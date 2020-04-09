WS Result Panel Fast Trade HUD

WS Trade Result HUD es una utilidad ligera y rápida que muestra información esencial sobre su operación abierta directamente en el gráfico: beneficios/pérdidas actuales, tamaño del lote/contrato y valores TP/SL convertidos automáticamente en puntos.

Es perfecto para los operadores que quieren claridad y rapidez sin saturar el gráfico con pesados cuadros de mando.

El HUD funciona en cualquier instrumento de MetaTrader 5 - incluyendo Forex, Cripto, Índices, Acciones y Futuros - y se actualiza en tiempo real con cada tick.

Puede personalizar la posición de las esquinas, el espaciado, la fuente y los colores para una visualización limpia y personalizada.