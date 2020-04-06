GTA Up and Down Assistant

📈 Resultados del Backtest (Ene 2024 - Oct 2025)

Mes Depósito Inicial Beneficio neto total Beneficio mensual Beneficio acumulado Porcentaje acumulado Patrimonio DD % Factor de beneficio Factor de recuperación Ene 2024 $40,000 $1,024.25 2.56% $1,024.25 2.56% 6.05% 1.38 0.42 Feb 2024 $40,000 $826.52 2.07% $1,850.77 4.63% 4.93% 1.57 0.42 Mar 2024 $40,000 $2,641.29 6.60% $4,492.06 11.23% 5.61% 2.06 1.12 Abr 2024 $40,000 $1,741.90 4.35% $6,233.96 15.58% 28.33% 1.11 0.14 Mayo 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $7,939.29 19.85% 19.64% 1.24 0.20 Jun 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $9,644.62 24.11% 19.64% 1.24 0.20 Jul 2024 $40,000 $2,734.69 6.84% $12,379.31 30.95% 16.11% 1.49 0.40 Ago 2024 $40,000 $4,646.93 11.62% $17,026.24 42.57% 13.72% 1.64 0.83 Sep 2024 $40,000 $3,315.43 8.29% $20,341.67 50.85% 5.25% 1.88 1.50 Oct 2024 $40,000 $3,115.63 7.79% $23,457.30 58.64% 4.52% 1.68 1.56 Nov 2024 $50,000 $1,731.62 3.46% $25,188.92 50.38% 95.52% 1.07 0.04 Dic 2024 $50,000 $1,884.85 3.77% $27,073.77 54.15% 45.56% 1.18 0.08 Ene 2025 $40,000 $4,039.89 10.10% $4,039.89 10.10% 2.97% 2.31 3.14 Feb 2025 $40,000 $3,250.86 8.13% $7,290.75 18.23% 16.20% 1.38 0.45 Mar 2025 $40,000 $5,832.47 14.58% $13,123.22 32.81% 2.54% 2.39 5.20 Abr 2025 $40,000 $15,843.16 39.61% $28,966.38 72.42% 98.62% 1.39 0.38 Mayo 2025 $40,000 $10,763.78 26.91% $39,730.16 99.33% 34.73% 1.41 0.69 Jun 2025 $40,000 $6,657.07 16.64% $46,387.23 115.97% 14.91% 1.51 0.96 Jul 2025 $50,000 $4,647.78 9.30% $51,035.01 102.07% 78.68% 1.23 0.11 Ago 2025 $40,000 $4,481.50 11.20% $55,516.51 138.79% 9.89% 1.94 1.07 Sep 2025 $40,000 $9,633.02 24.08% $65,149.53 162.87% 10.74% 1.91 1.82 Oct 2025 $40,000 $6,288.45 15.72% $71,437.98 178.59% 12.49% 1.75 1.23

*Los datos de octubre de 2025 son parciales/preliminares

Beneficio total acumulado: 71.437,98 $ (178,59%)



Para gestionar el riesgo basándose en los datos de su backtest (enero de 2024-octubre de 2025, 178,59% de rentabilidad, altas detracciones como el 95,52% en noviembre de 2024), siga estos pasos concisos:

Planifique para el peor de los casos Drawdowns Drawdowns elevados (por ejemplo, 95% en 40.000 $) con riesgo de que la cuenta explote. Realice pruebas retrospectivas adicionales para validar el rendimiento en distintas condiciones de mercado. Sobrefinancie su cuenta Comience con 50.000$-60.000$ en lugar de 40.000$ para reducir la depreciación efectiva (por ejemplo, una DD del 95% sobre 40.000$ = ~63% sobre 60.000$). Intente conseguir una DD máxima del 20-30%. Utilice un riesgo detamaño de posición conservador del 1-2% por operación. Aplique stop-losses o dimensionamiento basado en la volatilidad (por ejemplo, ATR). Diversifique los activos para reducir la volatilidad. Controlarlas métricas clave Vigilar el factor de beneficio (objetivo >1,5) y el factor de recuperación (valores bajos como 0,04 indican una recuperación lenta). Ponga en pausa las operaciones si el DD supera el 50%. Comience con un 10-20% de su cartera. Tenga en cuenta el deslizamiento y las comisiones. Utilice simulaciones Monte Carlo para evaluar el riesgo de ruina.

¿Sigue asustado o preocupado por los drawdowns elevados? No lo esté: los datos de backtest son su hoja de ruta, no su destino. Con capital adicional, posiciones pequeñas y reglas de riesgo estrictas, puede domar la volatilidad y perseguir beneficios con confianza. ¡Prepárese, no tenga miedo!

Descargo de responsabilidad: Operar en Forex conlleva riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de pérdidas financieras sustanciales. Los resultados de pruebas anteriores no garantizan resultados futuros. Opere siempre con cautela, utilice sólo el capital de riesgo que pueda permitirse perder y consulte a un asesor financiero cualificado antes de dedicarse al comercio de divisas.

Las pérdidas elevadas son manejables con una asignación de capital y unas reglas de riesgo adecuadas. Comparta los detalles de su estrategia para recibir asesoramiento personalizado.