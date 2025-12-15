Live Chart Viewer

📊 Live Chart Viewer - Gráfico de operaciones en tiempo real en cualquier lugar

Live Chart Viewer le permite ver y compartir su gráfico de MetaTrader 5 en tiempo real desde cualquier dispositivo moderno.
Ya sea que esté lejos de su mesa de operaciones, monitoreando operaciones de forma remota o compartiendo su análisis en vivo, esta herramienta lo mantiene a usted y a su audiencia conectados con el mercado al instante.

Nota: Biblioteca de gráficos de TradingView

- Características principales

  • Actualizaciones de gráficos en tiempo real
    Los movimientos de precios, los dibujos y los cambios en los gráficos aparecen instantáneamente a medida que se producen.

  • Comparta su gráfico con su audiencia
    Comparta fácilmente un enlace de gráfico en directo con su audiencia para que puedan seguir su análisis en tiempo real.

  • Notificaciones push
    Reciba notificaciones instantáneas cuando se produzcan eventos importantes en sus operaciones, incluso cuando su dispositivo esté bloqueado.

  • Visualización desde cualquier lugar
    Abra su gráfico en directo en un navegador web en un teléfono, tableta u otro ordenador, sin necesidad de software adicional.

  • Objetos y dibujos en directo
    Las líneas de tendencia, los rectángulos, las etiquetas de texto y otros objetos del gráfico se reflejan automáticamente.

  • Pantalla limpia y ligera
    Diseñada para ofrecer claridad y velocidad, es ideal para la supervisión, la enseñanza y la presentación en directo.

  • Acceso privado y seguro
    Cada sesión utiliza un enlace único para que sólo las personas que usted elija puedan ver su gráfico.

- Casos de uso ideales

  • Supervise las operaciones abiertas mientras está lejos de su PC

  • Seguimiento de inversores

  • Compartir a YouTube Livestream con OBS que le permite utilizar el contenido detrás

  • Compartir gráficos en directo con estudiantes, clientes o comunidades de inversores

  • Utilice una tableta o un teléfono como segunda pantalla de gráficos

  • Muestre gráficos durante transmisiones en directo o seminarios web

  • Manténgase informado con notificaciones cuando se produzca actividad en el mercado

- Fácil configuración

  1. Añada app.nindita.id a su lista de WebRequest permitidos

  2. Adjunte Live Chart Viewer a su gráfico

  3. Abra o comparta el enlace generado

  4. Vea y comparta su gráfico en tiempo real

No requiere una configuración complicada.

¿Por qué Live Chart Viewer?

Las capturas de pantalla y las actualizaciones en diferido ya no son suficientes.
Live Chart Viewer le permite compartir exactamente lo que ve: en directo, interactivo y siempre actualizado, con notificaciones para mantenerle a usted y a su audiencia informados.

Productos recomendados
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/38677 Cualquier duda o sugerencia por favor contacta con nosotros. ¡Que lo disfrutes! Este es un indicador gratuito, pero me
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Utilidades
Muchos amigos me pidieron un reloj sencillo, no intrusivo y de fácil uso para saber la hora durante sus operaciones. Parece bastante obvio, pero es imprescindible para aquellos que operan en el mercado manualmente, esperan las Noticias del Mercado, o simplemente para saber visualmente qué hora es... ¡Operar es una tarea absorbente! Así que aquí está... Totalmente configurable, incluyendo Tipo de Fuente, Tamaño de Fuente y Ubicación del Gráfico: Superior Izquierda/Centro/Derecha O Inferior Izquie
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilidades
La utilidad dibuja niveles pivote basados en una selección de día semana mes Se toma la vela anterior del marco temporal seleccionado y se calculan los valores para los niveles utilizando las siguientes fórmulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); Se ajustan el estilo y el grosor de todas las líneas. Los colores de las líneas R, Pivot
FREE
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilidades
Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones. Para: Para traders que siguen las noticias económicas Para quienes operan con base en las noticias Para traders que desean recibir alertas oportunas Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico Características clave Panel de noticias: muestra el evento económico más cerc
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilidades
TradeInfo es un indicador de utilidad que muestra la información más importante de la cuenta corriente y la posición. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (Saldo, Capital, Margen libre). Spread actual, Drawdown (DD) actual, Beneficio previsto, Pérdidas previstas, etc. Número de posición(es) abierta(s), volumen (LOT), beneficio. Rango de hoy y de ayer. Tiempo restante hasta la siguiente vela. Información sobre el beneficio del último día. Filtro MagicNumber. Filtro de co
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilidades
Total Operaciones Cerradas - Indicador MT5 El indicador Total de Operaciones Cerradas para MetaTrader 5 proporciona una visión rápida y visual de su rendimiento comercial mostrando un desglose simple e intuitivo de 3 valores : Total de Operaciones - El número total de operaciones cerradas. O peraciones ganadoras - Número de operaciones rentables. Operaciones perdedoras - Número de operaciones perdedoras. En lugar de rebuscar en los informes, los operadores pueden supervisar al instante s
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
LT Pointer Sync
Thiago Duarte
4.5 (6)
Utilidades
Pointer Sync es un sincronizador de punteros entre gráficos abiertos. Hace que la cruz de MT5 (activada con el botón central del ratón) se replique en todos los gráficos abiertos. Además, permite crear líneas horizontales (letra H) y verticales (letra V), muy útiles para el estudio. El aspecto de las líneas es personalizable. Nota: La sincronización se realiza a través de la escala X e Y en píxeles , no del precio y/o fecha. Es una utilidad sencilla y gratuita. ¡Que lo disfrutes! Este es un ind
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilidades
Sumérgete en el apasionante mundo del trading manual y descubre las posibilidades ilimitadas que te esperan. Con su experiencia y su conocimiento del mercado, puede lograr un éxito impresionante y hacer crecer su cartera continuamente. El comercio manual le permite tomar el control de sus estrategias y decisiones y tener una influencia directa en sus actividades comerciales. A través de su profundo conocimiento de los mercados y su comprensión de los diversos instrumentos comerciales, tiene la
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
World Time Display
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indicadores
La mejor y la única pantalla de la hora mundial para MT5 Características : - JAPÓN, LONDRES Y NUEVA YORK Tiempo de visualización - Usted puede personalizar con diferentes fuentes, color y tamaño del texto - Usted puede personalizar la posición de la caja y el color de la caja para satisfacer su - Sólo para Metatrader 5 - Personalizar GMT de acuerdo a su zona horaria - Fácil de usar. Sólo tiene que conectar a su MT5 - No hay código oculto o sin errores
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
MT5 Auto Trading de Oro : Estructura de Mercado (Nivel Clave) y Estrategia de Liquidez Breakout Flujo de Señales en Tiempo Real: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Las características clave incluyen: Breakout Trading - Concepto Smart Money: Identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda en los máximos y mínimos de las oscilaciones, apuntando a los niveles más críticos del mercado. Gestión de riesgos y órdenes: Tamaño de lote progresivo y flexible con take profit y stop loss
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
Trend follow by volume verification
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicadores
El indicador valida la fuerza de la tendencia utilizando el volumen negociado. Las velas se muestran en verde para indicar la fuerza compradora y en rojo para la fuerza vendedora. El movimiento se cierra con el SAR parabólico. Ventajas: Filtra las distorsiones de precios sin volumen financiero; Filtra las consolidaciones y los movimientos laterales; Filtra divergencias de volumen por el indicador Money Flow. Desventajas: No filtra todas las rupturas falsas, ya que las rupturas importantes genera
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
Utilidades
25 t4w56t41+39t13gsd8+ 15/*3t862q14+rs3 sae,+8bs3,t2-,/4 gad41 wW84141A*+,413+R4,W+2,4WZA+SCX,2C-Q/* ,/43-12QR*,WRSA 3*2Q3+3*,FA5SW6+SR F ,A+,234Q48F1W,+2A3Q /A- 5 FDXZ-3 4W4QRF-+AW,41GT-+4 1W+ RGA 52*T 2 -2W45,2T+, A,1G,+W9 2+ *A2DDF+-T53+ - T 5F+ 255 2 5F+ 8 5WRED S,-+ WW5 R2 5+S 5 2, D 195 ,W/*A/3,4314*-+ AWF,W+,1348R*AW-43,32R4FA3, -*, W33,4 2F-AW3Q4,+RF,A4 +R2 3 134,+*F W,S4*+DC V,+* 2 3R4F+*A,4FS -+ 32,3T/R43, /-+32, 4+*1 2AFWAQ21, 4T/R AWESE* 2-, 44R2,+4W3F,S +*,54/421 *T,W/5 ,G 25,+*, 5
FREE
VConnect Ticks Data Validator
Omphile Vuyo Molahloe
Utilidades
V-Connect Tick Data Validator es una utilidad para MetaTrader 5. Comprueba cada tick y rechaza los datos no válidos. Características - Comprueba los precios de compra y venta - Comprueba el spread y la hora - Utiliza sólo funciones MQL5 - Registra los resultados en la pestaña Expertos - Filtrado en tiempo real: - Diferenciales negativos o nulos - Marcas de tiempo obsoletas (>60 segundos) - Inversión de la oferta/demanda - <1ms de sobrecarga** - se ejecuta en VPS de baja especificación - Registr
FREE
Timeleftdisplay
Michael Joller
Utilidades
El Asesor Experto "Pantalla de tiempo restante" muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en una pantalla digital. El tiempo se muestra en días, horas, minutos y segundos. segundos. Características: Cálculo del tiempo: Calcula el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual basándose en el actual del gráfico. Pantalla digital: Muestra el tiempo restante en formato digital . Fuente y tamaño personalizables: Permite seleccionar la fuente (Arial, Arial Black, Aptos Display,
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Utilidades
Posicionamiento básico MT5 es una herramienta dedicada de análisis avanzado que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones, desbloqueando información para optimizar las estrategias y mejorar la rentabilidad. Usos principales Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para obtener una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta c
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Auto Lot Equalizer
Bin Jumahat Johan
Utilidades
AutoLotEqualizer - Herramienta inteligente para equilibrar posiciones AutoLotEqualizer es una utilidad de gestión comercial de precisión diseñada para mantener sus volúmenes totales de COMPRA y VENTA equilibrados automáticamente. Detecta las diferencias entre sus posiciones abiertas de COMPRA y VENTA y abre operaciones de compensación, asegurando que ambos lados permanezcan con la misma exposición. Esto ayuda a los sistemas de rejilla, cobertura y cesta a mantener la simetría y el control so
FREE
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
Indicadores
Vela de Tiempo con Alerta Sonora Este indicador se mostrará el tiempo restante vela Características : 1. Multi marcos de tiempo, multi pares 2. Tiempo Izquierdo 2. 2. Dinámica de posición con el precio de compra o el borde de la pantalla del gráfico 3. Tamaño y color de fuente 4. 4. Visualización del Spread Actual, Spread Máximo y Spread Mínimo Nota: El Spread Máximo y Mínimo se reiniciarán cuando cambie el TF Probado en MT5 Versión 5 Build 5200 Si desea que el código fuente, sólo me PM
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Utilidades
SIMPLE Y RÁPIDO SCRIPT DE LIMPIEZA DE GRÁFICOS - GRATIS PARA TODOS - FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR EN EL GRÁFICO - UNA NECESIDAD EN MIS OJOS A todo el mundo le gusta dibujar en un gráfico. Pero la limpieza no favorece a nadie. La mayoría de las veces será más rápido tirar todo y volver a dibujar la parte importante. ¡La repetición te hace bueno! ¡Piensa SIEMPRE en eso! QUE SIGA CRECIENDO, ;-) ¡Os deseo un buen día, Traders! Si necesitáis algo, enviadme un mensaje. Saludos cordiales desde Viena.
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Utilidades
TrendLine Manager - Asistente de negociación profesional TrendLine Manager es una herramienta de trading inteligente que le ayuda a gestionar sus operaciones utilizando líneas de tendencia dibujadas directamente en sus gráficos. En lugar de observar manualmente cada línea que dibuja, este Asesor Experto hace el seguimiento por usted. Qué hace: Convierte cualquier línea de tendencia que dibuje en un disparador activo de operaciones. Cierra posiciones automáticamente cuando el precio alcanza las l
FREE
Lightweight Candle Time
Le Minh Duc
1 (1)
Utilidades
Cuenta regresiva del tiempo de la vela ligera Descripción: Presentamos el indicador de cuenta regresiva de velas, una herramienta precisa y liviana diseñada para mostrar el tiempo restante de la vela actual. Este indicador intuitivo se puede personalizar fácilmente para adaptarlo a sus preferencias y garantiza una experiencia de usuario perfecta. Características principales: Precisión: el indicador se actualiza cada 100 milisegundos y proporciona información de cuenta regresiva en tiempo rea
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
TPSL Bounding Box PRO
Nindita Giwangkara
Indicadores
¿Estás cansado de esas viejas y aburridas líneas TP y SL que abarrotan tus gráficos? Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488 ¿Te cuesta mostrar tus operaciones de forma que llamen la atención ? ¡No te preocupes más! Te presentamos la solución definitiva que estabas esperando... ¡El Indicador TPSL Bounding Box PRO! Versión PRO (Con Ratio de Riesgo a Recompensa y Estadísticas de Aspecto más Moderno) Con una si
FREE
Colored Moving Average
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indicadores
Media móvil coloreada - Claridad visual de la tendencia simplificada La media móvil coloreada es una herramienta de visualización de tendencias limpia y eficaz que mejora cualquier estrategia de negociación. A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia dinámicamente de color en función de la dirección de la tendencia (verde cuando sube, rojo cuando baja), lo que facilita la detección de cambios en el impulso de un vistazo. Perfecto para scalping, day trading o swing tradin
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indicadores
HTF Vision - Visualizador de velas de marco temporal superior Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision proporciona a los operadores una forma intuitiva de visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual. Este potente indicador superpone datos de velas de marcos temporales superiores seleccionados (H1, H4 o Diario) como cuadros personalizables, lo que le ofrec
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
Indicadores
Añadir marca de agua con logotipo - Muestre sus señales con claridad Este indicador le permite mostrar una marca de agua limpia y personalizable en su gráfico, ayudando a su audiencia a identificar fácilmente qué símbolo está negociando actualmente. Muestra el símbolo actual como marca de agua Añade el texto del símbolo actual y personaliza su color Elige mostrar sólo el logo, sólo el símbolo, o ambos Añade tu propia marca de agua personalizada colocando custom.bmp en el directorio MQL5
FREE
Coin Flip
Nindita Giwangkara
Utilidades
Coin Flip - Automatización de operaciones aleatorias reales Coin Flip es una utilidad única y ligera que toma decisiones de trading basadas en el puro azar - ¡como lanzar una moneda al aire! Pero no deje que la simplicidad le engañe - este EA viene con potentes funciones de gestión de riesgos y manejo de operaciones de nivel profesional que le da un control total sobre su capital y la ejecución de la estrategia. Concepto Básico A diferencia de los sistemas tradicionales basados en indicadores
FREE
Reverse Position
Nindita Giwangkara
Utilidades
Una simple herramienta para invertir posiciones. Sólo una herramienta simple para hacer que usted invierta su posición de, por ejemplo, posición larga a posición corta. Esta herramienta también le permite establecer SL y Risk to Reward Ratio, para que esté seguro mientras invierte su posición. También calcula su orden de todo el volumen en la posición abierta actual e invierte toda la posición abierta para hacer la posición opuesta. Funciona en cualquier símbolo, sólo tiene que cargar el EA y a
Filtro:
Marco Engstermann
10879
Marco Engstermann 2025.12.18 11:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Nindita Giwangkara
1229
Respuesta del desarrollador Nindita Giwangkara 2025.12.18 12:18
Thank you for your review.
Respuesta al comentario