizando:

  • Sóloseñales CHoCH (para entradas de inversión),

  • sóloseñales BOS (para la continuación de la tendencia), o

  • Ambas a la vez para sistemas basados en estructuras adaptativas.

Este diseño basado en el búfer hace que el indicador sea ideal para Asesores Expertos o estrategias algorítmicas que dependen de datos de señales limpios y eficientes sin la sobrecarga de los objetos gráficos.


krzys1973
526
krzys1973 2025.11.30 06:57 
 

The indicator does exactly what it is supposed to do and works perfectly. The author is very helpful and polite. I highly recommend it.

