Precision Breakout EXpert Advisor

🚀 ¡Desata el comercio de oro de precisión con Precision Breakout EA! 💰

Estás listo para elevar su comercio de oro al siguiente nivel? Despídete de las conjeturas y las decisiones emocionales. Presentamos el Precision Breakout EA, su herramienta automatizada de alta precisión diseñada para el volátil y gratificante mercado XAUUSD.

Este Asesor Experto es un cambio de juego, construido sobre una robusta, no-Martingale y no-Grid estrategia de negociación. Identifica con maestría los niveles clave de ruptura basados en pivotes, filtrando las señales con una Media Móvil Exponencial (EMA) para asegurarse de que sólo está entrando en operaciones con la mayor probabilidad de éxito. Está diseñado para actuar rápidamente sobre la volatilidad mientras protege rigurosamente su capital.

Principales características y ventajas

Estrategia de ruptura inteligente: El EA utiliza un sofisticado sistema de "Precision Breakout" para capturar los principales movimientos de precios en cuanto comienzan, maximizando su potencial de ganancias en mercados dinámicos.

Confirmación de Tendencia: Equipado con un potente filtro de tendencia EMA, el AE garantiza que las operaciones estén alineadas con la tendencia del marco temporal superior, mejorando significativamente la calidad de la señal y reduciendo las falsas rupturas.

Gestión monetaria adaptativa: El tamaño del lote se ajusta automáticamente en función de un Porcentaje de Riesgo y la Probabilidad de Entrada calculada, lo que significa que sólo arriesga más cuando la confianza en la señal es alta.

Protección del capital basada en ATR: Utiliza un avanzado sistema ATR Trailing Stop . Esto bloquea dinámicamente los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor, activándose sólo después de alcanzar un objetivo de beneficio significativo, asegurando sus ganancias contra retrocesos repentinos.

Crucial Daily Cut Loss: Proteja toda su cuenta con la función Daily Cut Loss Percentage . Este control esencial detiene automáticamente la operativa del día si se alcanza un límite de pérdidas establecido, preservando su capital y aplicando una operativa disciplinada.

Optimizado para el Oro (XAUUSD): ¡Este producto está meticulosamente optimizado y listo para usar para operar con Oro en el Marco de Tiempo M5!

¿NECESITA AYUDA? Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar

El Precision Breakout EA está diseñado para traders de todos los niveles. Hemos optimizado los ajustes para obtener el máximo rendimiento en Oro.

PorcentajeDeRiesgo: Su riesgo máximo por operación (por ejemplo, establecido en 1,5%). Establecer en 0 para desactivar y utilizar lotes fijos.

Lotes: Su tamaño de lote fijo (utilizado si RiskPercentage es 0 ).

HoraInicio / HoraFin: Defina su ventana de negociación preferida (por ejemplo, de 0 a 23 para negociación de 24 horas).

ATRPeriod: El periodo utilizado para la comprobación de la volatilidad del Average True Range (ATR).

ATRThreshold: El valor mínimo de ATR necesario para confirmar una volatilidad suficiente para la negociación.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Los ajustes para la EMA de filtrado de tendencias (Predeterminado: 150 en el marco temporal D1 ).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que las operaciones se detengan durante el día (por ejemplo, 8,0%).

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el trailing stop dinámico.

ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que determina cuánto beneficio (en unidades ATR) se requiere para activar el trailing stop.

lowSensitivity / highSensitivity / pivotLength / UseBody: Parámetros para ajustar con precisión el cálculo del nivel de ruptura de precisión.

UseEMAFilter: Establecer en true para habilitar el filtro de tendencia EMA.

📢 ¡Comience hoy mismo!

Este potente EA está pre-optimizado para el comercio de Oro en el marco de tiempo M5 y está listo para adjuntar a su gráfico.

Para un rendimiento óptimo y listo para usar, recomendamos utilizar el broker Exness. Haga clic aquí para registrar su cuenta y empezar:

👉 https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Si utiliza un corredor diferente, puede ser necesaria una rápida optimización. Céntrese en optimizar la entrada del Porcentaje de Riesgo (Inicio: 1 - Paso: 1 - Stop: 10) para encontrar el mejor equilibrio para las condiciones de su nuevo broker.

¡Descargue el EA Precision Breakout ahora y transforme su forma de operar con Oro!