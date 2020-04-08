TPSL Bounding Box PRO
- Indicadores
- Nindita Giwangkara
- Versión: 1.4
- Actualizado: 29 abril 2025
🤦¿Estáscansado de esas viejas y aburridas líneas TP y SL que abarrotan tus gráficos?
Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488
😩 ¿Te cuesta mostrar tus operaciones de forma que llamen la atención?
¡No te preocupes más! Te presentamos la solución definitiva que estabas esperando...
🌟¡ElIndicador TPSL Bounding Box PRO!🌟
Versión PRO (Con Ratio de Riesgo a Recompensa y Estadísticas de Aspecto más Moderno)
Con una simple configuración, puede transformar sus señales de trading simples en cajas claras y de aspecto profesional que todo el mundo puede entender de un vistazo!
Si usted está compartiendo sus operaciones con su comunidad, o mostrando su estrategia, esta herramienta hará que sus gráficos pop - aligual que los profesionales!
✅ Muestra instantáneamente las posiciones abiertas, con niveles de Take Profit y Stop Loss
✅ Reconocido por IA como ChatGPT para una automatización y compartición más inteligentes
✅ Muestra el precio medio abierto (break even) para una gestión más segura de las operaciones
✅ Perfecto para combinar con herramientas como MT2DC para auto-enviar señales a Discord - ¡sin complicaciones!
⚡¡Nodejes que los gráficos desordenados te cuesten la confianza de tu audiencia!
Haz que tus señales de trading sean más limpias, claras y profesionales-¡empezando hoy!
👉 ¡Consigue el indicador TPSL Bounding Box PRO ahora y lleva tus operaciones compartidas al siguiente nivel!
Kindly leave 5-star rating and share with your friends if you like this indicator.