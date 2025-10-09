MT5 To Tradovate

MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm)

Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props.

Características principales

  • Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado.
  • Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o los fines de semana) y reanuda/re-sincroniza sus posiciones gestionadas al instante.
  • Enrutamiento inteligente de símbolos: Asigna automáticamente su gráfico (por ejemplo, US100, USTEC) al contrato de futuros correcto (MNQ, NQ, MES, ES, etc.), gestionando automáticamente los rollos trimestrales/mensuales.
  • Gestión del riesgo: Limite el número de posiciones de MT5 que se reflejan a la vez para evitar la sobreexposición.
  • Replicación selectiva: Filtre las operaciones por Número Mágico y Comentario de Orden para reflejar sólo EAs específicos.
  • Sticky Mapping: Garantiza que cada posición MT5 siga su símbolo de futuros específico durante todo su ciclo de vida.
  • Panel de control en el gráfico: Controle el estado de la conexión, el saldo de la cuenta, la cantidad reflejada y las posiciones abiertas de Tradovate directamente en su gráfico MT5.
  • Gestión de tokens: Autenticación automática y actualización de tokens con almacenamiento en disco para mayor estabilidad.

Futuros soportados
NQ / MNQ, ES / MES, YM / MYM, GC / MGC, además de FDXM* y FDXS*.
*Los futuros sobre divisas requieren una suscripción de pago para obtener datos reales del mercado.

Seguridad y simulación

  • Hedging Guard: Bloquea las coberturas cruzadas accidentales (por ejemplo, el intento de comprar mientras se mantiene una venta) para mantener el cumplimiento de las estrictas normas de las empresas de capital riesgo.
  • Modo de simulación: Ejecute un simulacro para probar su configuración sin enviar órdenes reales.
  • Máximo de réplicas simultáneas: Límite máximo de posiciones abiertas para proteger su cuenta.
  • Persistencia: Guarda posiciones gestionadas y mapeos para manejar reinicios de terminal con gracia.

Requisitos

  • Un terminal MetaTrader 5 (MT5) activo.
  • Un Asesor Experto (EA) o Señal que genere operaciones en Índices (Nasdaq, S&P, Dow, DAX) u Oro.
  • Una cuenta válida de futuros o prop-firm que soporte la API de Tradovate.

Manualy Guía de Usuario
Por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado inmediatamente después de la compra para recibir el manual detallado y guía de configuración.

Notas Importantes

  • Este puente está diseñado para órdenes de mercado.
  • Los ajustes de gestión de riesgo y dinero de su EA MT5 siguen siendo aplicables; esta herramienta refleja estrictamente las señales de entrada y salida.
