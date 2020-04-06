GTA Up and Down Assistant

GTA Up and Down Assistant - Smart Grid EA para cuentas Cent

🚀 Smart Grid. Panel Transparente. Para principiantes.

GTA Up and Down Assistant es un Asesor Experto profesional diseñado para el Oro (XAUUSD) y optimizado para cuentas Cent. Combina un sistema de trading de rejilla inteligente con una gestión avanzada de beneficios y un panel de información transparente que muestra el balance, la equidad, el P/L flotante, el beneficio diario y el spread en tiempo real.


Características principales:
  • Smart Grid System - Pasos de pips dinámicos, multiplicador de lotes, TP y SL acumulativos para una operativa adaptativa.
  • Cuenta Cent Ready - Comience con tan sólo $10-$50, perfecto para probar y hacer crecer un pequeño capital.
  • Panel informativo - Visualización en tiempo real del saldo, el capital, las posiciones abiertas, el beneficio flotante, el diferencial y el beneficio diario.
  • Modos de negociación flexibles: elija sólo comprar, sólo vender o ambas direcciones en función de su estrategia.
  • Objetivo de beneficio diario - Detiene automáticamente las operaciones una vez alcanzado el objetivo de beneficio diario.
  • Trailing Stop y Herramientas de Seguridad - Protección incorporada para asegurar los beneficios y minimizar la exposición al riesgo.
  • Herramientas de depuración y transparencia: sistema de registro claro para validación y solución de problemas.

Señal de operación en vivo:

📊 Ajustes recomendados:

Monitor de nuestro rendimiento de la señal en vivo con este EA en:
https://www.mql5.com/en/signals/2337223

  • Descargar archivos preestablecidos:
  • Mejor par para operar: XAUUSD (Oro) - también compatible con los principales pares de divisas, aunque nuestra investigación se centra principalmente en XAUUSD.
  • Tipo de cuenta: Cuenta Cent (recomendada).
  • Depósito Mínimo: $500+ (equivalente a 50.000 centavos) - basado en investigaciones de backtesting a partir de 2024.
  • Opere con calma. Opere con confianza. Deje que el sistema trabaje por usted.
  • nuestra investigación :

📈 Resultados del Backtest (Ene 2024 - Oct 2025)

Mes Depósito Inicial Beneficio neto total Beneficio mensual Beneficio acumulado Porcentaje acumulado Patrimonio DD % Factor de beneficio Factor de recuperación
Ene 2024 $40,000 $1,024.25 2.56% $1,024.25 2.56% 6.05% 1.38 0.42
Feb 2024 $40,000 $826.52 2.07% $1,850.77 4.63% 4.93% 1.57 0.42
Mar 2024 $40,000 $2,641.29 6.60% $4,492.06 11.23% 5.61% 2.06 1.12
Abr 2024 $40,000 $1,741.90 4.35% $6,233.96 15.58% 28.33% 1.11 0.14
Mayo 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $7,939.29 19.85% 19.64% 1.24 0.20
Jun 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $9,644.62 24.11% 19.64% 1.24 0.20
Jul 2024 $40,000 $2,734.69 6.84% $12,379.31 30.95% 16.11% 1.49 0.40
Ago 2024 $40,000 $4,646.93 11.62% $17,026.24 42.57% 13.72% 1.64 0.83
Sep 2024 $40,000 $3,315.43 8.29% $20,341.67 50.85% 5.25% 1.88 1.50
Oct 2024 $40,000 $3,115.63 7.79% $23,457.30 58.64% 4.52% 1.68 1.56
Nov 2024 $50,000 $1,731.62 3.46% $25,188.92 50.38% 95.52% 1.07 0.04
Dic 2024 $50,000 $1,884.85 3.77% $27,073.77 54.15% 45.56% 1.18 0.08
Ene 2025 $40,000 $4,039.89 10.10% $4,039.89 10.10% 2.97% 2.31 3.14
Feb 2025 $40,000 $3,250.86 8.13% $7,290.75 18.23% 16.20% 1.38 0.45
Mar 2025 $40,000 $5,832.47 14.58% $13,123.22 32.81% 2.54% 2.39 5.20
Abr 2025 $40,000 $15,843.16 39.61% $28,966.38 72.42% 98.62% 1.39 0.38
Mayo 2025 $40,000 $10,763.78 26.91% $39,730.16 99.33% 34.73% 1.41 0.69
Jun 2025 $40,000 $6,657.07 16.64% $46,387.23 115.97% 14.91% 1.51 0.96
Jul 2025 $50,000 $4,647.78 9.30% $51,035.01 102.07% 78.68% 1.23 0.11
Ago 2025 $40,000 $4,481.50 11.20% $55,516.51 138.79% 9.89% 1.94 1.07
Sep 2025 $40,000 $9,633.02 24.08% $65,149.53 162.87% 10.74% 1.91 1.82
Oct 2025 $40,000 $6,288.45 15.72% $71,437.98 178.59% 12.49% 1.75 1.23

*Los datos de octubre de 2025 son parciales/preliminares

Beneficio total acumulado: 71.437,98 $ (178,59%)

Para gestionar el riesgo basándose en los datos de su backtest (enero de 2024-octubre de 2025, 178,59% de rentabilidad, altas detracciones como el 95,52% en noviembre de 2024), siga estos pasos concisos:

  1. Planifique para el peor de los casos Drawdowns Drawdowns elevados (por ejemplo, 95% en 40.000 $) con riesgo de que la cuenta explote. Realice pruebas retrospectivas adicionales para validar el rendimiento en distintas condiciones de mercado.
  2. Sobrefinancie su cuenta Comience con 50.000$-60.000$ en lugar de 40.000$ para reducir la depreciación efectiva (por ejemplo, una DD del 95% sobre 40.000$ = ~63% sobre 60.000$). Intente conseguir una DD máxima del 20-30%.
  3. Utilice un riesgo detamaño de posición conservador del 1-2% por operación. Aplique stop-losses o dimensionamiento basado en la volatilidad (por ejemplo, ATR). Diversifique los activos para reducir la volatilidad.
  4. Controlarlas métricas clave Vigilar el factor de beneficio (objetivo >1,5) y el factor de recuperación (valores bajos como 0,04 indican una recuperación lenta). Ponga en pausa las operaciones si el DD supera el 50%.
  5. Comience con un 10-20% de su cartera. Tenga en cuenta el deslizamiento y las comisiones. Utilice simulaciones Monte Carlo para evaluar el riesgo de ruina.

¿Sigue asustado o preocupado por los drawdowns elevados? No lo esté: los datos de backtest son su hoja de ruta, no su destino. Con capital adicional, posiciones pequeñas y reglas de riesgo estrictas, puede domar la volatilidad y perseguir beneficios con confianza. ¡Prepárese, no tenga miedo!

Descargo de responsabilidad: Operar en Forex conlleva riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de pérdidas financieras sustanciales. Los resultados de pruebas anteriores no garantizan resultados futuros. Opere siempre con cautela, utilice sólo el capital de riesgo que pueda permitirse perder y consulte a un asesor financiero cualificado antes de dedicarse al comercio de divisas.

Las pérdidas elevadas son manejables con una asignación de capital y unas reglas de riesgo adecuadas. Comparta los detalles de su estrategia para recibir asesoramiento personalizado.


💡 Con GTA Up and Down Assistant, puede probar de forma segura un potente sistema de negociación de cuadrícula en cuentas Cent, supervisar el rendimiento con un panel de control completo y escalar con confianza a cuentas estándar o más grandes cuando esté listo.



Productos recomendados
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Niguru RSI With Step
Nino Guevara Ruwano
Asesores Expertos
RSI-Based Trading EA - ¡Maximize Every Market Move! Aproveche el poder del análisis con un Asesor Experto que utiliza el RSI como filtro principal , diseñado para trabajar sin problemas con XAU (Oro) , pares de divisas y criptoactivos . Beneficios Clave: Optimizado para marcos de tiempo bajos - atrapa más oportunidades de trading cada día Interfaz limpia y fácil de usar - perfecto para principiantes y traders experimentados Equipado con Take Profit & Stop Loss para el control de be
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Golden King Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Asesores Expertos
El Asesor Experto Golden King convierte las posiciones perdedoras en beneficios abriendo una posición unidireccional con un lote aumentado. Estrategia de negociación El Asesor Experto está diseñado para operar en un mercado tranquilo. Es posible la apertura manual de posiciones. Par XAUUSD, TF M5. La primera orden se coloca de acuerdo con las siguientes reglas: Si la vela es alcista en el marco temporal actual, se coloca una orden de venta; Si la vela es bajista en el marco temporal actual , se
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Rampage Adaptogen Grid FX
Temirgali Orazbayev
Asesores Expertos
ESPAÑOL (SPANISH) Sistema de Grid Inteligente para Pares de Divisas Forex Rampage Adaptogen Grid FX   — estrategia automatizada profesional para operar   PARES DE DIVISAS FOREX . El sistema funciona bajo el principio de "grid inteligente", colocando órdenes límite en extremos del mercado con promediación controlada.   Solo para pares de divisas:   EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD y sus cruces   NO para:   oro (XAUUSD), plata, índices, acciones, criptomonedas ️ Parámetr
FREE
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Force Trade X MT5 es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como Period, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Tensline
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Proyecto Indirect Lock es el algoritmo híbrido de Arbitraje, Grid y Hedging. Una forma sencilla de describirlo es Bloquear USD utilizando GBPUSD y EURUSD. Es casi todo el tiempo dirección paralela. De esta manera, podemos reducir mucho drawdown si comparamos con Grid y Hedging originales. P.S. Tenga en cuenta que !!TODAS LAS INVERSIONES SIEMPRE TIENEN RIESGO!!! ¡UTILIZAR SABIAMENTE CON SU PROPIO RIESGO!
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
Black Box EURUSD evening MT5
Alexander Gromov
Asesores Expertos
Este algoritmo utiliza la comparación estadísticamente justificada de los precios históricos, la media móvil y los valores de salida de los indicadores Williams R y Estocástico con el fin de tomar la decisión de si es necesario abrir una posición. Antes de dar a luz a un nuevo EA, esta lógica fue creada como resultado de la utilización de métodos estocásticos y luego probado en los datos históricos y comprobado con el método de Monte Carlo, que, por supuesto, no garantiza ningún resultado en el
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4  |  Indicador Valable ZigZag  |   FAQ El Expert Advisor  Grid HLevel  es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Mr Beast 3 Candle
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
Best MT5  Scalping Strategy 3 Candle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado,
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Investologic
SAUD ALHINDAL
Asesores Expertos
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC plataforma El EA es para los operadores profesionales. Los usuarios deben hacer algunas pruebas intensivas utilizando "probador de estrategia" para satisfacer las necesidades del usuario y para confirmar que esta EA trabajará para usted . La tendencia siguiente EA y inelegance artificial que tienen la capacidad de negociar en ondas móviles y saltar el mercado volátil entrecortado, el trabajo EA con cualquier mercado de símbolos o marco de tiempo en l
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Una viga real con "sangre y huesos". Virtual Bot abrirá operaciones virtuales, utilizándolas para monitorizar el mercado y determinar el punto de entrada (de acuerdo con los parámetros de entrada), momento en el cual Virtual Bot comenzará a abrir operaciones reales . Se recomienda probar este Experto en cuenta demo o cuenta cent . Parámetros de entrada input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; /Inicio input uchar            starting_real_orde
King of Trades
Renato Takahashi
Asesores Expertos
¡¡¡Deje que el REY de las operaciones!!! KING of TRADES es un sistema de trading que puede ser optimizado según: - Indicador de tendencia: Ichimoku Kinko Hyo (ya sea en diferentes plazos) - Sistema de disparo: Fractales - Filtro - trade in: Oscilador Estocástico (valores y límites superior e inferior) - Definición de stops: ATR (periodo y takeprofit y stoploss largo y corto) - General: número mágico, autolot (% balance), dígitos de símbolo, spread máximo y número máximo de órdenes abiertas. Con
Lamar XL
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Lamar XL   es un robot de trading avanzado diseñado para operar de manera automatizada en los mercados financieros. El robot combina algoritmos de análisis de mercado altamente eficientes con un modo único de recuperación de saldo (Recovery Bot), lo que lo convierte en una herramienta ideal para traders que buscan minimizar riesgos y maximizar ganancias a largo plazo. Características principales: Modo Recovery Bot : Algoritmo integrado de recuperación de saldo que ajusta automáticamente la estr
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilidades
Sesiones de Mercado Globales - Analizador Visual para MT5 Un indicador ligero para MT5 que visualmente mapea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, auto-detecta la zona horaria del broker y DST, y resalta las mejores ventanas de liquidez para un trading más inteligente. Vea el ritmo del mercado de un vistazo. Opere con claridad, precisión y confianza. Visión general Global Market Sessions es un indicador de MT5 potente y fácil de usar que muestra visualmente las principales sesiones burs
FREE
AuricFlow7
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas. Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo ____________ Establecer archivo sólo para referencia: para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile por favor haciendo backtest primero para cada escenario. MT4 > Descargar setfile aquí MT5 > Descargar setfile aquí Nota: La prueba hacia adelante se lle
AuricFlow7 MT4
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas. Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo Establecer archivo sólo para referencia : para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile por favor haciendo backtest primero para cada escenario. MT4 > Descargar setfile aquí MT5 > Descargar archivo de configuración aquí Nota: La prueba hacia adelante s
Momentum candle indicator with Heiken
Akhmad Khoirul Anam
Indicadores
Momentum Candle Identifier - Filtro de acción de precios con potencia de precisión Versión 1.75 | Indicador MT5 de nivel profesional Lleve sus operaciones al siguiente nivel con Momentum Candle , una herramienta potente y dinámica que le ayuda a identificar velas de impulso de alta convicción : aquellas con un fuerte cuerpo direccional y mechas mínimas. Perfecto para los comerciantes de ruptura, seguidores de tendencias, y los entusiastas de la acción del precio. Características principales:
Trading Performance Calculator Panel
Akhmad Khoirul Anam
Utilidades
"El éxito en el trading no consiste en hacer predicciones perfectas, sino en conocer tu rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en datos precisos". ¡Empiece ahora y opere con total confianza! Introduzca Panel Calculador de Rendimiento de Trading o "ProfitCalculator " - Su Compañero de Trading Inteligente ¡Transforme su éxito en el trading con inteligencia de beneficios en tiempo real! ¿Está cansado de adivinar el rendimiento de sus operaciones? Deje de ir a ciegas y tome las rie
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario