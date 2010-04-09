Logo Watermark

Añadir marca de agua con logotipo - Muestre sus señales con claridad

Este indicador le permite mostrar una marca de agua limpia y personalizable en su gráfico, ayudando a su audiencia a identificar fácilmente qué símbolo está negociando actualmente.

✅ Muestra el símbolo actual como marca de agua

✅ Añade el texto del símbolo actual y personaliza su color

✅ Elige mostrar sólo el logo, sólo el símbolo, o ambos

✅ Añade tu propia marca de agua personalizada colocando custom.bmp en el directorio MQL5 > Files.

Perfecto para proveedores de señales, educadores y streamers que quieran mejorar la presentación de los gráficos y hacer que su actividad de trading sea más transparente para sus seguidores.