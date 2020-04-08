Apt Indicator MT5

APT - Indicador Advance Pivot Trader para MT5 (MQL5)

Este indicador funciona totalmente en cálculos matemáticos y algorítmicos.

Timeframe & Risk Guidance

  • Trading de bajo riesgo: Recomendado H4 (4-Horas) timeframe

  • Trading de riesgo medio: Plazo recomendado M30 (30 minutos)

Prop Firm Preparado

Este indicador está diseñado para trabajar dentro de la disciplina comúnmente requerida por las empresas de negociación por cuenta propia. Sin rejilla ni martingala.

    Condiciones de negociación recomendadas

    1. Utilice el marco temporal H4 para un riesgo bajo y el marco temporal M30 para un riesgo medio.

    2. Saldo mínimo basado en el tamaño del lote:

      • 0,01 lote → saldo mínimo 200 $.

      • 0.10 lote → saldo mínimo $2000

    3. Se recomienda una cuenta con un spread bajo para una ejecución más fluida.




