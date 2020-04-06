XAU Breakout
- Asesores Expertos
- Daniel Emanuel Hardenberg
- Versión: 1.30
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Este robot contiene una estrategia de ruptura diaria para el oro. quedarse despierto por la noche para colocar órdenes no parece práctico, así que decidí hacer esto para mantenerse perezoso. Resulta que los resultados son bastante buenos. Trabajar más inteligente no más duro. Cuando backtesting asegúrese de que configurarlo correctamente, es necesario centrarse en el tiempo de inicio de oro. Más información abajo.
Configuración:
Abra su metatrader dentro de VPS o su propio dispositivo informático. Por encima de los símbolos hay un reloj de 24 horas nota la diferencia de tiempo de ese reloj para el reloj en el dispositivo o VPS que el comercio en. así, por ejemplo, el tiempo es 13:00 en el metatrader y su propio tiempo es 12:00 eso es 1 hora hacia adelante. 1 hora hacia adelante es lo que se agrega más tarde. si es hacia atrás, entonces se resta 1 hora más tarde.
Vaya a tradingview y abra el gráfico XAUUSD. en la parte superior izquierda dirá cuánto tiempo está abierto el mercado. x horas y x minutos. añada eso a su hora + la diferencia horaria del broker. ahora tiene una hora de inicio del mercado que sería por ejemplo la 01:00 en punto. En el robot hay un ajuste de desplazamiento GMT que se ajustará hasta que la "hora de inicio del mercado" diga 01:00 por ejemplo o lo que sea que el tiempo es lo que usted calculó. debe ser muy simple. ahora usted sabe lo que su GMToffset debe ser y así recordarlo. Cargue el setfile y luego simplemente escriba el gmtoffset, luego guarde el setfile y ahora tiene su propia configuración personal que funciona específicamente para usted.
los resultados de backtest pueden variar debido a los datos históricos y a los datos del broker.
Para el mensaje pregunta mí.
Parámetros:
Habilitar tamaño de lote automático: Elija Sí o No para habilitar el tamaño de lote automático. si sí, el tamaño de lote se convertirá en equidad por 0.01 lote. así que si usted pone 100 en el tamaño de lote usará 0.01 lote por 100 moneda actual de la cuenta. si No, entonces el tamaño de lote será fijo.
Tamaño de lote (fijo) o Equidad por 0.01 lote (auto): Tamaño de lote fijo, o equidad por 0.01 dependiendo del parámetro de lote auto.
Take profit in pips (0 = desactivado): distancia de take profit en pips.
Stop loss en pips (0 = desactivado): distancia de stop loss en pips.
Trailing stop en pips (0 = desactivado): distancia de trailing stop en pips.
Intervalo de trailing stop en segundos: esto es para reducir la carga del servidor en caso de que utilice un trailing stop. esto determina la frecuencia de modificación. Manténgalo bajo para evitar perder un stop cuando el precio se mueve muy rápidamente hacia arriba y hacia abajo.
Distancia al borde: Esta es la distancia desde el borde de más alto y más bajo del día por lo que si el precio termina en el más alto o más bajo en el día, entonces las paradas de compra o venta no se activarán instantáneamente. esto se establece en 10 por seguridad. aumentarlo puede reducir las ganancias.
Número mágico para las órdenes: Número de identificación de operaciones.
Desplazamiento GMT para la hora de inicio del mercado: Es importante para establecer la hora de inicio del mercado.
Activar/desactivar el manejo automático de DST: esto cambiará automáticamente la hora de inicio del mercado tan pronto como comience o termine el horario de verano. esto no debería ser necesario porque el 99% de los brokers ajustan automáticamente la hora basándose en Nueva York. Así que si en su propio país el tiempo se desplaza antes, entonces todavía no debería importar.
No se salte esta configuración, es muy probable que se debe desactivar.