XAU Breakout

Dieser Roboter enthält eine tägliche Breakout-Strategie für Gold. in der Nacht aufbleiben, um Aufträge zu platzieren scheint nicht praktisch, so dass ich beschlossen, dies zu machen, um faul zu bleiben. Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse ziemlich gut sind. Arbeiten Sie schlauer, nicht härter. Wenn Backtesting stellen Sie sicher, dass Sie es richtig einrichten, müssen Sie auf Startzeit von Gold zu konzentrieren. Mehr Informationen unten.


Live-Signal


Andere Produkte:

Patient Ancient 4
[FREE] Automatikgetriebe

Einrichtung:

Öffnen Sie Ihren Metatrader im VPS oder auf Ihrem eigenen Computer. Über den Symbolen gibt es eine 24-Stunden-Uhr notieren Sie die Zeitdifferenz von dieser Uhr auf die Uhr auf dem Gerät oder VPS, dass Sie auf den Handel. so zum Beispiel Zeit ist 13:00 auf der metatrader und Ihre eigene Zeit ist 12:00, dass 1 Stunde vorwärts. 1 Stunde vorwärts ist das, was Sie später hinzufügen. wenn seine rückwärts dann subtrahieren Sie 1 Stunde später.

Gehen Sie zu tradingview und öffnen Sie die XAUUSD-Chart. in der oberen linken Mais wird es sagen, wie lange der Markt geöffnet ist. x Stunden und x Minuten. Sie addieren, dass Ihre Zeit + die Zeitdifferenz des Brokers. jetzt haben Sie eine Marktstartzeit, die zum Beispiel 01:00 Uhr wäre. Im Roboter gibt es eine GMT-Offset-Einstellung, die Sie anpassen, bis "Marktstartzeit" sagt 01:00 zum Beispiel oder was auch immer, dass die Zeit ist, was Sie berechnet. es sollte sehr einfach sein. jetzt wissen Sie, was Ihre GMToffset sein sollte und so erinnern Sie, dass. Laden Sie das Setfile und geben Sie dann einfach den gmtoffset ein, dann speichern Sie das Setfile und jetzt haben Sie Ihre eigenen persönlichen Einstellungen, die speziell für Sie funktionieren.


Backtest-Ergebnisse können aufgrund von historischen Daten und Broker-Daten variieren.


Für Frage Nachricht mir.


Parameter:

Auto-Lot-Sizing aktivieren: Wählen Sie Ja oder Nein, um die automatische Lot-Größe zu aktivieren. Wenn ja, wird die Lot-Größe zu Eigenkapital pro 0,01 Lot. Wenn Sie also 100 in die Lot-Größe eingeben, wird 0,01 Lot pro 100 aktueller Währung des Kontos verwendet. wenn Nein, dann wird die Lot-Größe festgelegt.

Losgröße (fest) oder Eigenkapital pro 0,01 Lot (automatisch): Feste Losgröße oder Eigenkapital pro 0,01 je nach Parameter für die automatische Losgröße.

Take Profit in Pips (0 = deaktiviert): Take Profit-Abstand in Pips.

Stop-Loss in Pips (0 = deaktiviert): Stop-Loss-Abstand in Pips.

Trailing-Stop in Pips (0 = deaktiviert): Trailing-Stop-Abstand in Pips.

Trailing-Stop-Intervall in Sekunden: Dies dient dazu, die Serverlast zu verringern, falls Sie einen Trailing-Stop verwenden. Halten Sie diesen Wert niedrig, um zu verhindern, dass Sie einen Stopp verpassen, wenn sich der Preis sehr schnell nach oben oder unten bewegt.

Randabstand: Dies ist der Abstand von der Kante des Tageshöchst- und -tiefstkurses, so dass Kauf- oder Verkaufsstopps nicht sofort ausgelöst werden, wenn der Kurs auf dem Tageshöchst- oder -tiefstkurs endet. dieser Wert ist zur Sicherheit auf 10 eingestellt. eine Erhöhung kann die Gewinne verringern.

Magische Zahl für Aufträge: Identifikationsnummer der Trades.

GMT-Offset für die Marktstartzeit: Dies ist wichtig, um die Startzeit des Marktes festzulegen.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Sommerzeitbehandlung: Dies verschiebt automatisch die Startzeit des Marktes, sobald die Sommerzeit beginnt oder endet. Dies sollte nicht notwendig sein, da 99% der Broker die Zeit automatisch an New York anpassen. Wenn sich also in Ihrem Land die Zeit früher verschiebt, sollte das keine Rolle spielen.

Überspringen Sie diese Einstellung nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit sollte sie deaktiviert sein.


Empfohlene Produkte
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
UprZone 18 Forbidden
Shi Chao Ma
Experten
Tri-Strategy Trading EA Product Overview This is an intelligent trading system that integrates three independent trading strategies, specifically designed for the forex and gold markets. The system adopts a modular architecture, allowing users to flexibly enable different strategy combinations to achieve risk diversification and strategic complementarity. A minimum account capital of $10,000 is required, and must not be lower than $7,500! The parameter configuration for Gold (XAUUSD) is readily
Miser 4
Andrej Nikitin
Experten
Miser 4 Miser 4 ist ein Intraday-Handelssystem, das von kurzfristigen Kursbewegungen profitiert. Der EA ist für mehrere Währungspaare optimiert. Optimierte Parametersatzdateien in den Produktnews veröffentlicht Im Bereich Handelssignale für MetaTrader 5 können Sie sich mit den EA-Betriebsstatistiken für verschiedene Broker und verschiedene Instrumente vertraut machen. Es ist möglich, Martingale einzubinden, was jedoch besondere Sorgfalt erfordert . Parameter Verwaltung der Risiken: Eingabe der z
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Experten
Dieser EA erfordert einen Broker mit Market Execution (ECN, NDD, STP Konten), niedrigem Spread, Null StopLevel (oder nahe an einem solchen), keine Kommission, wenn möglich (da dies Einfluss auf die Gewinnhöhe hat). Die Orderausführungszeit sollte in Millisekunden gemessen werden, nicht in Minuten, Requotes und Slippage sollten nicht zu oft vorkommen. Einzahlung: Mindesteinlage ist $50 (MinLot = 0.01) oder $500 (MinLot = 0.1) Empfohlene Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCH
FREE
EASwApi
Wu Shi
Experten
Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen wählen, da alle Berechnungen nach speziellen Algorithmen durchgeführt werden. Der Advisor handelt nur mit den in der Eigenschaft Symbole aufgeführten Symbolen, unabhängig davon, in welchem Symbol er arbeitet. Der Advisor handelt nur mit den in der Eigenschaft Symbole aufgelisteten Symbolen, unabhängig davon, in welchem Symbol er arbeitet. Der Markt unterliegt musterbedingten Schwankungen, d.h. Schwankungen, die sich häufig wiederholen. Ein neuronales Netzwe
Gold Overlord
Cong Wei Jia
Experten
Gold Overlord ist ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD entwickelt wurde und auf einer raffinierten Kombination aus Trenderkennung und einem intelligenten Mittelwertbildungsmodell aufbaut. Seine Kernphilosophie ist einfach: stabiles Wachstum, kontrolliertes Risiko und langfristige Beständigkeit auf dem hochvolatilen Goldmarkt. Im Gegensatz zu aggressiven Systemen, die sich auf Glück oder ein unkontrolliertes Engagement verlassen, konzentriert sich Gold Overlord dar
Currency crosses
Fuguang Liu
Experten
Devisen-Balance-Hedging-Arbitrage ist eine gängige Währungsarbitrage-Methode im ursprünglichen quantitativen Handel, aber konventionelle Hedging-Arbitrage ist aufgrund von Spreads, Slippage, Swaps, Bearbeitungsgebühren und anderen Gründen nicht einfach zu erreichen. Um Gewinne zu erzielen, haben wir diese Strategie optimiert, indem wir das Konzept der ausgeglichenen Arbitrage durchbrochen haben, indem wir Faktoren wie die Beurteilung von Einstiegsmöglichkeiten, die gestaffelte Einstiegszeit und
Jigsaw
Yongliang Mu
Experten
Dieser EA wurde getestet und optimiert es für mehr als 1 Jahr auf realen Konto. Viele erfahrene Händler geben ihre Anregungen zu dieser EA-Optimierung. Vielen Dank an sie. Grundlegende Beschreibung: Der EA lädt automatisch verschiedene Parameter für verschiedene Paare. Zu den optimierten und verifizierten Paaren gehören: EURUSD, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, EURAUD, GBPUSD. Empfohlener Lauf auf M1 oder M5. Merkmale Die Zielgewinnpunkte sind konfigurierbar. Das Mindestintervall für die Ordereröffnung
Panerai
貴 広 井 上
Experten
EA wird tatsächlich vom Entwickler betrieben. Stabiler Daytrading EA mit streng geheimer Logik. Alle Währungspaare OK, täglicher Betrieb. Der EA setzt eine Linie oberhalb und unterhalb des Preises, wie im Bild gezeigt (es wird keine Linie tatsächlich gezeichnet), und führt einen umgekehrten Handel durch, bei dem der Einstieg durch Verkauf erfolgt, wenn der Preis über die obere Linie steigt, und durch Kauf, wenn der Preis unter die untere Linie fällt. Der Einstieg ist auf einmal pro Tag besc
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experten
Automatic Expert Advisor Unusual EA ist nicht dazu gedacht, Supergewinne zu erzielen. Er ist eher für langfristige Investoren geeignet, für die der Handel kein Spiel, sondern ein Job ist. Unusual EA kann auch in einem Portfolio zusammen mit anderen EAs verwendet werden. Die Größe des Gewinns und des Drawdowns hängt vom gewählten Währungspaar und dem Zeitrahmen ab - am effektivsten in den Zeiträumen M30, H1 und H4, obwohl er für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente verwendet werden kann. Param
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Experten
Das Trenddreieck ist recht komplex. Es ist eine Absicherung zwischen zwei direkten Währungen und einer Querwährung oder zwischen zwei Querwährungen. Händler werden oft von externen Faktoren beeinflusst und können es nicht strikt ausführen, was zu Verlusten führt. Nach einer großen Anzahl von statistischen Datenanalysen und einer strengen wissenschaftlichen Demonstrationsberechnung kann das System durch viele Jahre der Überprüfung von realen Transaktionen stabile Gewinne erzielen. Von den Händler
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experten
Erschließen Sie die Macht des intelligenten Handels mit SmartDCA Trader! SmartDCA Trader ist Ihr ultimativer Begleiter in der dynamischen Welt des Devisenhandels. Dieser Expertenberater nutzt die hocheffektive Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie und wurde entwickelt, um Ihre Trades zu optimieren, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren - alles mit Präzision und Einfachheit. Warum SmartDCA Trader wählen? Leistungsstarke DCA-Strategie: Passt die Positionen bei Marktschwankungen automatis
Arbitrage Forex
Gabriel Paul Ange Perrin
Experten
Basierend auf einer Analyse von über 20 Jahren historischer Daten, eine einfache und beeindruckende Strategie. Mit meinem Bot habe ich im vergangenen Jahr auf meinem persönlichen Handelskonto insgesamt 9.500 € an echten Gewinnen erzielt. Vergessen Sie komplexe und riskante Ansätze. Unsere Strategie basiert auf soliden Statistiken (der Markt für die wichtigsten Paare ist ein sehr liquider Markt, der sich nicht außergewöhnlich entwickelt und uns die perfekte Gelegenheit bietet, uns abzusichern, w
No Marti No Party
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Wir stellen den Expert Advisor (EA) „No Marti No Party“ vor: der Inbegriff aggressiver Handelsstrategien. Dieser EA ist nichts für schwache Nerven, da er nach einem Prinzip mit hohem Risiko und hohem Gewinn arbeitet, das entweder zu erheblichen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann. Der Name ist Programm – die Martingale-Strategie steht im Mittelpunkt dieses EA. Es ist
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experten
ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
LOFI Trade Assistant
Haoyuan Xu
Experten
Einführung in die Software . Lofi Trading Assistant ist eine Software für den manuellen Devisenhandel, die über drei Betriebsmodi verfügt (1. rein manueller Modus; 2. halbautomatischer Modus; 3. vollautomatischer Modus), mit denen Sie Ihre Energie auf die Suche nach offenen Einheiten konzentrieren können. Nach der ersten einzelnen Order werden alle Aktionen wie Positionserhöhung, Stop-Profit und Stop-Loss sowie das Verschieben des Stop-Profits an die Software übergeben. Ob Sie nun ein ultraku
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Experten
Zusammenfassung der Funktionen Dieser EA nutzt die Strategien und Algorithmen der beiden populären Strategien, Scalping und Grid-Trading . Nach dem Tuning macht er sich nicht nur die hohe Gewinnrate des Scalping zunutze, sondern auch die hohe Widerstandsfähigkeit des Grid-Systems im Falle eines unerwarteten Trends. Mit dem phasenweisen Setup können Sie die Strategien für Volumen, Gewinnmitnahme usw. auf verschiedenen Ebenen des Gitters und des Eigenkapitals unterschiedlich abstimmen. Außerdem k
CFF Octopus Blitz
Abdalla Mohamed Kandil
Experten
CFF Octopus Blitz EA - Der intelligente Multi-Strike EA für GOLD und Forex Octopus Blitz wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit wünschen. Genau wie sein Namensvetter schlägt er aus mehreren Richtungen zu - er filtert, verwaltet und skaliert Trades mit unerbittlicher Effizienz. ️ Die wichtigsten Leistungsmerkmale: ~95% Genauigkeit in umfangreichen historischen Tests 70-200 Trades pro Tag für konsistente Aktion Enger, konfigurierbarer Stoplos
Macd Gladiator
Christophe, Th Cassar
Experten
MACD Gladiator EA – Handelsstrategie basierend auf MACD und EMA MACD Gladiator ist ein Expert Advisor (EA), der den MACD-Indikator mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) kombiniert, um potenzielle Einstiegspunkte in Richtung des aktuellen Trends zu identifizieren. Der Fokus liegt auf klaren Signalen und kontrolliertem Risiko. Hauptmerkmale: Einstiegssignale basierend auf MACD-Kreuzungen Trendbestätigung durch den 200 EMA Immer nur eine Position pro Symbol gleichzeitig geöffnet Anp
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
MACD Trend Plus
Xianba Xia
Experten
MACD-Trend-Strategie ist MACD und Strategie des Handels Fähigkeiten kombinieren einen stabilen Gewinn basierte Strategie, die auf dem MACD MACD (oder Zulassung zur gleichen Zeit, Sicha) nach dem Markttrend basiert, um die Position zu kontrollieren, die Risikokontrolle in der niedrigsten Ebene, ist die Strategie für die starke Liquidität der Währung, Edelmetalle und andere wichtige Währungen empfohlen, um die folgenden ist das Grundgerüst, Strategie (nur mit einem Teil der Transaktion Logik), die
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experten
Ein automatisierter Expert Advisor, der Price-Action-Techniken verwendet. Er wurde mehrfach entwickelt und getestet. Es ist der einzige EA auf dem Markt , der 29 Jahre Backtesting von 1990 bis 2019 bestanden hat . Empfehlung: EURUSD 1h-Zeitrahmen Verwenden Sie die Einstellungen, die Sie auf der Kommentarseite finden. Sie können mit den Einstellungen wie den Einlagen und Lots herumspielen. Ändern Sie nicht die Take Profit und Stoploss Einstellungen.
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experten
HFX 6.1 Starter Dieser Expert Advisor kann versuchen, alle möglichen frühen Markttrends in allen Zeitrahmen zu scannen, aber er ist gut genug, um EA auf den M15-Zeitrahmen zu setzen. Einige der eingebauten Oszillator-Indikatoren werden verwendet, um vorherzusagen, wohin der Marktpreis gehen wird. Wenn der frühe Trend fehlschlägt, verwendet EA eine Flat-Lot-Hedge mit kontrollierter Orderdistanz. Hier unten EA-Parameter:     Trade_Set_AUTO, Standard ist ## AUTO Trade Setting ##, Mittlere Note
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Weitere Produkte dieses Autors
Automatic Transmission
Daniel Emanuel Hardenberg
Utilitys
Die automatische Übertragung ist für Händler gedacht, die es leid sind, ständig manuell Take Profit und Stop Loss zu setzen. Dies wird Ihnen einen Teil der Last abnehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Laptop/PC zu Hause oder ein VPS, so dass Sie auf Ihrem Telefon auf Kaufen oder Verkaufen drücken können und alles wird automatisch für Sie erledigt. Schauen Sie sich die Parameter unten an. Wünschen Sie mehr Funktionen? Vielleicht können Sie mir eine Nachricht schicken. Andere Produkte Patien
FREE
Patient Ancient 4 MT4
Daniel Emanuel Hardenberg
Experten
Fragst du dich, wo Patient Ancient 1-2-3 geblieben ist? Nun, diese Versionen waren in Bezug auf Langlebigkeit nicht erfolgreich, daher wollte ich sie nicht hochladen. Ich mag Dinge, die funktionieren; dieses hier ist eine emotionale Achterbahnfahrt – wenn du sofortige Befriedigung willst, wirst du mit Sicherheit Verluste sehen. Bist du geduldig? Bist du bereit, etwas beiseitezulegen? Dann ist das hier für dich. Und bitte, wenn du dem Ganzen nicht vertraust, kauf es nicht. Ich weiß, dass diese Sc
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension