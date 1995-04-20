SMC Scanner v4

- Precio real es de 80$ - Descuento del 60% (Ahora es de 30$) -Está habilitado para 1 compra. ¡Póngase en contacto conmigo para la herramienta de bonificación extra, instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre



Introducción

Smart Money Concepts (SMC) estrategia se popularizó inicialmente el método Inner Circle Trading (ICT) que se afirma que es la versión evolucionada de la SMC.

Esencialmente, SMC asume el concepto de que los creadores de mercado, incluyendo instituciones como bancos y fondos de cobertura, juegan un papel deliberado en complicar los esfuerzos de negociación para los operadores minoristas.

En el marco de los Conceptos de DineroInteligente, se aconseja a los operadores minoristas que construyan susestrategias en torno a las actividades del "dinero inteligente", que denota el capital controlado por estos creadores de mercado.

El concepto básico consiste en replicar el comportamiento comercial de estas entidades influyentes, con especial atención a variables como la oferta, la dinámica de la demanda y los aspectos estructurales del mercado. Por lo tanto, como operador del SMR, tendrá muy en cuenta estos elementos a la hora de tomar decisiones de negociación, alineando su enfoque con las sofisticadas técnicas de destacadas figuras del mercado. Tomando esta perspectiva y siguiendo de cerca las acciones de los creadores de mercado, los operadores SMC se esfuerzan por crear condiciones favorables en sus actividades de trading, con el objetivo de explotar los movimientos del mercado causados por el dinero inteligente.

SMC Scanner hace que el comercio por concepto de dinero inteligente sea tan simple y fácil.



