XAU Breakout

Dieser Roboter enthält eine tägliche Breakout-Strategie für Gold. in der Nacht aufbleiben, um Aufträge zu platzieren scheint nicht praktisch, so dass ich beschlossen, dies zu machen, um faul zu bleiben. Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse ziemlich gut sind. Arbeiten Sie schlauer, nicht härter. Wenn Backtesting stellen Sie sicher, dass Sie es richtig einrichten, müssen Sie auf Startzeit von Gold zu konzentrieren. Mehr Informationen unten.





Einrichtung:

Öffnen Sie Ihren Metatrader im VPS oder auf Ihrem eigenen Computer. Über den Symbolen gibt es eine 24-Stunden-Uhr notieren Sie die Zeitdifferenz von dieser Uhr auf die Uhr auf dem Gerät oder VPS, dass Sie auf den Handel. so zum Beispiel Zeit ist 13:00 auf der metatrader und Ihre eigene Zeit ist 12:00, dass 1 Stunde vorwärts. 1 Stunde vorwärts ist das, was Sie später hinzufügen. wenn seine rückwärts dann subtrahieren Sie 1 Stunde später.

Gehen Sie zu tradingview und öffnen Sie die XAUUSD-Chart. in der oberen linken Mais wird es sagen, wie lange der Markt geöffnet ist. x Stunden und x Minuten. Sie addieren, dass Ihre Zeit + die Zeitdifferenz des Brokers. jetzt haben Sie eine Marktstartzeit, die zum Beispiel 01:00 Uhr wäre. Im Roboter gibt es eine GMT-Offset-Einstellung, die Sie anpassen, bis "Marktstartzeit" sagt 01:00 zum Beispiel oder was auch immer, dass die Zeit ist, was Sie berechnet. es sollte sehr einfach sein. jetzt wissen Sie, was Ihre GMToffset sein sollte und so erinnern Sie, dass. Laden Sie das Setfile und geben Sie dann einfach den gmtoffset ein, dann speichern Sie das Setfile und jetzt haben Sie Ihre eigenen persönlichen Einstellungen, die speziell für Sie funktionieren.









Für Frage Nachricht mir.



Parameter:

Auto-Lot-Sizing aktivieren: Wählen Sie Ja oder Nein, um die automatische Lot-Größe zu aktivieren. Wenn ja, wird die Lot-Größe zu Eigenkapital pro 0,01 Lot. Wenn Sie also 100 in die Lot-Größe eingeben, wird 0,01 Lot pro 100 aktueller Währung des Kontos verwendet. wenn Nein, dann wird die Lot-Größe festgelegt.

Losgröße (fest) oder Eigenkapital pro 0,01 Lot (automatisch): Feste Losgröße oder Eigenkapital pro 0,01 je nach Parameter für die automatische Losgröße.

Take Profit in Pips (0 = deaktiviert): Take Profit-Abstand in Pips.

Stop-Loss in Pips (0 = deaktiviert): Stop-Loss-Abstand in Pips.

Trailing-Stop in Pips (0 = deaktiviert): Trailing-Stop-Abstand in Pips.

Trailing-Stop-Intervall in Sekunden: Dies dient dazu, die Serverlast zu verringern, falls Sie einen Trailing-Stop verwenden. Halten Sie diesen Wert niedrig, um zu verhindern, dass Sie einen Stopp verpassen, wenn sich der Preis sehr schnell nach oben oder unten bewegt.

Randabstand: Dies ist der Abstand von der Kante des Tageshöchst- und -tiefstkurses, so dass Kauf- oder Verkaufsstopps nicht sofort ausgelöst werden, wenn der Kurs auf dem Tageshöchst- oder -tiefstkurs endet. dieser Wert ist zur Sicherheit auf 10 eingestellt. eine Erhöhung kann die Gewinne verringern.

Magische Zahl für Aufträge: Identifikationsnummer der Trades.

GMT-Offset für die Marktstartzeit: Dies ist wichtig, um die Startzeit des Marktes festzulegen.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Sommerzeitbehandlung: Dies verschiebt automatisch die Startzeit des Marktes, sobald die Sommerzeit beginnt oder endet. Dies sollte nicht notwendig sein, da 99% der Broker die Zeit automatisch an New York anpassen. Wenn sich also in Ihrem Land die Zeit früher verschiebt, sollte das keine Rolle spielen.



Überspringen Sie diese Einstellung nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit sollte sie deaktiviert sein.



