Ast Crosshair for MT4

Un simple indicador de retícula para MT4.

Características principales

  • Muestra directrices en forma de cruz (precio/tiempo) que siguen el cursor del ratón, lo que le permite comprobar la información del gráfico de forma intuitiva.
  • Diseñado para minimizar los cálculos, por lo que se ejecuta de forma ligera y tiene un impacto mínimo en el rendimiento del gráfico.
  • Cuando el cursor del ratón abandona el área del gráfico, la retícula desaparece automáticamente, por lo que no quedarán líneas innecesarias en el gráfico.

Recomendado para

  • Quienes deseen mejorar la eficacia del análisis descendente y el contexto general del mercado.
  • Quienes deseen una personalización sencilla pero práctica de los gráficos
  • Quienes deseen confirmar máximos y mínimos, líneas de cuello y otros niveles clave de forma intuitiva y precisa.

Cómo utilizarlo

  1. Aplique "Ast Crosshair" al gráfico de destino para empezar a utilizarlo inmediatamente.
  2. En el gráfico, la retícula alineada con el precio/tiempo seguirá el cursor del ratón.
  3. Si es necesario, ajuste parámetros como el color y los desplazamientos para adaptarlos a su entorno.

Parámetros

  • Color de la retícula
    Ajusta el color de la retícula (líneas verticales y horizontales).
  • Desplazamientohorizontal
    Ajusta el desplazamiento horizontal de la línea vertical en píxeles.
    Los valores positivos la desplazan hacia la "derecha", los negativos hacia la "izquierda".
  • Desplazamientovertical
    Ajusta el desplazamiento vertical de la línea horizontal en píxeles.
    Los valores positivos la desplazan hacia "abajo", los negativos hacia "arriba".
  • Ocultar automáticamente en reposo
    Oculta automáticamente la retícula cuando el ratón no se ha movido durante 5 segundos.

Notas

  • Ast en el nombre del producto es una abreviatura de la marca del desarrollador "Astrea". No está relacionado con ningún producto, empresa o servicio de terceros que utilicen "Ast" en sus nombres.
  • Este indicador es una herramienta orientativa. No incluye señales de trading ni funciones de auto-trading.
  • La visualización y el comportamiento pueden variar dependiendo de su broker y de la versión de MT4.
  • Este indicador está diseñado sólo para el gráfico principal y no se muestra en las subventanas del indicador.
  • La retícula no aparece en la Lista de Objetos por diseño, por lo que no puede ser manipulada o eliminada directamente.
    Para desactivarla, elimine este indicador del gráfico.
  • Debido a las limitaciones de MT4, si mueve el cursor del ratón fuera del gráfico muy rápidamente, es posible que no se detecte la salida del área del gráfico.

Productos recomendados
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indicadores
El indicador StrikePin es una herramienta técnica y analítica diseñada para identificar cambios de tendencia y encontrar entradas óptimas en el mercado. El indicador StrikePin se basa en el patrón de la barra pin, que es el patrón de inversión de la acción del precio. Una señal de entrada, en un mercado en tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Tenga cuidado: el indicador es repintado ya que busca los máximos más altos y los mín
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina la dirección y las inversiones de precio alrededor de la línea de equilibrio. El indicador muestra movimientos ondulatorios y aumentos repentinos de tendencias. Da recomendaciones sobre dónde seguir al comerciante y le ayuda a seguir la estrategia comercial. Es una adición a una estrategia intradiaria o de mediano plazo. Casi todos los parámetros se seleccionan para cada período de tiempo y cambian automáticamente; el único parámetro para el ajuste manual es
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicadores
Indicador Fibomathe: Herramienta de soporte y resistencia para MT4 El indicador Fibomathe es una herramienta de análisis técnico diseñada para MetaTrader 4 (MT4) que ayuda a los operadores a identificar niveles de soporte y resistencia, zonas de toma de beneficios y áreas adicionales de proyección de precios. Es adecuado para los operadores que utilizan enfoques estructurados para analizar la acción del precio y gestionar las operaciones. Características principales Niveles de soporte y resisten
FREE
ZigZag with no repaining
Aleksey Usachev
Indicadores
La fórmula clásica de ZigZag. Pero sin rezagos y repintados. Usted puede ver en las capturas de pantalla que muestra los valores entre los picos y es útil para probar estrategias basadas en el indicador. Porque a veces la gente encuentra una buena idea sobre él, pero no entienden que los indicadores de repintado tienen algunas cosas a tener en cuenta. Los parámetros son los mismos que el indicador ZigZag original: Profundidad, Desviación y Retroceso.
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
FREE
Sm Ichimoku Scanner
Steeve Christian Martol
5 (5)
Indicadores
El indicador Multi Time Frame actúa como un escáner basado en el sistema de trading Ichimoku. El resultado se muestra en un tablero. Esto le ayuda a hacerse "de un vistazo" una imagen mental del Sistema sin tener que abrir el gráfico. Se pueden observar hasta 10 Divisas. Elementos Escaneados Y Leyenda "KUMO Futur" - Verde : El Kumo Futur es alcista. "KUMO Futur" - Rojo : El Kumo Futur es bajista. "PRICE Cross KJ" - Verde : El precio está por encima del Kijun Sen. "PRICE Cross KJ" - Rojo : El pre
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indicadores
Los Patrones Armónicos son ideales para predecir puntos de giro en el mercado. Estos patrones ofrecen una alta tasa de éxito y numerosas oportunidades de operación en un solo día de trading. Nuestro indicador identifica los Patrones Armónicos más populares basados en los principios descritos en la literatura de Trading Armónico. NOTAS IMPORTANTES: El indicador no repinta, no se retrasa (detecta un patrón en el punto D) y no se redibuja (el patrón es válido o cancelado). CÓMO USARLO: Arrastre y s
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Indicadores
Con este sistema puede detectar operaciones de alta probabilidad en dirección a tendencias fuertes. ¡Puede beneficiarse de los movimientos stop hunt iniciados por el dinero inteligente! Información importante Cómo puede maximizar el potencial del escáner, por favor lea aquí: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Lea también el blog sobre el uso del indicador: Trading profesional con fuerte impulso Esta versión GRATUITA del indicador funciona sólo en EURUSD y GBPUSD. La versión completa del indicado
FREE
TreendLines
Sajjad Karimi
Indicadores
Trendlines'' es un Indicador, que todo Trader necesita y muestra la Línea de Tendencia y los niveles de Soporte y Resistencia en todos los Marcos de Tiempo. También en 1 hora, 4 horas y marcos de tiempo diarios y marcos de tiempo actuales, apoyo, y los niveles de resistencia se especifican y las líneas de tendencia se dibujan para que el comerciante puede ver todos los niveles en un gráfico. En Propiedades es posible desactivar las Líneas innecesarias. En ' Indicador de Tendencia '' , como paq
FREE
Velvet RVI
Kevin Peter Abate
Indicadores
Velvet RVI está diseñado para su uso con la capa de pedidos avanzados Velvet. Se basa en el algoritmo para el Índice de Vigor Relativo, proporcionado por Investopedia aquí . Todos los datos que muestra son precisos y verificados contra la función API interna iRVI, cuando es detectado por la capa de pedidos. Con el fin de colocar órdenes con el indicador Velvet RVI, la capa de pedidos debe estar instalado y en ejecución.Para colocar órdenes con el indicador Velvet RVI es necesario que la "Velvet
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador analiza el cambio en los precios mínimo y máximo de las barras anteriores fijando la entrada de los grandes jugadores. Si el cambio (delta) aumenta, se muestra una señal en el gráfico en forma de flecha. Al mismo tiempo, se realiza un comercio virtual sobre el historial. En la versión gratuita, el comercio virtual se realiza sin recargas en caso de repetición de la señal. Los resultados del comercio virtual en forma de pérdidas / pérdidas, rentabilidad, drawdown y líneas de transacc
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Indicadores
El indicador RSI Candle Signal cambiará el color de las barras cuando se alcancen los niveles de sobrecompra o sobreventa establecidos. Cómo utilizar la señal de vela del RSI Tendencia alcista/tendencia bajista - El RSI puede utilizarse para detectar mercados en tendencia. Por ejemplo, el RSI puede permanecer por encima de la línea media 50 en una tendencia alcista. Máximos y mínimos : el RSI puede ayudar a identificar los máximos en torno a las lecturas de sobrecompra (normalmente por encima d
FREE
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Indicadores
Se trata de un indicador que detecta la dirección de la tendencia. Utiliza el popular Bill Williams Alligator. Muestra el estado del mercado en todos los marcos temporales en un gráfico. Como es bien sabido, los operadores obtienen los principales beneficios en el mercado Forex operando por tendencia, y las pérdidas suelen ocurrir cuando el mercado está plano. Por lo tanto, para obtener beneficios, un operador debe aprender a detectar rápidamente la tendencia del mercado y la dirección de la ten
FREE
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indicadores
Los canales de Donchian son una herramienta del análisis técnico utilizada para determinar la volatilidad relativa de un mercado y el potencial de ruptura de los precios. Pueden ayudar a identificar posibles rupturas y retrocesos de los precios, que son los momentos en los que los operadores están llamados a tomar decisiones estratégicas. Estas estrategias pueden ayudarle a sacar partido de las tendencias de los precios, al tiempo que dispone de puntos de entrada y salida predefinidos para asegu
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Este indicador encuentra patrones Three Drives. El patrón Three Drives es un patrón de inversión de 6 puntos caracterizado por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos que se completan en una extensión de Fibonacci del 127% o del 161,8%. Señala que el mercado está agotado y que puede producirse una inversión. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Tamaños de patrones personalizables Colores y tamaños personalizables Periodos
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicadores
Power Trend Free - el indicador muestra la fuerza de la tendencia en el periodo seleccionado. Parámetros de entrada El indicador tiene tres parámetros de entrada: Período - un número positivo mayor que uno, muestra el número de velas utilizadas para los cálculos. Si introduce uno o cero, no habrá error, pero el indicador no se dibujará. Precio Aplicado - el conjunto estándar "Aplicar a:" que significa datos utilizados para el cálculo del indicador: Close - Precios de cierre; Open - Precios de a
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicadores
Este indicador muestra los puntos pivote en el gráfico, incluidos los valores históricos, y admite muchos modos de cálculo para los puntos pivote y los niveles S/R. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Traza niveles históricos para backtesting Permite seleccionar el marco temporal de referencia Implementa diferentes modos de cálculo de Puntos Pivote Implementa diferentes modos de cálculo de SR Colores y tamaños personalizables Modos
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicadores
Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros - Su Clave para Reconocer los Cambios de Tendencia Libere el poder del reconocimiento de patrones con el "Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros". Esta herramienta de vanguardia, diseñada para MetaTrader, es su aliado de confianza para identificar uno de los patrones gráficos más poderosos del análisis técnico. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este indicador simplifica el proceso de detectar el patrón Cabeza y Hombros, permitiéndo
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ . Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días. Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York. Guía Idea de estrategia de entrada: Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York) Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading) Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimi
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
ZigZag Support Resistance MT4
Emmanuel Tshepang Mosweu
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador Zigzag para identificar los máximos y mínimos de oscilación en el gráfico de precios. Una vez identificados los máximos y mínimos de oscilación, puede utilizarlos para determinar posibles niveles de soporte y resistencia. Un nivel de soporte se forma cuando el precio cae y rebota desde un mínimo oscilante, lo que indica que hay presión compradora en ese nivel. Un nivel de resistencia se forma cuando el precio sube y retrocede desde un máximo oscilante, lo que
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
Indicadores
Este indicador aplica un tema oscuro a los gráficos de MetaTrader 4. Diseñado para facilitar la lectura, utiliza un esquema de color tranquilo para ayudar a reducir la fatiga visual durante largas sesiones de gráficos. Opcionalmente, puede aplicar el tema a todos los gráficos abiertos a la vez. Después de la aplicación, el indicador también se puede eliminar automáticamente, por lo que nada innecesario permanece en su gráfico. A quién va dirigido este indicador Traders que quieren ordenar rápid
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario