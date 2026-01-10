Handpromaxx

🏆 HANDPROMAX 5.5 - SISTEMA PROFESIONAL DE GRID TRADING CON AI HEDGING ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🌟 ULTIMA SOLUCIÓN DE TRADING AUTOMATIZADO El Handpromax 5.5 es un sofisticado Asesor Experto totalmente automatizado que combina Grid Trading avanzado, DCA (Dollar Cost Averaging) inteligente y una revolucionaria tecnología de cobertura impulsada por IA. Diseñado para traders profesionales que buscan beneficios consistentes con una gestión avanzada del riesgo. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ⚡ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎯 DUAL-DIRECTION GRID SYSTEM - Gestión simultánea de la cuadrícula de COMPRA y VENTA - Colocación dinámica de órdenes pendientes con seguimiento de precios - Espaciado inteligente de órdenes y control de distancia - Ajuste automático de la cuadrícula en función de las condiciones del mercado - Compatibilidad con estrategias de seguimiento de tendencia o contra tendencia .estrategias de tendencia 💎 ESTRATEGIA DCA AVANZADA - Multiplicador de lotes configurable (martingala/antimartingala) - Incremento adicional de lotes por nivel - Precisión decimal personalizable para el tamaño de los lotes - Promedio automático de posiciones - Cálculo inteligente del punto de entrada con filtro RSI 🔥 SISTEMA DE COBERTURA IMPULSADO POR IA - **Cobertura de pares de pérdidas y ganancias**: Cierra automáticamente las posiciones más rentables + las más perdedoras cuando el beneficio neto >= umbral mínimo - **Oldest-Newest Pair Hedging**: Cierra las posiciones más antiguas + las más recientes para una rotación óptima de la cartera - Ejecución ultrarrápida (rendimiento a nivel de microsegundos) - Seguimiento de las estadísticas de cobertura en tiempo real - Umbral de beneficio mínimo configurable - Activación independiente de cada modo de cobertura 📊 GESTIÓN INTELIGENTE DE BENEFICIOS - **Sistema de objetivos diarios**: Establezca objetivos de beneficios diarios con funcionalidad de parada automática - **Ganancias calculadas automáticamente**: TP dinámico basado en el tamaño de lote actual - **TP de doble dirección**: Cierre todas las posiciones cuando se alcance el beneficio total - **TP de una dirección**: Cierra las series de COMPRA o VENTA independientemente - **Protección contra caídas**: Cierre automático de pérdidas por porcentaje o valor absoluto - **Seguimiento de beneficios por lote en tiempo real** 🛡️ GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO - Límite máximo de pérdidas permitido (detiene el DCA cuando se supera) - Stop loss basado en Drawdown (porcentaje) - Stop loss por serie (COMPRA/VENTA independiente) - Supervisión del nivel de margen con alertas visuales - Dimensionamiento automático de posiciones basado en el margen libre - Seguridad integrada: ID de cuenta y protección de la fecha de vencimiento ⚙️ CONTROLES DE OPERACIONES PROFESIONALES - **Integración del indicador RSI**: Entrada de primera orden opcional basada en zonas de sobreventa/sobrecompra - **Sistema de trailing stop**: 3 modos (basado en velas, basado en fractales, basado en puntos) - **Filtro de horas de negociación**: Restrinja la negociación a horas específicas - **Gestión de órdenes pendientes**: Borrado automático a la hora programada - **Modo Tendencia/Contratendencia**: Control flexible de la dirección de la cuadrícula ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎨 DASHBOARD PROFESIONAL ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📱 PANEL DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - **Estado de la cuenta**: Saldo, Capital, Nivel de margen, Margen libre - **Métricas de rendimiento**: Beneficio diario, Beneficio por lote, Reducción máxima - **Seguimiento de posiciones**: Recuento de posiciones de COMPRA/VENTA, lotes y beneficios por separado - **Progreso diario de objetivos**: Barra de progreso visual con porcentaje - **Estadísticas de cobertura**: Total de pares cubiertos, beneficio de la cobertura, último tipo de cobertura - **Indicador de estado de AE**: ACTIVO / OBJETIVO ALCANZADO / EN PAUSA / EN ESPERA DE CIERRE - **Información de licencia**: Visualización de los días restantes ⚡ CONTROLES CON UN SOLO CLIC - **CERRAR TODO**: Cierre ultrarrápido de todas las posiciones (modo asíncrono) - **CERRAR COMPRA**: Cerrar todas las posiciones de COMPRA al instante - **CERRAR VENDER**: Cerrar todas las posiciones de VENTA al instante - **RESTABLECER OBJETIVO**: Restablecer el objetivo diario para continuar operando - Visualización del tiempo de ejecución (precisión de microsegundos) 🎨 INTERFAZ PERSONALIZABLE - Tamaño de panel escalable (50%-200%) - Combinación de colores personalizada (11 parámetros de color) - Tamaño de fuente y texto ajustables - Diseño de degradado profesional - Separación clara de secciones con jerarquía visual ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ✅ COMPATIBILIDAD - Plataforma: MetaTrader 5 - Instrumentos: Todos los pares de divisas, Oro, Plata, Índices, Cripto - Marco temporal: Cualquiera (M1-MN1) - Tipo de cuenta: Se requieren cuentas de cobertura - Ejecución: Modo asíncrono para coberturas ultrarrápidas (nivel de microsegundos) 📊 OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO - Sistema dual de objetos CTrade (ejecución normal + rápida) - Ejecución asíncrona de órdenes para coberturas - Algoritmo de análisis de posiciones optimizado - Gestión eficiente de la memoria - Persistencia de las estadísticas en los reinicios 💾 GESTIÓN DE DATOS - Auto-guardar automáticamente las estadísticas en un archivo binario - Reinicio diario con conservación del historial - Seguimiento del rendimiento de la cobertura - Registro de la reducción máxima - Seguimiento del volumen (diario + total) 🔐 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD - Verificación del ID de la cuenta - Protección de la fecha de caducidad - Filtrado de números mágicos - Operaciones de archivo seguras - Protección contra el uso no autorizado ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📈 ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN EXPLICADA ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ** COLOCACIÓN DE LA RED** 1. La primera orden se coloca en función de la señal RSI. 1. Primera orden colocada en base a la señal RSI (opcional) o inmediatamente 2. Órdenes pendientes colocadas a una distancia configurable desde el precio actual 3. Órdenes pendientes colocadas a una distancia configurable desde el precio actual 3. Las órdenes se mueven automáticamente para mantener la distancia mínima . Espaciado de la rejilla ajustable para una distribución óptima de la posición **EJECUCIÓN DE LA ORDEN** 1. Cada orden activada se añade a la posición con el tamaño del lote calculado 2. El tamaño del lote crece por el multiplicador + el incremento 3. 2. El tamaño del lote crece por multiplicador + incremento por nivel 3. Precio medio calculado continuamente 3. Precio medio calculado continuamente 4. Los objetivos de beneficios se ajustan dinámicamente en función del tamaño de la posición **MECANISMO DE COBERTURA** 1. Cobertura de pérdidas y ganancias . **Cobertura de pérdidas y ganancias**: Escanea todas las posiciones en cada intervalo de control - Encuentra la posición de mayor beneficio - Encuentra la posición de mayor pérdida - Si el beneficio neto >= umbral, cierra ambas instantáneamente 2 . **HEDGING**. 2. **Cobertura de lo más antiguo a lo más reciente**: Estrategia de rotación de la cartera - Identifica la posición abierta más antigua - Identifica la posición abierta más reciente - Si el beneficio neto >= umbral, cierra ambas para una rotación óptima **COMPRA DE BENEFICIOS** 1. Cierre de la dirección individual cuando se alcanza el TP (serie COMPRA o VENTA) 2. Cierre total de la cartera cuando se alcanza el objetivo de beneficio combinado (serie VENTA) 3. Seguimiento diario del objetivo con auto-stop una vez alcanzado 4. Opción de esperar a que se cierren todas las posiciones antes del stop completo **CONTROL DE PÉRDIDAS** 1. Detiene la apertura de nuevas órdenes DCA cuando la pérdida excede el máximo permitido 2. Auto-cierra toda la dirección si se excede el porcentaje de drawdown 3. Stop-loss de serie individual para COMPRA o VENTA por separado 4. Stop-loss de serie individual para COMPRA o VENTA por separado Seguimiento de la reducción máxima con marca de tiempo ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎯 CASOS DE USO Y AJUSTES RECOMENDADOS ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ **CONSERVADOR (Riesgo Bajo)** - Lote Inicial: 0.01 - Multiplicador de Lote: 1.0 (sin martingala) - Incremento de Lote: 0,01 - Primer Paso: 100 puntos - Distancia entre Órdenes: 50 puntos - Objetivo diario: 2-5% del saldo - Activar ambos modos de cobertura **MODERADO (Equilibrado)** - Lote Inicial: 0.02 - Multiplicador de Lote: 1,2 - Incremento Lote: 0,0 - Primer paso: 50 puntos - Distancia entre órdenes: 30 puntos - Objetivo diario: 5-10% del saldo - Habilitar cobertura Beneficio-Pérdida **AGRESIVO (Alta rentabilidad)** - Lote Inicial: 0.05 - Multiplicador Lote: 1,5 - Incremento Lote: 0,01 - Primer paso: 30 puntos - Distancia entre órdenes : 20 puntos - Objetivo diario: 10-20% del saldo - Habilitar ambos modos de cobertura con umbral bajo **GOLD (XAUUSD) SPECIFIC** - Primer paso: 200-300 puntos (20-30 pips) - Distancia entre órdenes: 100-150 puntos - Multiplicador de Lote: 1.3 - Habilitar filtro RSI (Sobreventa: 20, Sobrecompra: 80) - Objetivo Diario Recomendado: $50-200 dependiendo del balance ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ⚠️ DECLARACIÓN DE RIESGO ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ Los sistemas de trading de Cuadrícula pueden abrir múltiples posiciones lo que puede incrementar el drawdown durante mercados de fuerte tendencia. Siempre: - Comience con una cuenta demo para probar - Utilice una gestión adecuada del riesgo (2-5% de riesgo por ciclo de operación) - Controle de cerca los niveles de margen - Establezca objetivos diarios realistas - Utilice límites de stop-loss - Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder - Tenga en cuenta la volatilidad del mercado y los horarios de las sesiones ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🏆 VENTAJAS SOBRE LA COMPETENCIA ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ✅ **Tecnología de cobertura dual** - Único EA con cobertura Profit-Loss AND Oldest-Newest ✅ **Ejecución en microsegundos** - Cierre asíncrono ultrarrápido para rellenos óptimos ✅ **Sistema de objetivos diarios** - Operaciones profesionales basadas en objetivos con parada automática ✅ **Estadísticas en tiempo real** - Seguimiento completo del rendimiento con persistencia ✅ **Panel de control profesional** - Interfaz de nivel institucional con personalización completa ✅ **Panel de control profesional** - Interfaz de nivel institucional con personalización completa ✅ **Panel de control profesional** - Interfaz de nivel institucional con personalización completaInstitucional con personalización completa ✅ **Lógica DCA inteligente** - Previene la reducción excesiva con controles de límite de pérdida ✅ **Modos de Cuadrícula Flexibles** - Estrategias de seguimiento de tendencia O contra tendencia ✅ **Automatización Completa** - Cero intervención manual requerida ✅ **Seguridad Integrada** - Protección de cuenta y control de expiración ✅ **Soporte Multi-Asset** - Funciona en Forex, Metales, Índices, Cripto ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🔧 **Actualizaciones de por vida**: Actualizaciones gratuitas con nuevas funciones 📚 **Documentación completa**: Guía completa de parámetros incluida 💬 **Soporte prioritario**: Canal de soporte de Telegram 🎓 **Guía de configuración**: Tutoriales en vídeo y consejos de optimización ⚙️ **Configuración personalizada**: Optimización gratuita para tu estilo de trading ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🌟 **RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES** ✨ Tecnología de cobertura impulsada por IA ✨ Automatización diaria de objetivos de beneficios ✨ Ejecución ultrarrápida en microsegundos ✨ Panel de rendimiento en tiempo real ✨ DCA avanzado con controles inteligentes ✨ Gestión profesional del riesgo ✨ Compatibilidad con múltiples activos ✨ Interfaz de grado institucional .

