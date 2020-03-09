Velocity Pulse Gold
- Asesores Expertos
- Giovanni Bengalis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Velocity Pulse Oro 2025
Velocity Pulse Gold es el EA de ruptura de Oro más rápido de 2025 - un algoritmo revolucionario basado en velocidad logarítmica y aceleración de precios, desarrollado tras años de optimización en datos de tick de calidad institucional.
Este no es un EA común: detecta pulsos de impulso genuinos en XAUUSD M1 M5 y entra con órdenes pendientes inteligentes (BuyStop/SellStop) a distancia dinámica. Trailing stop perfeccionado, punto de equilibrio automático, cierre del viernes: todo diseñado para maximizar los beneficios al tiempo que protege su capital.
La Edición ESTÁNDAR incluye todo lo que hace que Velocity Pulse Gold tenga éxito:
- Gestión monetaria automática completa (basada en el porcentaje de riesgo)
- Objetivo de Beneficio Diario Configurable (auto-stop trading una vez alcanzado)
- Protección de Pérdida Máxima Diaria para salvaguardar su cuenta
- Horas de operación personalizables + Limitador de MaxTrades
- Número mágico automático
- 3 archivos .set optimizados incluidos (Bajo Riesgo / Equilibrado / Agresivo )
Sin rejilla, sin martingala - sólo estrategia de ruptura limpia con alta relación recompensa/riesgo.
Muchos EAs son "bombas de tiempo" - sobre-optimizados y condenados a fallar cuando las condiciones del mercado cambian. Velocity Pulse Gold se adapta naturalmente gracias a su motor de momentum puro - probado con excepcionales resultados Out-Of-Sample durante múltiples años.
El 85% de nuestros clientes eligen el ESTÁNDAR - el equilibrio perfecto entre un rendimiento explosivo y una fuerte protección del capital.
Precio especial de lanzamiento actual - aumentará a medida que los resultados en vivo sigan impresionando, para mantener la exclusividad de la estrategia.
Depósito recomendado: de 1.000 a 10.000 $.
Funciona perfectamente en cualquier broker ECN de bajo spread.
Únase a la élite de los operadores de oro en 2025 - 2026.