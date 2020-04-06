Master Forex Expert

Master Forex Expert v1.3 / Parámetros de Entrada y Guía del Producto

Descripción del Producto

Master Forex Expert v1.3 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para capturar tendencias alcistas a largo plazo, especialmente en Oro (XAUUSD).

Dado que el oro ha mantenido históricamente un fuerte sesgo largo, el EA está optimizado para estrategias de sólo largo plazo, dando a los operadores una ventaja al alinearse con la dirección natural del mercado.

Con una rejilla de negociación dinámica incorporada, un objetivo de toma de beneficios de primera entrada y controles de riesgo, este AE proporciona precisión y seguridad en la negociación.

Parámetros de negociación

  • Tamaño de Lote Inicial - El tamaño de lote inicial para la primera orden.

  • Multiplicador de Lote - Incrementa el tamaño de la posición en las siguientes operaciones.

  • Tamaño máximo del lote - Limita el tamaño máximo del lote por seguridad.

  • Dirección de la Operación - Elija entre:

    • Sólo Compra (Recomendado para Oro y Activos a Largo Plazo)

    • Sólo vender (no recomendado para oro)

Rejilla Dinámica y Controles de Ganancias

  • Distancia Dinámica - Ajusta el espaciado de las operaciones en función de la volatilidad.

  • Distancia Fija - Si el modo dinámico está desactivado, se utiliza una distancia de pips constante.

  • Target First Entry TP - Asegura que todas las operaciones abiertas se cierren cuando se alcanza el primer take-profit de entrada.

Confluencia de Indicadores (Opcional)

El EA también puede utilizar la confirmación del indicador para filtrar las entradas:

  • Filtro de Media Móvil - Sólo compra cuando el precio está por encima de la MA (o vende cuando está por debajo, si está activado).

  • Filtro RSI - Evita entradas por sobrecompra/sobreventa.

  • Alternar ON/OFF - Los usuarios pueden activar o desactivar los filtros de indicadores según sus preferencias.

Esto añade una capa extra de confluencia mientras se mantiene intacta la estrategia de sólo largo plazo.

Riesgo y seguridad

  • Max Drawdown % Auto-Close - Cierra todas las operaciones cuando la caída de la renta variable alcanza el porcentaje definido por el usuario.

  • Botón Cerrar todo (resaltado en rojo) - Cierra instantáneamente todas las operaciones del gráfico por seguridad manual.

Panel de control

Un panel integrado muestra el rendimiento de la cuenta en tiempo real:

  • Saldo

  • Capital

  • Reducción %.

El nombre del EA aparece centrado en el fondo para la marca.

Uso recomendado

  • Activos: Oro (XAUUSD), Divisas, Índices, Criptomonedas

  • Mejor dirección: Sólo comprar (sesgo largo) - especialmente eficaz para el oro

  • Plazos: M15-H1

  • Tamaño de la cuenta: Mínimo $700 (o $70,000 Cent) (ideal para saldos mayores)

Divulgación de riesgos

El rendimiento pasado y los patrones históricos (como el sesgo largo del oro) no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y aplique una estricta gestión del riesgo.

¡BUENA SUERTE TRADERS!




















Productos recomendados
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Asesores Expertos
Alligator Trader es un robot comercial totalmente automático y profesional. Diseñado específicamente para el mercado de divisas USDJPY M30. EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en USDJPY M30., Solo necesita decidir sobre la elección del lote. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado. El experto crea pedidos en la dirección de la tendencia. Los pedidos de entrada y salida están dados por una combinación de dos indicadores que se p
FREE
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos   Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado,   Alpha Flow EA   ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las t
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Asesores Expertos
Este EA de acción del precio es el mejor para el crecimiento constante de bajo riesgo. El EA tiene la capacidad de aumentar y disminuir inteligentemente el porcentaje de riesgo por operación para maximizar la ganancia. No se utilizan INDICADORES de ningún tipo. No hay HEDGING o MARTINGALE. Este Ea es totalmente configurar y olvidarse de base, pero si lo desea, también puede mover manualmente su parada y el objetivo de beneficio y también puede cerrar las operaciones siempre que lo desee, no afe
Titan King
Marco De Donno
Asesores Expertos
¡¡¡50% de descuento por tiempo limitado! !! Cuenta Live: https://www.mql5.com/es/signales/2288479?source=Sitio+Signales+Mi Presentación de Titan King El sistema de trading de Titan Kings es una combinación de algoritmos de IA de última generación y estrategias de trading clásicas que involucran: momentum, zonas de oferta y demanda y EMA. En concreto, el EA utiliza una fórmula avanzada basada en algoritmos de aprendizaje profundo para medir el impulso del precio en 4 marcos temporales simultán
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Atrapa tendencias, no ruido. Un robot profesional de cuadrícula sobre tendencia que asigna la volatilidad al marco temporal y mantiene el riesgo bajo control con una protección diaria de pérdidas y ganancias incorporada. Cuando la pendiente cambia, cancela las pendientes del lado equivocado, preserva las posiciones vivas (opcional, si D1 se alinea), y siembra sólo los niveles que faltan - sin exceso de desorden, sin cuadrículas fuera de control. Por qué elegirl
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT5 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en capturar las fases alcistas más potentes del oro - mientras protege su capital a través de una gestión del riesgo dinámica e inteligente. Creado para operadores que buscan un crecimiento constante si
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Asesores Expertos
¡¡¡Su opinión es muy importante , Por favor envíe su opinión y póngase en contacto conmigo para obtener una configuración para otros pares !!! Este asesor de expertos es una muy lógica, no promete riqueza irracional como en muchos asesores que se ofrecen a la venta, que da un beneficio anual que van desde 10% a 42%, el asesor de expertos está destinado a trabajar sólo en un par, que es el EURUSD Marco de tiempo H1 y en un solo día, que es Lunes . Sólo tiene que ejecutar el asesor de expertos e
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Este es un EA basado en Tendencia e Inversión. No martingala o estrategia de cobertura se utiliza aquí. Funciona en MetaTrader 4 con todos los pares principales. Aquí puedes ver más detalles acerca de nuestra EA. Lógica de entrada: Resistencia de soporte para determinar el área de compra y venta. No entramos en el mercado si se trata de un mercado ranging.we filtrar mercado ranging con la banda de Bollinger. También comprobamos la tendencia del mercado. Utilizamos la estrategia de tendencia inve
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Asesores Expertos
SmartReversal - Inversión media inteligente con cesta VWAP SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO REAL Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Convierte los extremos en beneficios consistentes SmartReversal convierte los extremos de las Bandas de Bollinger en entradas de reversión a la media de alta probabilidad. Cada lado (COMPRA/VENTA) se gestiona en torno a su propio VWAP, lo que permite un TP/SL colectivo, un trailing de sólo beneficio y una rejilla totalmente configur
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Asesores Expertos
Easy Growth es un ЕА totalmente automático para MT4 con algoritmo rápido, diseñado para la negociación intradía, compatible con FIFO . Las órdenes de mercado se abren según la tendencia diaria, filtrando las señales con filtros avanzados, para conseguir un alto porcentaje de operaciones con beneficio. Todas las órdenes se colocan con SL y TP. Es posible abrir posiciones adicionales (opcional), sólo cuando se cumplen las condiciones. El número de posiciones adicionales y su tamaño de lote es defi
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
/// Comercio inteligente Buen beneficio Y continua con bajo riesgo /// Matrix EA Trabajando con todos los pares. TimeFrame - 1m Depósito Recomendado : Si usted tiene una cuenta por debajo de $ 100-200, lo mejor es trabajar con una cuenta Micro lote = 0,1 MICRO Si usted tiene una cuenta de menos de $ 500, lo mejor es trabajar con un lote de cuenta Micro = 0,2 MICRO Si tiene una cuenta estándar con 1000 $ , lo mejor es trabajar con un lote=0.01 /// Comercio inteligente Buena ganancia Y co
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático . SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL COMERCIANTE TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ES ALWAIS EN EL MERCADO EN LOS DOS DIRECCTION HACER CICLOS GANADORES GALAXIA . Es un
Swiss Breakout EA
Lorenz Hammer
Asesores Expertos
El Breakout EA opera de forma totalmente automática No utiliza estrategias peligrosas como martingala o gritter etc. Con este EA puede establecer un lote de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a mi conjunto. Además, tiene un filtro de noticias, pausa las operaciones durante el tiempo establecido. Además, aumenta automáticamente el tamaño de los lotes si se desea. El backtest y las operaciones se realizaron con Fusion Markets: Apalancamiento 1:500 Cuenta cero Apertura de cuenta con este enlace: h
FREE
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
BDLionEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Asesores Expertos
BDLionEA - El León del Mercado Forex Versión: 1.00 Autor: BDRahim Fecha creación: 22 agosto 2025 Toma el control del mercado con BDLionEA , un Asesor Experto de trading potente y adaptable construido para traders que exigen consistencia, precisión y crecimiento. Inspirado en la fuerza y la estrategia del león, este EA está diseñado para dominar todas las condiciones del mercado con una gestión de operaciones inteligente y una ejecución totalmente automatizada. Características principales Lógi
Midnight Queen
Kenji Ito
Asesores Expertos
Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
Dumangan MT4
Jose Lagayan
5 (4)
Asesores Expertos
Presentamos Dumangan MT5 - El Dios Filipino de la Cosecha (Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/98640) Experimente la abundancia de operaciones exitosas con Dumangan MT5, nuestro nuevo Asesor Experto disponible en MQL5.com. Llamado así por el venerado Dios Filipino de la Cosecha, Dumangan, esta herramienta encarna la esencia de cosechar beneficios de la tierra fértil de los mercados, al igual que Dumangan bendijo los campos con abundantes cosechas. Una estrategia centrada con aj
FREE
Sp500breaker
Jose Arranz Becerril
Asesores Expertos
La estrategia es un sistema de trading algorítmico diseñado para la plataforma MetaTrader, optimizado específicamente para el CFD SP500 en un marco temporal horario (H1). Esta estrategia emplea una combinación de indicadores técnicos y lógica avanzada para generar señales de entrada y salida tanto para posiciones largas como cortas. parámetros: preferredFillingType: Define el tipo de llenado preferido de la orden, por ejemplo, FOK (Fill or Kill). forceFillingType: Fuerza el tipo de llenado pref
Recovery Grip Meta 4
Marta Gonzalez
1 (1)
Asesores Expertos
MANUAL DE AGARRE DE RECUPERACIÓN El sistema de agarre de recuperación puede recuperar tanto una pérdida aislada como una pérdida producida por un agarre o múltiples órdenes, el algoritmo compensa gradualmente las pérdidas hasta que el patrimonio vuelve a cero. El tiempo que tarda el algoritmo en revertir la pérdida es proporcional a la volatilidad del par y a la magnitud de la pérdida.Este sistema le permite probar el algoritmo antes de la compra.Para ello, dispone de un potente sistema de s
Way Trade
Ivan Grachev
4.5 (6)
Asesores Expertos
Un asesor automático de negociación de tendencias basado en un análisis de la situación actual del mercado. El asesor determina la dirección del mercado, supervisa los indicadores incorporados, construye niveles de ruptura y entra en el mercado después de que se crucen. En este caso, se eliminan los niveles irrelevantes. El asesor está totalmente automatizado y listo para funcionar. Por favor, vea todos mis productos: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Ventaja: no utiliza bloqueos
FREE
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Asesores Expertos
Purple Monkey EA: Sistema de Trading de Cuadrícula Avanzado Resumen: Purple Monkey EA es un sofisticado sistema de trading de cuadrícula que ha estado operando con éxito en cuentas reales durante varios años. A diferencia de los sistemas convencionales que se adaptan a los datos históricos, este EA está diseñado para capitalizar las ineficiencias existentes en el mercado. Va más allá de un mero enfoque de "golpear y fallar", aprovechando la mecánica real del mercado para generar ganancias consi
Jinn MT4
Francisco Alonso Gonzalez
Asesores Expertos
Jinn - Fair Value Gap Trading Asesor Experto Sistema profesional de trading automatizado que identifica y negocia Fair Value Gaps (FVGs) con gestión avanzada del riesgo. Qué hace: Detecta automáticamente Fair Value Gaps en H1 y M15 marcos de tiempo Ejecuta entradas precisas cuando el precio retrocede a las zonas FVG Implementa múltiples modos de entrada: Conservador, Moderado y Agresivo Soporta múltiples posiciones simultáneas con límites personalizables Características principales: Detección In
BTMM Expert 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
BTMM Expert o Beat the Market Maker Broker EA se basa en el nivel de soporte y resistencia, puntos de pivote y un montón de indicador se ha utilizado para crear este Experto, Scalper rápido en rápido EA Aunque puede ser un swing también. Tamaño de lote: Lotes fijos Opcional : Trailing Stops Cierra las operaciones cuando llega otra confirmación u orden contraria. Bueno y dar buenos resultados en los mercados de alta volatilidad / instrumentos especialmente. Versión MT5 Aquí : https://www.mql5.co
Megalodon EA MT4
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Puede operar en cualquier mercado, cualquier marco temporal y cualquier par de divisas. El EA utiliza indicadores simples como SMA, RSI y CCI, y un sistema de martingala inteligente, que no abre sistemáticamente nuevas posiciones, sino que espera una nueva señal para cada nueva orden, lo que limita el drawdown en comparación con otros sistemas de martingala. Utiliza una combinación de siete estrategias que puede seleccionar en los parámetros p
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilidades
QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Asesores Expertos
¡Sven AI Trading BOT EA está operando Grid, Martingala, Estrategias de Arbitraje por las nuevas tecnologías modernas de Inteligencia Artificial! ¡Sven AI Trading BOT EA está utilizando nuevas tecnologías modernas de Inteligencia Artificial para el comercio automático de alta frecuencia de CFDs, Divisas, Forex (FX), Índices, Acciones, ETFs, Oro, Materias Primas, Metales, ETCs, Futuros y Opciones en la Plataforma MetaTrader 4! Sven AI Trading BOT EA utiliza nuevas tecnologías de Inteligencia Artif
Recover My Trades Pro
Florian Riedrich
4 (1)
Utilidades
¿De qué trata este EA? Este EA es adecuado para usted si utiliza martingala o sistemas de rejilla sin recuperación propia. ¿Por qué? El uso de Martingala o sistemas de rejilla son bastante buenos, por un lado, porque dan poco rendimiento constante. Pero si la tendencia va en contra del sistema utilizado, más y más operaciones se abren. Esto puede quemar toda su cuenta. Durante una tendencia normalmente hay algunos retrocesos. Este EA se aprovecha de estos retrocesos. Toma la más antigua y todas
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Otros productos de este autor
Gold Buy Trader EA
George Aguilor
Asesores Expertos
EA de compra de oro (MT5) Plataforma: MetaTrader 5 (Se recomiendan cuentas de cobertura) Instrumentos: XAUUSD (Oro). También funciona con otras divisas/índices a su discreción. Plazos: M5-W1 (motor multi-marco dentro) Dependencias: Ninguna ¿Para qué sirve? El EA Gold Buy Trader es un algoritmo de estilo discrecional que combina señales de RSI + Estocástico en múltiples marcos temporales (Scalp, Día, Swing) con gestión de cesta/rejilla opcional, trailing stop individual y stops de cesta duros po
Gold Scalping King
George Aguilor
Asesores Expertos
Gold Scalping King V5 - Rejilla Inteligente para Oro (con Dashboard) Un EA de cuadrícula pragmático optimizado para XAUUSD que prioriza la protección del capital y la ejecución limpia . Autodimensiona los lotes de forma segura (sin spam de "134 no hay suficiente dinero"), soporta el espaciado dinámico de la cuadrícula , filtros refinados de primera entrada , trailing , equity stop , y un tablero en modo oscuro con un botón Cerrar Todo . Aspectos destacados Primera entrada refinada : EMA(50) > EM
Master Gold Reaper
George Aguilor
Asesores Expertos
Master Gold Reaper EA - Solución Automatizada para Operar con Oro Introducción Master Gold Reaper es un potente asesor de trading automatizado diseñado específicamente para los traders de XAUUSD (Oro) que quieren simplificar sus operaciones y aprovechar las oportunidades las 24 horas del día. Construido sobre algoritmos avanzados y probado en múltiples condiciones de mercado, este EA ayuda a los traders a automatizar las entradas, gestionar los riesgos y asegurar los beneficios con una mínima i
Gold Buy Trader
George Aguilor
Asesores Expertos
Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 es un Asesor Experto profesional diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y otros instrumentos importantes con una refinada estrategia de compra. Combina entradas estocásticas de sobreventa con un modo opcional de venta de un ciclo, ofreciendo flexibilidad tanto para mercados de tendencia como de oscilación. Esta versión ha sido cuidadosamente optimizada para cumplir con los estrictos estándares de validación MQL5, asegurando una ejecución suave, un rendim
Gold Buy Navigator
George Aguilor
Asesores Expertos
• Long-only optimization for XAUUSD (no sell orders) • Stochastic-timed entries with controlled buy-grid • Basket take-profit for net cluster exits • Equity/drawdown guard to cap risk • H1 recommended; M15 for more activity • Designed for serious, capital-aware investors • Baseline: 50 , 000 cent account (~$ 500 on cent) • Low-spread broker + VPS recommended Gold Buy Navigator (Long-Only) - Automatización XAUUSD para inversores serios Plataforma: MetaTrader 4 Instrumento: XAUUSD (Oro) Sesgo: Só
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario