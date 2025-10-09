MT5 To Tradovate

MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm)

Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props.

Características principales

Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado.

Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o los fines de semana) y reanuda/re-sincroniza sus posiciones gestionadas al instante.

Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o los fines de semana) y reanuda/re-sincroniza sus posiciones gestionadas al instante. Enrutamiento inteligente de símbolos: Asigna automáticamente su gráfico (por ejemplo, US100, USTEC) al contrato de futuros correcto (MNQ, NQ, MES, ES, etc.), gestionando automáticamente los rollos trimestrales/mensuales.

Asigna automáticamente su gráfico (por ejemplo, US100, USTEC) al contrato de futuros correcto (MNQ, NQ, MES, ES, etc.), gestionando automáticamente los rollos trimestrales/mensuales. Gestión del riesgo: Limite el número de posiciones de MT5 que se reflejan a la vez para evitar la sobreexposición.

Limite el número de posiciones de MT5 que se reflejan a la vez para evitar la sobreexposición. Replicación selectiva: Filtre las operaciones por Número Mágico y Comentario de Orden para reflejar sólo EAs específicos.

Filtre las operaciones por Número Mágico y Comentario de Orden para reflejar sólo EAs específicos. Sticky Mapping: Garantiza que cada posición MT5 siga su símbolo de futuros específico durante todo su ciclo de vida.

Garantiza que cada posición MT5 siga su símbolo de futuros específico durante todo su ciclo de vida. Panel de control en el gráfico: Controle el estado de la conexión, el saldo de la cuenta, la cantidad reflejada y las posiciones abiertas de Tradovate directamente en su gráfico MT5.

Controle el estado de la conexión, el saldo de la cuenta, la cantidad reflejada y las posiciones abiertas de Tradovate directamente en su gráfico MT5. Gestión de tokens: Autenticación automática y actualización de tokens con almacenamiento en disco para mayor estabilidad.

Futuros soportados

NQ / MNQ, ES / MES, YM / MYM, GC / MGC, además de FDXM* y FDXS*.

*Los futuros sobre divisas requieren una suscripción de pago para obtener datos reales del mercado.

Seguridad y simulación

Hedging Guard: Bloquea las coberturas cruzadas accidentales (por ejemplo, el intento de comprar mientras se mantiene una venta) para mantener el cumplimiento de las estrictas normas de las empresas de capital riesgo.

Bloquea las coberturas cruzadas accidentales (por ejemplo, el intento de comprar mientras se mantiene una venta) para mantener el cumplimiento de las estrictas normas de las empresas de capital riesgo. Modo de simulación: Ejecute un simulacro para probar su configuración sin enviar órdenes reales.

Ejecute un simulacro para probar su configuración sin enviar órdenes reales. Máximo de réplicas simultáneas: Límite máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta.

Límite máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta. Persistencia: Guarda posiciones gestionadas y mapeos para manejar reinicios de terminal con gracia.

Requisitos

Un terminal MetaTrader 5 (MT5) activo.

Un Asesor Experto (EA) o Señal que genere operaciones en Índices (Nasdaq, S&P, Dow, DAX) u Oro.

Una cuenta válida de futuros o prop-firm que soporte la API de Tradovate.

Manualy Guía de Usuario

Por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado inmediatamente después de la compra para recibir el manual detallado y guía de configuración.

Notas Importantes