FTU Auto Trade Panel Ats19

FTU Auto Trade con Panel Mt5





Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo

Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios

EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial

Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas Características especiales: Esta versión incluye el modo de precio PRC, establecer un precio de entrada, no hay necesidad de esperar a la ejecución MKT

Características:

Múltiples Tiempos de No Comercio - Varias entradas de tiempo para detener la EA de comercio durante las noticias, la apertura del mercado

Restricción del tamaño del lote - Entradas para varios productos para restringir el exceso de operaciones o errores en el tamaño del lote.



Uso:

Establezca el tamaño del lote, la dirección, y cuando esté listo para abrir posiciones, seleccione ON. Con el modo PRC, establezca un precio, seleccione ON y el EA se abrirá una vez que la oferta cruce el precio de entrada

Asegúrese de establecer OFF al cerrar posiciones, de lo contrario el EA abrirá operaciones poco después.

Cuando utilice exit% ajuste la dirección a NONE, seleccione % retrace exit value, y seleccione ON.

El propósito es ayudar a los operadores con la entrada y gestión de posiciones, un panel gráfico con varios botones para mejorar la capacidad de negociación.