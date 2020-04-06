Btc ScalperT

Результаты торговли в Telegram

Plazo recomendado M5

Сложная логика тренда основана на:

Анализ изменения цен за последние 9 секунд

Сравнение с пороговыми значениями (60-70 баллов)

Использование этих данных для принятия решений о входах, выходах и управлении позициями

Сочетание с техническими индикаторами (SAR, полосы Боллинджера)

Это позволяет советнику адаптироваться к текущим рыночным условиям и выявлять краткосрочные тенденции для скальпинговой торголви.

Используйте ценнтовые счета, во исбежании потерь капитала 50000 ценнтов, рекомендуемый депозит.

Протестировать советник невозможно, потому что: