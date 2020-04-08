🤦¿Estáscansado de esas viejas y aburridas líneas TP y SL que abarrotan tus gráficos?

Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488



😩 ¿Te cuesta mostrar tus operaciones de forma que llamen la atención?

¡No te preocupes más! Te presentamos la solución definitiva que estabas esperando...

🌟¡ElIndicador TPSL Bounding Box PRO!🌟

Versión PRO (Con Ratio de Riesgo a Recompensa y Estadísticas de Aspecto más Moderno)



Con una simple configuración, puede transformar sus señales de trading simples en cajas claras y de aspecto profesional que todo el mundo puede entender de un vistazo!

Si usted está compartiendo sus operaciones con su comunidad, o mostrando su estrategia, esta herramienta hará que sus gráficos pop - aligual que los profesionales!

✅ Muestra instantáneamente las posiciones abiertas, con niveles de Take Profit y Stop Loss

✅ Reconocido por IA como ChatGPT para una automatización y compartición más inteligentes

✅ Muestra el precio medio abierto (break even) para una gestión más segura de las operaciones

✅ Perfecto para combinar con herramientas como MT2DC para auto-enviar señales a Discord - ¡sin complicaciones!

⚡¡Nodejes que los gráficos desordenados te cuesten la confianza de tu audiencia!

Haz que tus señales de trading sean más limpias, claras y profesionales-¡empezando hoy!

👉 ¡Consigue el indicador TPSL Bounding Box PRO ahora y lleva tus operaciones compartidas al siguiente nivel!