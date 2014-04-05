Impulse MACD

El MACD de Impulso es un indicador técnico que combina el poder de múltiples medias móviles para crear un oscilador de impulso único. A diferencia de los indicadores MACD tradicionales, esta herramienta utiliza tres medias móviles diferentes aplicadas a datos de precios altos, bajos y ponderados para generar señales de impulso de mercado más precisas. Su punto fuerte es su excelente capacidad de filtrado durante los mercados oscilantes.

Elementos visuales

Histograma codificado por colores : Barras dinámicas verdes/rojas que cambian de color en función de la dirección del impulso

: Barras dinámicas verdes/rojas que cambian de color en función de la dirección del impulso Línea de señal : Línea naranja suavizada para confirmar la tendencia

: Línea naranja suavizada para confirmar la tendencia Ventana de visualización separada: Visualización limpia sin desordenar el gráfico de precios principal

Especificaciones técnicas

Periodo MA maestro : 34 por defecto (personalizable)

: 34 por defecto (personalizable) Periodo MA de señal : Por defecto 9 (personalizable)

: Por defecto 9 (personalizable) Tres componentes MA : SMMA de precio alto (media móvil suavizada) Precio bajo SMMA (Media móvil suavizada) Precio ponderado LWMA (Media móvil lineal ponderada)

:

Aplicaciones de negociación

Detección del Momento

Identificar fuertes impulsos alcistas/bajistas en el mercado

Detecte los cambios de impulso antes de que sean evidentes en los gráficos de precios

Señales de entrada/salida

Las barras verdes del histograma sugieren posibles oportunidades de compra

Las barras rojas del histograma indican posibles oportunidades de venta

Los cruces de líneas de señal proporcionan una confirmación adicional

Confirmación de tendencia

Se utiliza junto con la acción del precio para confirmar la fuerza de la tendencia

Filtra las señales débiles durante los mercados laterales





Parámetros de entrada

MasterMA ( Predeterminado: 34): Periodo para los cálculos de la media móvil principal

Predeterminado: 34): Periodo para los cálculos de la media móvil principal SignalMA ( Predeterminado: 9): Periodo para el suavizado de la línea de señal

Este indicador de impulso avanzado proporciona a los operadores una herramienta sofisticada para analizar los impulsos del mercado y los cambios de impulso, lo que lo hace valioso tanto para la negociación manual como para los sistemas automatizados.







