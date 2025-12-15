Live Chart Viewer
- Utilidades
- Nindita Giwangkara
- Versión: 3.11
- Actualizado: 26 diciembre 2025
📊 Live Chart Viewer - Gráfico de operaciones en tiempo real en cualquier lugar
Live Chart Viewer le permite ver y compartir su gráfico de MetaTrader 5 en tiempo real desde cualquier dispositivo moderno.
Ya sea que esté lejos de su mesa de operaciones, monitoreando operaciones de forma remota o compartiendo su análisis en vivo, esta herramienta lo mantiene a usted y a su audiencia conectados con el mercado al instante.
Nota: Biblioteca de gráficos de TradingView
- Características principales
-
Actualizaciones de gráficos en tiempo real
Los movimientos de precios, los dibujos y los cambios en los gráficos aparecen instantáneamente a medida que se producen.
-
Comparta su gráfico con su audiencia
Comparta fácilmente un enlace de gráfico en directo con su audiencia para que puedan seguir su análisis en tiempo real.
-
Notificaciones push
Reciba notificaciones instantáneas cuando se produzcan eventos importantes en sus operaciones, incluso cuando su dispositivo esté bloqueado.
-
Visualización desde cualquier lugar
Abra su gráfico en directo en un navegador web en un teléfono, tableta u otro ordenador, sin necesidad de software adicional.
-
Objetos y dibujos en directo
Las líneas de tendencia, los rectángulos, las etiquetas de texto y otros objetos del gráfico se reflejan automáticamente.
-
Pantalla limpia y ligera
Diseñada para ofrecer claridad y velocidad, es ideal para la supervisión, la enseñanza y la presentación en directo.
-
Acceso privado y seguro
Cada sesión utiliza un enlace único para que sólo las personas que usted elija puedan ver su gráfico.
- Casos de uso ideales
-
Supervise las operaciones abiertas mientras está lejos de su PC
-
Seguimiento de inversores
-
Compartir a YouTube Livestream con OBS que le permite utilizar el contenido detrás
-
Compartir gráficos en directo con estudiantes, clientes o comunidades de inversores
-
Utilice una tableta o un teléfono como segunda pantalla de gráficos
-
Muestre gráficos durante transmisiones en directo o seminarios web
-
Manténgase informado con notificaciones cuando se produzca actividad en el mercado
- Fácil configuración
-
Añada app.nindita.id a su lista de WebRequest permitidos
-
Adjunte Live Chart Viewer a su gráfico
-
Abra o comparta el enlace generado
-
Vea y comparta su gráfico en tiempo real
No requiere una configuración complicada.
¿Por qué Live Chart Viewer?
Las capturas de pantalla y las actualizaciones en diferido ya no son suficientes.
Live Chart Viewer le permite compartir exactamente lo que ve: en directo, interactivo y siempre actualizado, con notificaciones para mantenerle a usted y a su audiencia informados.
