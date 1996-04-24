FTU Auto Trade Panel Ats19
- Utilitys
- James Erasmus
- Version: 1.19
- Aktivierungen: 5
FTU Auto Trade mit Panel Mt5
Dieser EA wird Ihr Trading verbessern, die Arbeitsbelastung senken und das Risikomanagement verbessern
- Passen Sie die Lot-Größe und den Einstieg basierend auf dem Markt oder dem Preis an
- EA verwaltet Entry, Stop Loss, Partial Close und passt Stop Loss nach tp1, Partial an
- Testen Sie die Demo, um sicher zu sein, dass alle Funktionen und Eingaben funktionieren.
Besondere Merkmale:
Merkmale:
Losgrößenbeschränkung - Eingaben für verschiedene Produkte zur Beschränkung von Over-Trading oder Losgrößenfehlern
Verwendung:Legen Sie die Losgröße und die Richtung fest und wählen Sie dann ON, wenn Sie bereit sind, Positionen zu eröffnen. Im PRC-Modus stellen Sie einen Preis ein, wählen Sie ON und EA wird öffnen, sobald das Gebot den eingegebenen Preis überschreitet.
Stellen Sie sicher, dass Sie OFF einstellen, wenn Sie Positionen schließen, sonst wird EA bald darauf Trades öffnen.
Wenn Sie Exit% verwenden, setzen Sie die Richtung auf NONE, wählen Sie % Retrace Exit-Wert und wählen Sie ON.
Verwendung auf jedem Zeitrahmen, Produkt/Paar, keine Wiederholung/keine UI-Probleme, schnelles Laden