AdaFibo Trader

Ada Fibo Trader es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5, diseñado en torno a una estrategia DCA de retroceso de Fibonacci con riesgo controlado.

El Asesor Experto se centra en la protección del capital, la ejecución disciplinada de las operaciones y la estabilidad a largo plazo, en lugar de las operaciones agresivas o de alto riesgo.

El sistema limita la frecuencia de las operaciones, controla la exposición en todo momento y evita técnicas arriesgadas como la martingala o la cuadrícula ilimitada.

Características principales

Estrategia DCA de retroceso basada en Fibonacci

Máximo una operación por vela

Escalado de posiciones controlado (sin martingala)

Lote fijo o gestión del riesgo basada en la renta variable

Protección diaria contra pérdidas y ganancias

Reducción máxima y límites de órdenes

Diseñado para empresas de capital riesgo

Lógica de negociación

Las operaciones se evalúan sólo cuando se forma una nueva vela

Sólo se abren posiciones adicionales durante retrocesos controlados

El número total de posiciones está estrictamente limitado

Después de cerrar todas las posiciones, el EA espera una nueva vela antes de volver a operar.

Esta estructura ayuda a evitar el exceso de operaciones y mantiene una exposición al riesgo constante.

Símbolos y plazos recomendados

Símbolos: EURUSD, USDCAD

Plazos: H1

Estos ajustes proporcionan spreads estables y condiciones de mercado adecuadas para la estrategia.

Información de Backtesting

Backtesting se realizó utilizando MetaTrader 5 Strategy Tester en el modo de compensación.

EURUSD - H1 (compensación)

Una de las sesiones de prueba en EURUSD, H1 fue desconectada, y no se ejecutó ninguna operación comercial durante esa ejecución.

Como resultado, no se generó ningún informe del Probador de Estrategias para esta sesión específica.

Notas importantes sobre el Backtesting

El comportamiento del Probador de Estrategias puede variar dependiendo del volumen de datos históricos, la volatilidad del símbolo y las condiciones del entorno de prueba.

En algunos casos, las simulaciones a largo plazo o los símbolos con muchos datos pueden dar lugar a desconexiones, ejecución de operaciones omitidas o finalización automática por parte del probador.

Estas limitaciones están relacionadas con el entorno de prueba y no indican un mal funcionamiento del Asesor Experto.

Notas de ejecución

En algunos casos, la ejecución de la operación puede ser rechazada por el broker debido a límites de volumen del símbolo, restricciones de margen o condiciones de negociación de la cuenta. Mensajes como "Límite de volumen alcanzado" están relacionados con limitaciones del broker y no indican un mal funcionamiento del Asesor Experto.

Gestión de riesgos

El Asesor Experto incluye múltiples mecanismos de protección:

Objetivo de beneficio diario y stop loss diario

Control de reducción máxima

Número máximo de posiciones abiertas

Salvaguardas de spread y ejecución

Todos los parámetros de riesgo son configurables por el usuario.

Usuarios previstos

Operadores que buscan una estrategia automatizada disciplinada y conservadora

Usuarios con tiempo limitado para la negociación manual

Operadores de Prop-firm que requieren un estricto control del riesgo

Inversores que dan prioridad a la preservación del capital frente al crecimiento agresivo

Advertencia importante

Operar implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Por favor, pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Resumen

Ada Fibo Trader no está diseñado para el comercio agresivo o de alta frecuencia.

Está construido para los comerciantes que valoran el control del riesgo, la disciplina y la coherencia como parte de un enfoque comercial a largo plazo.