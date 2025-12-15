📊 Live Chart Viewer - Gráfico de operaciones en tiempo real en cualquier lugar

Live Chart Viewer le permite ver y compartir su gráfico de MetaTrader 5 en tiempo real desde cualquier dispositivo moderno.

Ya sea que esté lejos de su mesa de operaciones, monitoreando operaciones de forma remota o compartiendo su análisis en vivo, esta herramienta lo mantiene a usted y a su audiencia conectados con el mercado al instante.

Nota: Biblioteca de gráficos de TradingView

- Características principales

Actualizaciones de gráficos en tiempo real

Los movimientos de precios, los dibujos y los cambios en los gráficos aparecen instantáneamente a medida que se producen.

Comparta su gráfico con su audiencia

Comparta fácilmente un enlace de gráfico en directo con su audiencia para que puedan seguir su análisis en tiempo real.

Notificaciones push

Reciba notificaciones instantáneas cuando se produzcan eventos importantes en sus operaciones, incluso cuando su dispositivo esté bloqueado.

Visualización desde cualquier lugar

Abra su gráfico en directo en un navegador web en un teléfono, tableta u otro ordenador, sin necesidad de software adicional.

Objetos y dibujos en directo

Las líneas de tendencia, los rectángulos, las etiquetas de texto y otros objetos del gráfico se reflejan automáticamente.

Pantalla limpia y ligera

Diseñada para ofrecer claridad y velocidad, es ideal para la supervisión, la enseñanza y la presentación en directo.

Acceso privado y seguro

Cada sesión utiliza un enlace único para que sólo las personas que usted elija puedan ver su gráfico.

- Casos de uso ideales

Supervise las operaciones abiertas mientras está lejos de su PC

Seguimiento de inversores

Compartir a YouTube Livestream con OBS que le permite utilizar el contenido detrás

Compartir gráficos en directo con estudiantes, clientes o comunidades de inversores

Utilice una tableta o un teléfono como segunda pantalla de gráficos

Muestre gráficos durante transmisiones en directo o seminarios web

Manténgase informado con notificaciones cuando se produzca actividad en el mercado

- Fácil configuración

Añada app.nindita.id a su lista de WebRequest permitidos Adjunte Live Chart Viewer a su gráfico Abra o comparta el enlace generado Vea y comparta su gráfico en tiempo real

No requiere una configuración complicada.

¿Por qué Live Chart Viewer?

Las capturas de pantalla y las actualizaciones en diferido ya no son suficientes.

Live Chart Viewer le permite compartir exactamente lo que ve: en directo, interactivo y siempre actualizado, con notificaciones para mantenerle a usted y a su audiencia informados.