📌 ScalperTrailingEA - Asesor experto en scalping de alta frecuencia

ScalperTrailingEA es un robusto robot de scalping totalmente automatizado diseñado para operar a corto plazo en marcos temporales M1-H1 utilizando órdenes pendientes (BuyStop/SellStop). El EA combina el filtrado de volatilidad basado en ATR, el control de spreads, el dimensionamiento dinámico de posiciones y la gestión de trailing stop para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado manteniendo una estricta disciplina de riesgo.

Diseñado para cuentas ECN/RAW con spreads bajos y ejecución rápida, abre órdenes al comienzo de una nueva barra y sigue los beneficios una vez en posición. El EA cumple totalmente con los requisitos del Mercado MQL5: soporta cualquier símbolo, maneja restricciones de volumen/lote, respeta SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , comprueba el margen y evita modificaciones innecesarias de órdenes.

✅ Funciona con todos los símbolos: EURUSD, XAUUSD, GBPJPY, etc.

✅ Gestión del riesgo: lote fijo o % del capital

✅ Entrada inteligente: sólo cuando el diferencial y la volatilidad lo permiten

✅ Ejecución segura: todas las funciones de negociación con retorno comprobado

✅ Sin restricciones ocultas: pasa la moderación del Mercado.

⚙️ Parámetros de entrada

Configuración del lote

Parámetro Por defecto Descripción TamañoLote 0.1 Tamaño de lote fijo utilizado si UseRiskPercent = false . Debe ser ≥ SYMBOL_VOLUME_MIN . UseRiskPercent false Si es verdadero , el EA calcula el tamaño del lote basado en el % de riesgo por operación en lugar de utilizar un lote fijo. PorcentajeDeRiesgo 1.0 Porcentaje del capital actual a arriesgar por operación (por ejemplo, 1.0 = 1%). Sólo activo si UseRiskPercent = true . RiskPips 20 Distancia de stop-loss asumida (en pips) utilizada para calcular el tamaño del lote. Debe coincidir con sus StopLossPips reales para un control preciso del riesgo .

Lógica de negociación

Parámetro Por defecto Descripción OffsetPointsPips 20 Distancia (en pips) desde el precio de apertura de la barra actual para colocar órdenes BuyStop (+) y SellStop (-). StopLossPips 20 Distancia de Stop Loss (en pips) desde el precio de activación de la orden pendiente. Se utiliza tanto para el cálculo del SL como para el dimensionamiento de lotes en función del riesgo. TrailingStopPips 20 Distancia del Trailing Stop (en pips). Una vez que se abre una orden de mercado, el SL se mueve para bloquear el beneficio a medida que el precio se mueve favorablemente. MaxSpreadPoints 30 Máximo margen permitido en PUNTOS (¡no pips!). Si el spread actual (Ask - Bid) excede esto, no se colocan órdenes. Ejemplo: 30 = 3.0 pips en EURUSD (5-dígitos). UseATRFilter true Activa el filtro de volatilidad basado en ATR. Evita operar durante periodos planos/de baja volatilidad. ATRPeriod 4 Periodo para el indicador ATR (aplicado al marco temporal actual). MinATRPips 3 Valor mínimo de ATR (en puntos ) necesario para permitir la negociación. Establézcalo muy bajo (por ejemplo, 0,00001 ) para evitar bloqueos en símbolos de baja volatilidad como el NZDUSD.

Consejo: Para scalping en EURUSD, ajustes típicos: Offset=10 , SL=10 , Spread≤15 .

Gestión de órdenes

Parámetro Por defecto Descripción NúmeroMágico 123456 Identificador único para las órdenes del EA. Cambiar si se ejecutan varias instancias en el mismo símbolo. Comm_BuyStop "ScalperTrailingEA v1.5 BuyStop" Comentario personalizado para las órdenes BuyStop (visible en el historial de operaciones). Comm_SellStop "ScalperTrailingEA v1.5 SellStop" Comentario personalizado para órdenes SellStop (visible en el historial de operaciones). Comentario personalizado para órdenes SellStop.

🔒 Características de riesgo y seguridad

✅ Normalización de lotes : respeta SYMBOL_VOLUME_MIN / MAX / STEP.

✅ Comprobación de márgenes : utiliza AccountFreeMarginCheck() antes de cada orden .

✅ Cumplimiento de SL/TP : ajusta automáticamente los niveles para cumplir con SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.

✅ S in fallos silenciosos : todas las llamadas a OrderSend , OrderModify , OrderDelete comprueban los valores de retorno

✅ No hay "no trades" en ningún símbolo : si no se cumplen las condiciones, el usuario ve un comentario claro (por ejemplo, "Spread too high" )

Uso recomendado

Tipo de cuenta : ECN o RAW con spreads ajustados y sin recotizaciones

Depósito mínimo : $100+ (depósitos inferiores pueden provocar errores de margen con el lote por defecto)

Mejores símbolos : EURUSD, XAUUSD, GBPUSD (alta liquidez, spread bajo)

Plazos : M5, M15, H1

VPS : Recomendado para operaciones 24/7

