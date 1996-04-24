FTU Auto Trade Panel Ats19

FTU Auto Trade mit Panel Mt5





Dieser EA wird Ihr Trading verbessern, die Arbeitsbelastung senken und das Risikomanagement verbessern

Passen Sie die Lot-Größe und den Einstieg basierend auf dem Markt oder dem Preis an

EA verwaltet Entry, Stop Loss, Partial Close und passt Stop Loss nach tp1, Partial an

Testen Sie die Demo, um sicher zu sein, dass alle Funktionen und Eingaben funktionieren. Besondere Merkmale: Diese Version enthält den Preismodus PRC, setzen Sie einen Preis für die Eingabe, keine Notwendigkeit, für MKT Ausführung warten

Merkmale:

Mehrere No-Trade-Zeiten - Verschiedene Zeiteingaben, um den EA vom Handel während Nachrichten, Marktöffnung

Losgrößenbeschränkung - Eingaben für verschiedene Produkte zur Beschränkung von Over-Trading oder Losgrößenfehlern



Verwendung:

Legen Sie die Losgröße und die Richtung fest und wählen Sie dann ON, wenn Sie bereit sind, Positionen zu eröffnen. Im PRC-Modus stellen Sie einen Preis ein, wählen Sie ON und EA wird öffnen, sobald das Gebot den eingegebenen Preis überschreitet

.

Stellen Sie sicher, dass Sie OFF einstellen, wenn Sie Positionen schließen, sonst wird EA bald darauf Trades öffnen.

Wenn Sie Exit% verwenden, setzen Sie die Richtung auf NONE, wählen Sie % Retrace Exit-Wert und wählen Sie ON.

Zweck ist die Unterstützung von Händlern beim Einstieg und Positionsmanagement, ein Chart-Panel mit verschiedenen Schaltflächen zur Verbesserung der Handelsfähigkeiten