Symbol Info MT4

Información sobre símbolos

El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto.

Principales características:

  • Nombre y descripción del símbolo:
    El indicador muestra el nombre y una descripción detallada del símbolo de negociación actual, lo que ayuda a los usuarios a identificar el instrumento con el que están negociando.
  • Información sobre el diferencialy el precio:
    Muestra el diferencial actual, el precio comprador y el precio vendedor del símbolo, lo que ayuda a los operadores a comprender los precios del mercado y los costes de negociación asociados.
  • Tamaño del contratoy tamaño de lote mínimo/máximo:
    El panel muestra el tamaño del contrato, los tamaños de lote mínimo y máximo permitidos para el instrumento, y el paso de lote, ayudando a los operadores a seleccionar el tamaño de lote adecuado en función de su cuenta y estrategia.
  • Información sobre swaps:
    El indicador proporciona tasas de swap para posiciones largas y cortas, junto con detalles sobre los días de triple swap, lo que garantiza que los operadores sean conscientes de los costes de refinanciación.
  • Valor del puntoy tamaño del tick:
    Muestra el valor de cada movimiento de punto y el tamaño mínimo del tick, lo que permite a los operadores comprender el impacto de cada movimiento de precios en sus posiciones.
  • Información sobre divisas:
    El panel incluye detalles sobre la divisa base, la divisa de beneficios y la divisa del margen, lo que proporciona una comprensión completa de la estructura de divisas del símbolo.
  • Modo denegociación y tipo de ejecución:
    El indicador muestra el modo de negociación del símbolo (por ejemplo, si se permite la cobertura) y el tipo de ejecución de la orden (por ejemplo, ejecución a mercado, órdenes limitadas), garantizando que los operadores estén informados sobre las normas de negociación.

Casos prácticos:

  • Acceso rápido a información sobre el símbolo de negociación:
    Los operadores pueden consultar rápidamente información clave sobre el símbolo durante la negociación, sin necesidad de cambiar entre distintas pantallas para encontrar los datos.
  • Planificación y ajuste de estrategias:
    Al conocer el tamaño mínimo/máximo de los lotes, el diferencial y las tasas de swap, los operadores pueden tomar mejores decisiones en relación con la gestión del riesgo y la planificación de estrategias.
  • Análisis de las condiciones del mercado:
    El indicador proporciona acceso en tiempo real a los precios de compra/venta, el diferencial y los tipos swap, lo que permite a los operadores analizar las condiciones actuales del mercado y decidir si entrar o salir de las operaciones.

¿Por qué utilizar el indicador Symbol Info?

  • Visualización de información clave en tiempo real:
    El indicador Symbol Info consolida toda la información relevante del símbolo en un panel, ahorrando tiempo y esfuerzo a los operadores al eliminar la necesidad de buscar datos manualmente durante la negociación.
  • Resumen exhaustivo dedatos:
    El indicador abarca todos los datos críticos relacionados con el símbolo de negociación, incluidos tanto los precios como las condiciones de negociación, lo que garantiza que los operadores tengan toda la información que necesitan al alcance de la mano.
  • Panel de visualización intuitivo:
    La información se muestra en un panel de fácil lectura, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles para encontrar y comprender rápidamente los datos.

Ventajas:

  • Mayor eficacia en las operaciones:
    Al proporcionar acceso inmediato a todos los datos críticos de los símbolos, el indicador ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas y reduce el tiempo dedicado a buscar información.
  • Amplia visualización de la información:
    Desde los detalles básicos de spreads y precios hasta los datos avanzados de contratos y swaps, el indicador ofrece una visión completa del mercado, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de operadores.
  • Fácil de usar:
    El panel está diseñado para ser intuitivo, lo que permite que incluso los operadores principiantes interpreten fácilmente los datos y los incorporen a sus decisiones de negociación.

Conclusión:

El indicador Symbol Info proporciona a los operadores un panel limpio y completo que muestra toda la información crítica relacionada con el símbolo de negociación. Con esta herramienta, los operadores pueden mantenerse actualizados rápidamente sobre las condiciones del mercado, comprender los detalles del instrumento con el que están operando y tomar decisiones más informadas. Resulta especialmente útil para los operadores que necesitan supervisar diversos puntos de datos en tiempo real, lo que mejora la eficacia de las operaciones y el desarrollo de estrategias.



Productos recomendados
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilidades
Muestra un reloj digital en el gráfico en tiempo real. Ventajas: Hora actual siempre a la vista para apertura/cierre de mercado, datos económicos, etc. Muestra la hora exacta (hora del servidor/corredor) Claramente visible (configurar color, tamaño, fuente, posición) Siempre se ejecuta/refresca incluso sin un nuevo tick de precio Sugerencia: Para mostrar la hora más exacta, utilice la configuración del reloj del servidor (broker) combinada con el desfase horario (hora) de su zona horaria.
FREE
Telegram Order
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
Current Price MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (1)
Utilidades
Un sencillo y útil Panel de Precios Actuales, que muestra los precios actuales de compra y venta ampliados y el diferencial, y que se puede mover a cualquier lugar de la ventana del gráfico con el ratón. También proporciona una opción para tener como texto en una ubicación estática que muestra la oferta o demanda de precios junto con la propagación, que se muestra en cualquier lugar en el gráfico. Permite la visualización como pips o puntos junto con el spread resaltado en un color distinto si c
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
IceFX ProfitInfo
Norbert Mereg
4.56 (9)
Utilidades
Este indicador le mostrará de una forma rápida y cómoda sus ganancias actuales. IceFX’s ProfitInfo - es una utility encargada de mostrar el beneficio calculado según las transacciónes reales en el gráfico (gráficos). El indicador se representa en periodos de días, semanas y meses. Muestra el beneficio en pips, divisas y tanto por ciento. Características principales: Puede configurar con facilidad IceFX’s ProfitInfo, para mostrar el beneficio de una pareja de divisas del gráfico actual, de una tr
FREE
Lucky Forex Stats
Shu Ting Xu
Utilidades
Lucky Forex Stats Lucky Forex Stats Permite a los usuarios ver todos los datos de la cuenta en su gráfico, puede elegir cualquier período de tiempo y se le mostrará todos los detalles de la cuenta con la relación, y cada par tiene detalles individuales! Ventajas Puede elegir cualquier período de tiempo y se mostrará todos los detalles. Usted puede ver todos los detalles de sus cuentas, los beneficios y las pérdidas con $figure exacta y la relación también. Cada par muestra el beneficio que ha
FREE
ExportDailyRange
Etsushi Ishizuka
Utilidades
ExportRange es un script utilitario diseñado para exportar datos de velas de un marco temporal específico en formato CSV. El script obtiene el precio máximo, mínimo, el rango de cada vela, así como la hora y el índice correspondiente. Está orientado a usuarios que necesitan datos simples y fiables para análisis estadístico o estudios de volatilidad. Al ejecutarse en un gráfico, el script extrae la cantidad de barras indicada y guarda los resultados en formato CSV dentro del directorio Files del
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilidades
Smart Trade Monitor - Seguimiento de posiciones en tiempo real, análisis de pérdidas y ganancias y sistema de alertas Seguimiento en tiempo real : Seguimiento automático de posiciones abiertas/cerradas, muestra las pérdidas y ganancias de ayer y del día anterior, ¡sin cálculos manuales! Alertas inteligentes (sólo Premium) : Notificaciones push instantáneas + alertas sonoras de cambios de posición: ¡no pierda nunca una oportunidad de negociación! Fácil de usar : Configuración con un solo
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilidades
TradeInfo de IceFX es la utilidad que muestra la información más importante sobre la cuenta corriente y sus posiciones. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (balance, equidad, margen libre). Spread actual, reducción actual (Drawdown), beneficio planeado, pérdidas esperadas, etc. Número de posiciones abiertas, volumen (LOT), beneficio. Rango del día de hoy y de ayer. Tiempo que queda hasta la vela siguiente. Información sobre el beneficio del último día (usando el indicador
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Utilidades
CleanView - Utilidad de gestión de gráficos para MetaTrader 4 CleanView es una utilidad diseñada para simplificar la gestión de la apariencia del gráfico y los objetos gráficos en MetaTrader 4. Proporciona una botonera compacta situada en la esquina superior izquierda del gráfico, que permite un acceso rápido a las funciones de personalización visual, limpieza del gráfico y control de la visualización. Funciones y botones Borrar Gráfico - elimina todos los objetos gráficos del gráfico actual exc
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilidades
Asistente Virtual MINI VIRTUALL ASSISTANT = ¡HAZ VIRTUALES TUS TP Y SL! Herramienta destinada a controlar su stop loss y take profit convirtiendolos en SL/TP virtuales (con soporte para TRAILING) Convierta todos los SL y TP en virtuales para que sus salidas en las operaciones queden ocultas a su broker! Ejecute este EA en cualquier gráfico, elija 1MIN timeframe (VA es auto-guardado de datos sólo en la nueva barra detectada, por lo que el gráfico TF es igual al período de auto-guardado de VA) ¡¡¡
FREE
Trading Assistant Robot
Ivan Ovchinnikov
Utilidades
Esta utilidad será útil para los comerciantes que necesitan automatizar algunas acciones . Puede realizar las siguientes funciones: Establecer el nivel de TakeProfit. Establece el nivel StopLoss. Transfiere StopLoss a punto de equilibrio. Transfiere StopLoss usando Trailing stop. La utilidad tiene los siguientes parámetros de entrada: TakeProfit:  nivel de TP. StopLoss:  Nivel SL. TrailingStop : si no desea utilizar el Trailing stop, configúrelo en 0. Si el valor es positivo, se utilizará par
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
Utilidades
panel de comercio; “Little Helper” lo ayudará a realizar instantáneamente órdenes de compra o venta de varios pares en un corto período de tiempo. La ventaja de este panel es que las órdenes se colocan inmediatamente con límites de toma de ganancias y detención de pérdidas, lo que, en última instancia, tiene un buen efecto en sus ganancias, lotes y magik para las órdenes, puede configurar los parámetros correspondientes del panel al agregarlo. al gráfico. Además, hay una gran selección de colore
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci Un indicador Fibonacci automatizado que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración con el Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente retrocesos y extensiones de Fi
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilidades
ONREX IV ONREX IV es una herramienta de negociación que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual. También es un Asesor Experto en Operaciones Automáticas. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo y tratará de gestionar y controlar su gestión de riesgos. ONREX IV ofrece un panel de interfaz de operaciones que permite a los operadores operar manualmente u optar por FULL AUTO TRADING. También está configurado para ocu
FREE
Precision Candle Timer
Mauricio Valbuena
5 (1)
Utilidades
Precision Candle Timer es un indicador visual esencial que muestra con exactitud el tiempo restante de la vela actual en tu gráfico. Esta herramienta es perfecta para traders que buscan precisión en la entrada y salida de operaciones , especialmente en estrategias de scalping , day trading o cualquier sistema basado en la formación de velas. Con un diseño elegante y totalmente personalizable, puedes ajustar su posición, color, fuente y tamaño , para que se integre perfectamente con tu estilo de
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión ligera de OneClickWonder. Tiene una limitación de tamaño de lote (0,01 ) y también la dirección del comercio (sólo VENTA ) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo , proporcionando: - Trailing Stop individual o de cesta - Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente) - Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desd
FREE
Copy MT4 copier Demo
Andriy Motuzka
1 (1)
Utilidades
Versión demo del producto de pago - Copiador MT4 , limitado al tamaño de lote de 0.01 Copiador universal de operaciones de MetaTrader 4 a MetaTrader 4 (está disponible la versión MT5<->MT5 ; con ambas versiones se puede copiar MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Filtro de spread. Seleccionar el mejor precio (empezar a copiar posiciones con pérdidas o ganancias). Configurar el tamaño del lote, fijo o basado en el rat
FREE
Looser61
Suharmoko
Asesores Expertos
Este EA sólo por diversión, EA de alto riesgo, margen completo. Sólo tiene que utilizar esto para la diversión no para conseguir dinero. No inyectar sólo deja que su dinero se ha ido, disfrutar de esperar el mejor momento para el comercio en su cuenta principal. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. Este bot EA utilizando C
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Night Scalper EA Lite es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y tiene la opción de utilizar el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5, pero también funcionará en AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y probablemente muchos más. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema y una baja propagación y co
FREE
Check Execution Broker
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Utilidades
Este experto es una herramienta para comprobar la ejecución del broker y el spread. Coloque el experto en cualquier gráfico y espere a que termine la comprobación. El experto envía una orden pendiente (Buy Stop) lejos del precio actual (100 pips) y luego la modifica. Cuando el experto es removido del gráfico, las órdenes pendientes expiran y son borradas después de 15 minutos. Puede obtener el código fuente desde aquí . Parámetros OrdersID - Número mágico para las órdenes. ManualLotSize - Tama
FREE
Telegram to MT4 Copier by RedFox
Rui Manh Tien
4.4 (40)
Utilidades
#1 Copie señales de Signals Copier Telegram a MT4 y no vuelva a perderse una operación Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduce el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señ
FREE
CloseAllProfit
Mr Sorachai Pitakjarukul
5 (1)
Utilidades
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ Cerrar todo ตัวนี้ Cerrar todo y actualizar el beneficio Versión 3.03 Versión completa Dale gratis Para MT5 Haga clic en https://www.mql5.com/en/market/product/95989 V3.03 Fix TPSL calcular USDxxx y xxxUSD o XXX/XXX y añadir Digi decimal, 0 es por defecto Función del programa Pestaña 1 Cerrar orden y mostrar puerto de interrupción 1. Puede mostrar y ocultar todos los botones 2. Actualizar el total de lotes de compra y venta para facilitar la
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Lion Arrow Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Lion Arrow Super Arrow para MetaTrader 4 es un sistema híbrido de análisis técnico diseñado para proporcionar señales de negociación precisas mediante la combinación de varios indicadores avanzados. Al analizar simultáneamente la dirección de la tendencia, el impulso del mercado y la presión de compra/venta, este indicador ayuda a los operadores a identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad al tiempo que minimiza las
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilidades
Si usted necesita un asesor en cualquier señal de indicador de flecha - esta utilidad definitivamente le ayudará. Usted será capaz, con la ayuda de esta utilidad para formar un número ilimitado de EAs en SUS señales , con su conjunto de ajustes, con sus derechos de autor y el código fuente completo . Podrá utilizar los EAs resultantes ilimitadamente , incluso añadirlos al Mercado y a otros recursos. Versión simple gratuita del script de generación para ayudarle a entender cómo funciona - aquí
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilidades
Esta es una sencilla utilidad que pondrá Stop Loss y Take Profit automáticos. También tiene funciones de Trailing Stop Loss y Break Even. El valor de entrada del Stop Loss y Take Profit es en Pips. Cada vez que abra una operación, pondrá el Stop Loss y el Take Profit en pips automáticamente. *Si necesita un Stop Loss y Take Profit más práctico para sus operaciones, entonces puede que le guste esta utilidad de Stop Loss basada en ATR, ¡Aquí! Entradas: 1. SL y Trailing SL - Este es el valor del St
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
TimeZone
Wei Bai
Utilidades
El indicador de zonas hor arias permite a los usuarios establecer periodos de tiempo específicos para las principales sesiones bursátiles (asiática, europea, norteamericana) y mostrarlos con colores distintos en el gráfico. Los usuarios pueden elegir cuántos días de las zonas de comercio para mostrar, establecer las horas de inicio y fin de cada sesión, y definir el color para representar cada período de negociación. El gráfico se actualiza a intervalos definidos por el usuario para garantizar q
TimeZone MT4
Wei Bai
Utilidades
El indicador de zonas hor arias permite a los usuarios establecer periodos de tiempo específicos para las principales sesiones bursátiles (asiática, europea, norteamericana) y mostrarlos con colores distintos en el gráfico. Los usuarios pueden elegir cuántos días de las zonas de comercio para mostrar, establecer las horas de inicio y fin de cada sesión, y definir el color para representar cada período de negociación. El gráfico se actualiza a intervalos definidos por el usuario para garantizar q
Symbol Info
Wei Bai
Utilidades
Información sobre símbolos El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto. Principales características: Nombre y descripción del símbolo: El indicador muestra el nombre y una descr
TradingByte Panel
Wei Bai
Utilidades
Este panel de operaciones se ha desarrollado específicamente para la plataforma MT5 y ofrece una serie de potentes funciones para mejorar la eficacia y la precisión de las operaciones. La versión actual incluye las siguientes funcionalidades básicas: Panel de negociación de tendencias Selección de la dirección de la operación : Los usuarios pueden elegir comprar o vender en función de las tendencias del mercado. Configuración del tipo de riesgo : Permite establecer un riesgo monetario fijo o un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario