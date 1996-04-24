FTU Auto Trade Panel Ats19
- Utilidades
- James Erasmus
- Versión: 1.19
- Activaciones: 5
FTU Auto Trade con Panel Mt5
Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo
- Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios
- EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial
- Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas
Características especiales:
Esta versión incluye el modo de precio PRC, establecer un precio de entrada, no hay necesidad de esperar a la ejecución MKT
Características:
Múltiples Tiempos de No Comercio - Varias entradas de tiempo para detener la EA de comercio durante las noticias, la apertura del mercado
Restricción del tamaño del lote - Entradas para varios productos para restringir el exceso de operaciones o errores en el tamaño del lote.
Uso:Establezca el tamaño del lote, la dirección, y cuando esté listo para abrir posiciones, seleccione ON. Con el modo PRC, establezca un precio, seleccione ON y el EA se abrirá una vez que la oferta cruce el precio de entrada
Asegúrese de establecer OFF al cerrar posiciones, de lo contrario el EA abrirá operaciones poco después.
Cuando utilice exit% ajuste la dirección a NONE, seleccione % retrace exit value, y seleccione ON.
El propósito es ayudar a los operadores con la entrada y gestión de posiciones, un panel gráfico con varios botones para mejorar la capacidad de negociación.
Uso en cualquier marco de tiempo, producto/par, no repago/sin problemas de UI, carga rápida.