WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA — Un robot brasileño para quienes no confían en Brasil

Si el mercado brasileño vive de política, el WS B3 FiveYears 360 EA vive de pura estadística.

Construido sobre 5 años de análisis real del Mini Índice (WIN), fue diseñado para funcionar justamente donde los fondos y gestores tradicionales fallan:

— alta volatilidad

— ruido político

— interferencia gubernamental

— ciclos de miedo y euforia

En lugar de depender de discursos, promesas o decisiones de Brasilia, el WS B3 FiveYears 360 EA opera 100% basado en comportamientos recurrentes del precio, comprobados en más de 1.200 operaciones evaluadas.

📈 Destaque del rendimiento

Durante el período analizado (2020–2025), el robot entregó aproximadamente:

⭐ +360% de retorno neto sobre el capital expuesto

Sin apalancamiento absurdo, sin martingale, sin grid y con solo una operación por día.

Es decir:

➡️ Menos exposición

➡️ Menos riesgo regulatorio

➡️ Menos impacto de noticias políticas

➡️ Más consistencia a largo plazo

Mientras los fondos multimercado brasileños apenas entregan 1% al mes — y aún cobran 2/20 — el WS B3 FiveYears 360 EA va en la dirección opuesta:

🔹 1 operación diaria

🔹 riesgo fijo y controlado

🔹 estrategia 100% estadística

🔹 tolerante a escenarios caóticos (COVID / elecciones / guerra / intervención)

Es literalmente un “robot antifragilidad brasileña.”

🇧🇷 ¿Por qué el Mini Índice de Brasil?

Brasil es uno de los mercados más volátiles del mundo.

Para fondos e inversores tradicionales, esto es una pesadilla.

Para una estrategia especializada como FiveYears 360 EA, es una mina de oro estadística.

El robot explota un comportamiento que simplemente no ha desaparecido en 5 años — ni siquiera en los peores momentos de la política nacional.

🔒 Seguridad operativa

Sin técnicas suicidas

Sin mantener pérdidas

Stop fijo

Horario de entrada controlado

Exposición mínima diaria

Ideal incluso para cuentas pequeñas

🌎 ¿Para quién es este robot?

✔️ Inversores que quieren exposición a Brasil sin depender de la política

✔️ Extranjeros que buscan potencial de emergentes con riesgo medible

✔️ Traders que quieren simple + robusto + escalable

✔️ Quienes buscan rendimiento real demostrado con backtests largos