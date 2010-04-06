Ast Crosshair for MT4
- Indicadores
- Wataru Horino
- Versión: 1.0
Un simple indicador de retícula para MT4.
Características principales
- Muestra directrices en forma de cruz (precio/tiempo) que siguen el cursor del ratón, lo que le permite comprobar la información del gráfico de forma intuitiva.
- Diseñado para minimizar los cálculos, por lo que se ejecuta de forma ligera y tiene un impacto mínimo en el rendimiento del gráfico.
- Cuando el cursor del ratón abandona el área del gráfico, la retícula desaparece automáticamente, por lo que no quedarán líneas innecesarias en el gráfico.
Recomendado para
- Quienes deseen mejorar la eficacia del análisis descendente y el contexto general del mercado.
- Quienes deseen una personalización sencilla pero práctica de los gráficos
- Quienes deseen confirmar máximos y mínimos, líneas de cuello y otros niveles clave de forma intuitiva y precisa.
Cómo utilizarlo
- Aplique "Ast Crosshair" al gráfico de destino para empezar a utilizarlo inmediatamente.
- En el gráfico, la retícula alineada con el precio/tiempo seguirá el cursor del ratón.
- Si es necesario, ajuste parámetros como el color y los desplazamientos para adaptarlos a su entorno.
Parámetros
- Color de la retícula
Ajusta el color de la retícula (líneas verticales y horizontales).
- Desplazamientohorizontal
Ajusta el desplazamiento horizontal de la línea vertical en píxeles.
Los valores positivos la desplazan hacia la "derecha", los negativos hacia la "izquierda".
- Desplazamientovertical
Ajusta el desplazamiento vertical de la línea horizontal en píxeles.
Los valores positivos la desplazan hacia "abajo", los negativos hacia "arriba".
- Ocultar automáticamente en reposo
Oculta automáticamente la retícula cuando el ratón no se ha movido durante 5 segundos.
Notas
- Ast en el nombre del producto es una abreviatura de la marca del desarrollador "Astrea". No está relacionado con ningún producto, empresa o servicio de terceros que utilicen "Ast" en sus nombres.
- Este indicador es una herramienta orientativa. No incluye señales de trading ni funciones de auto-trading.
- La visualización y el comportamiento pueden variar dependiendo de su broker y de la versión de MT4.
- Este indicador está diseñado sólo para el gráfico principal y no se muestra en las subventanas del indicador.
- La retícula no aparece en la Lista de Objetos por diseño, por lo que no puede ser manipulada o eliminada directamente.
Para desactivarla, elimine este indicador del gráfico.
- Debido a las limitaciones de MT4, si mueve el cursor del ratón fuera del gráfico muy rápidamente, es posible que no se detecte la salida del área del gráfico.