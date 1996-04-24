FTU Auto Trade Panel Ats19

FTU Auto Trade con Panel Mt5


Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo

  • Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios
  • EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial
  • Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas

Características especiales:

Esta versión incluye el modo de precio PRC, establecer un precio de entrada, no hay necesidad de esperar a la ejecución MKT


Características:

Múltiples Tiempos de No Comercio - Varias entradas de tiempo para detener la EA de comercio durante las noticias, la apertura del mercado

Restricción del tamaño del lote - Entradas para varios productos para restringir el exceso de operaciones o errores en el tamaño del lote.


Uso:

Establezca el tamaño del lote, la dirección, y cuando esté listo para abrir posiciones, seleccione ON. Con el modo PRC, establezca un precio, seleccione ON y el EA se abrirá una vez que la oferta cruce el precio de entrada
Asegúrese de establecer OFF al cerrar posiciones, de lo contrario el EA abrirá operaciones poco después.

Cuando utilice exit% ajuste la dirección a NONE, seleccione % retrace exit value, y seleccione ON.

El propósito es ayudar a los operadores con la entrada y gestión de posiciones, un panel gráfico con varios botones para mejorar la capacidad de negociación.

Uso en cualquier marco de tiempo, producto/par, no repago/sin problemas de UI, carga rápida.


Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilidades
Asistente de Trading BTC EA Herramienta de Trading Manual con Gestión de Riesgo Automatizada Este Asesor Experto ayuda a los operadores manuales de criptodivisas automatizando la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y la protección de beneficios, a la vez que proporciona una gestión visual de las operaciones a través de una interfaz intuitiva. Breve Descripción BTC Trading Assistant EA es una herramienta diseñada para operadores manuales de criptodivisas. El EA calcula el tamaño
SFG Grid Manager and Mirror for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilidades
SFG Grid Manager MT5 – Sistema Inteligente de Rejilla y Espejo SFG Grid Manager MT5 es un gestor de rejilla automático y profesional que sigue una posición existente (manual o abierta por otro EA) y abre una operación de promedio en cada paso definido (GridPips). Cuando la posición principal se cierra o desaparece, todas las operaciones abiertas por el gestor se cierran automáticamente. Funciona con cualquier bróker que utilice cuentas Netting o Hedging y es totalmente compatible con el tradi
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Forex Factory News EA mt5
Aleksei Moshkin
4 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto negocia noticias en cualquier marco temporal. Las noticias se descargan del sitio web de Forex Factory. Asegúrese de añadir la URL a la configuración del terminal. El EA se pone en marcha en un solo gráfico y define todos los pares necesarios para el comercio por su cuenta. El robot trabaja con órdenes pendientes estableciendo dos órdenes Buy stop y Sell stop antes de la publicación de una noticia. Determina automáticamente las zonas horarias del calendario y del terminal. As
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) Descripción: Trading multidivisa con filtro de noticias 1. Visión General: El EA está diseñado para operar múltiples pares de divisas de manera eficiente. Incorpora un robusto filtro de noticias para evitar operar durante noticias de alto impacto. Ha sido probado a fondo utilizando datos de FTMO y es adecuado para empresas de utilería. 2. 2. Características principales: a. Negociación multidivisa: El EA permite operar simultáneamente en varios pares de divisas. Ajusta dinámi
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Asesores Expertos
GoldStorm - Algoritmo avanzado para operar con oro (XAU/USD) Después de una intensa investigación, programación y pruebas, se creó GoldStorm - un innovador Asesor Experto (EA) desarrollado en MQL5. Este avanzado algoritmo de negociación está diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD) y utiliza plenamente la dinámica del mercado y la volatilidad de los precios. ¿Cómo funciona GoldStorm? GoldStorm utiliza una estrategia basada en órdenes pendientes precisas. Una vez activada una po
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Descripción del sistema Auto-Hedge El sistema de cobertura automática es una herramienta dinámica de gestión del riesgo diseñada para proteger las cuentas de negociación de las caídas significativas, al tiempo que ofrece oportunidades de recuperación y beneficios. Cuando está activado, el sistema supervisa continuamente la reducción de la cuenta en relación con el saldo inicial registrado en el momento de la activación. Una vez que la reducción alcanza el porcentaje de activación predefinido, se
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Gold LVN Trading Strategy
Marek Pawel Szczesny
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de negociación automatizado basado en simulaciones LVN (Low Volume Node) . Busca zonas de precios donde el volumen de operaciones es inusualmente bajo - estas son áreas donde el precio puede moverse rápidamente debido a una menor resistencia. a una menor resistencia. La estrategia simula el análisis CVD (Cumulative Volume Delta), que rastrea la diferencia entre la presión compradora y vendedora en diferentes niveles de precios. Cuando detecta una fuerte compra o venta ag
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La herramienta de trading definitiva diseñada para ofrecer simplicidad y rentabilidad a los usuarios. El modelo de vanguardia del EA utiliza el reconocimiento de patrones y la formación de redes neuronales para analizar el mercado y realizar operaciones informadas en 20 o más pares de divisas (también en otros instrumentos) simultáneamente. Con su interfaz fácil de usar, este EA es perfecto para los comerciantes de todos los niveles, si usted es un principiante o un profesional experimentado. Ap
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilidades
VERSION DEMO DISPONBLE !!!! contacta me y pruebalo GRATIS 20 días antes de comprar. Deja deperder cuentas de fondeo!!  Evíta los avisos de riesgo (1% warnings etc....)!  Evite el exceso de operaciones, el FOMO y los comportamientos compulsivos, imponiendo límites de riesgo avanzados a su cuenta de operaciones utilizando EmoGuardian. Agregue automáticamente Stop Loss a las posiciones, administre las pérdidas de EA, cargue/descargue EA automáticamente. Limite el riesgo por posición, por operación
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
Otros productos de este autor
FTU Fibonacci SR
James Erasmus
Indicadores
FTU Fibonacci Este indicador dibuja niveles de Fibonacci para sistemas de entrada de tipo retroceso ** Vea el video para obtener sugerencias de estrategia Características: Múltiples niveles de Fibonacci ajustables Cambie el color y la cantidad de barras del rango 2 líneas para 50 barras de retroceso máximo-mínimo anterior y 2 líneas para 20 barras Las líneas muestran los niveles de Fibonacci 38 y 61 Uso: El propósito es estudiar o medir el retroceso de precios Cambie el color y la cantidad de b
FREE
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Utilidades
FTU Auto Trade con Panel Gráfico Mt5 (versión básica) Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas Características: Grupos de lotes - Permite cambiar rápidamente a varios modelos de riesgo Gestión
FREE
FTU Corvus
James Erasmus
Indicadores
FTU Corvus El indicador para la plataforma mt4 se puede utilizar únicamente para operar y se combina mejor con otros indicadores. Desarrollado con varios indicadores como macd, adx para dibujar una flecha para sugerir entrada o cambio de tendencia. Este indicador es similar a FTU Idioteque; consulte mis otros indicadores, como FTU Predictor Vea un breve vídeo de introducción en youtube: https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Características: Vender y comprar flechas Alerta visual y sonora. Continuación d
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Indicadores
Idioteca FTU El indicador es para la plataforma MT4, se puede usar solo pero es mejor combinarlo con otros indicadores o estrategias. Combina varios indicadores como macd, adx para dibujar una flecha que sugiere entrada o cambio de tendencia. Vea un breve vídeo de introducción en youtube: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Características del indicador: Vender y comprar flechas Alerta visual y sonora. Continuación de la tendencia/señal temprana de cambio de tendencia Nuevas características: Limitar l
FREE
Omega Support Resistance
James Erasmus
Indicadores
Soporte y resistencia omega Un indicador único para estrategias de comprar barato y vender caro. Entradas de tipo reversión, a medida que el precio sube hasta la línea completa, se espera que el precio gire/oscile/revierta Puede operar con gráficos de 1 a 5 minutos con 4 horas para configuraciones interdiarias o m15 y superiores con configuraciones diarias, 1 hora con configuraciones semanales para configuraciones a largo plazo. Predictor de precios futuros de alta precisión para máximos o míni
FREE
FTU Vertical Lines
James Erasmus
Indicadores
Líneas verticales FTU Este indicador dibuja líneas verticales en los momentos que usted elija, minutos u horas, para mostrar el tiempo pasado y futuro en el gráfico. Características: Múltiples horarios ajustables Cambio de color y número de líneas Uso: Su propósito es estudiar o medir el precio al cierre de barras específicas, planificar noticias futuras o el cierre horario, etc. Cambio de color y número de barras dentro de un rango. Úselo en cualquier marco temporal, producto/par, sin repintado
FREE
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Indicadores
FTU Qs Compra Venta Flecha MT5 El indicador es para la plataforma MT5, se puede utilizar solo, pero mejor combinado con otros indicadores o estrategias. Muchos cambios de flecha en ciertos momentos, así que lo mejor es filtrar las señales utilizando como mínimo un concepto o estrategia Combina varios indicadores como estocástico, rsi y media móvil para dibujar una flecha para sugerencia de entrada o cambio de tendencia Características del indicador: Flechas de venta y compra con ajustes Alert
Omega Support Resistance MT5
James Erasmus
Indicadores
Soporte y resistencia omega Un indicador único para estrategias de comprar barato y vender caro. Entradas de tipo reversión, a medida que el precio sube hasta la línea completa, se espera que el precio gire/oscile/revierta Puede operar con gráficos de 1 a 5 minutos con 4 horas para configuraciones interdiarias o m15 y superiores con configuraciones diarias, 1 hora con configuraciones semanales para configuraciones a largo plazo. Predictor de precios futuros de alta precisión para máximos o mínim
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Indicadores
Piloto de Tendencia Indicador para la plataforma mt5, puede ser utilizado únicamente para el comercio, mejor combinado con otros indicadores. Desarrollado, probado y utilizado con un EA/Algo sin problemas. Productos en la flecha del gráfico para señal de entrada o setup/entrada con retrace Características: Flechas de venta y compra Alerta visual y sonora Continuación de tendencia / Señal de cambio de tendencia temprana Todos los marcos de tiempo, no repinta, carga rápida Uso: Este indicador
FTU Fibonacci Retrace
James Erasmus
Indicadores
Retroceso de Fibonacci FTU Este indicador dibuja niveles de Fibonacci para sistemas de entrada de tipo retroceso. Una versión mejorada y más precisa que el MT4. Estudia el movimiento del precio y utiliza una estrategia de retroceso para entrar en o cerca de los niveles de Fibonacci. Características: Múltiples niveles de Fibonacci ajustables. Cambio de color y número de barras del rango. Uso: Su propósito es estudiar o medir el retroceso del precio. Cambio de color y número de barras del rango. Ú
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario