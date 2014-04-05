Impulse MACD
- Indicadores
- Elie Baptiste Granger
- Versión: 1.0
El MACD de Impulso es un indicador técnico que combina el poder de múltiples medias móviles para crear un oscilador de impulso único. A diferencia de los indicadores MACD tradicionales, esta herramienta utiliza tres medias móviles diferentes aplicadas a datos de precios altos, bajos y ponderados para generar señales de impulso de mercado más precisas. Su punto fuerte es su excelente capacidad de filtrado durante los mercados oscilantes.
Elementos visuales
- Histograma codificado por colores: Barras dinámicas verdes/rojas que cambian de color en función de la dirección del impulso
- Línea de señal: Línea naranja suavizada para confirmar la tendencia
- Ventana de visualización separada: Visualización limpia sin desordenar el gráfico de precios principal
Especificaciones técnicas
- Periodo MA maestro: 34 por defecto (personalizable)
- Periodo MA de señal: Por defecto 9 (personalizable)
- Tres componentes MA:
- SMMA de precio alto (media móvil suavizada)
- Precio bajo SMMA (Media móvil suavizada)
- Precio ponderado LWMA (Media móvil lineal ponderada)
Aplicaciones de negociación
Detección del Momento
- Identificar fuertes impulsos alcistas/bajistas en el mercado
- Detecte los cambios de impulso antes de que sean evidentes en los gráficos de precios
Señales de entrada/salida
- Las barras verdes del histograma sugieren posibles oportunidades de compra
- Las barras rojas del histograma indican posibles oportunidades de venta
- Los cruces de líneas de señal proporcionan una confirmación adicional
Confirmación de tendencia
- Se utiliza junto con la acción del precio para confirmar la fuerza de la tendencia
- Filtra las señales débiles durante los mercados laterales
Parámetros de entrada
- MasterMA ( Predeterminado: 34): Periodo para los cálculos de la media móvil principal
- SignalMA ( Predeterminado: 9): Periodo para el suavizado de la línea de señal
Este indicador de impulso avanzado proporciona a los operadores una herramienta sofisticada para analizar los impulsos del mercado y los cambios de impulso, lo que lo hace valioso tanto para la negociación manual como para los sistemas automatizados.