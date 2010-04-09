Logo Watermark
- Indicadores
- Nindita Giwangkara
- Versión: 1.2
- Actualizado: 12 mayo 2025
Añadir marca de agua con logotipo - Muestre sus señales con claridad
Este indicador le permite mostrar una marca de agua limpia y personalizable en su gráfico, ayudando a su audiencia a identificar fácilmente qué símbolo está negociando actualmente.
✅ Muestra el símbolo actual como marca de agua
✅ Añade el texto del símbolo actual y personaliza su color
✅ Elige mostrar sólo el logo, sólo el símbolo, o ambos
✅ Añade tu propia marca de agua personalizada colocando custom.bmp en el directorio MQL5 > Files.
Perfecto para proveedores de señales, educadores y streamers que quieran mejorar la presentación de los gráficos y hacer que su actividad de trading sea más transparente para sus seguidores.