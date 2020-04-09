WS Result Panel Fast Trade HUD

WS Trade Result HUD es una utilidad ligera y rápida que muestra información esencial sobre su operación abierta directamente en el gráfico: beneficios/pérdidas actuales, tamaño del lote/contrato y valores TP/SL convertidos automáticamente en puntos.
Es perfecto para los operadores que quieren claridad y rapidez sin saturar el gráfico con pesados cuadros de mando.

El HUD funciona en cualquier instrumento de MetaTrader 5 - incluyendo Forex, Cripto, Índices, Acciones y Futuros - y se actualiza en tiempo real con cada tick.
Puede personalizar la posición de las esquinas, el espaciado, la fuente y los colores para una visualización limpia y personalizada.


Otros productos de este autor
WS Brasil Index EA
Wemerson Santana Brigido
Asesores Expertos
WS B3 FiveYears 360 EA — Un robot brasileño para quienes no confían en Brasil Si el mercado brasileño vive de política, el WS B3 FiveYears 360 EA vive de pura estadística. Construido sobre 5 años de análisis real del Mini Índice (WIN), fue diseñado para funcionar justamente donde los fondos y gestores tradicionales fallan: — alta volatilidad — ruido político — interferencia gubernamental — ciclos de miedo y euforia En lugar de depender de discursos, promesas o decisiones de Brasilia, el WS B3 Fi
WS TakeStop AutoPilot
Wemerson Santana Brigido
Utilidades
WS TakeStop AutoPilot es una herramienta ligera y confiable de gestión automática de riesgo , diseñada para traders que desean aplicar TP, SL y Break-Even de forma instantánea, sin depender de Asesores Expertos que abran operaciones. Este utilitario no abre operaciones . Simplemente monitoriza tus posiciones abiertas y aplica tus niveles configurados de TP/SL y Break-Even en el mismo momento en que se detecta una nueva posición. Características Principales Aplica automáticamente TP y SL al abr
