Master Forex Expert
- Asesores Expertos
- George Aguilor
- Versión: 1.20
Master Forex Expert v1.3 / Parámetros de Entrada y Guía del Producto
Descripción del Producto
Master Forex Expert v1.3 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para capturar tendencias alcistas a largo plazo, especialmente en Oro (XAUUSD).
Dado que el oro ha mantenido históricamente un fuerte sesgo largo, el EA está optimizado para estrategias de sólo largo plazo, dando a los operadores una ventaja al alinearse con la dirección natural del mercado.
Con una rejilla de negociación dinámica incorporada, un objetivo de toma de beneficios de primera entrada y controles de riesgo, este AE proporciona precisión y seguridad en la negociación.
Parámetros de negociación
-
Tamaño de Lote Inicial - El tamaño de lote inicial para la primera orden.
-
Multiplicador de Lote - Incrementa el tamaño de la posición en las siguientes operaciones.
-
Tamaño máximo del lote - Limita el tamaño máximo del lote por seguridad.
-
Dirección de la Operación - Elija entre:
-
Sólo Compra (Recomendado para Oro y Activos a Largo Plazo)
-
Sólo vender (no recomendado para oro)
-
Rejilla Dinámica y Controles de Ganancias
-
Distancia Dinámica - Ajusta el espaciado de las operaciones en función de la volatilidad.
-
Distancia Fija - Si el modo dinámico está desactivado, se utiliza una distancia de pips constante.
-
Target First Entry TP - Asegura que todas las operaciones abiertas se cierren cuando se alcanza el primer take-profit de entrada.
Confluencia de Indicadores (Opcional)
El EA también puede utilizar la confirmación del indicador para filtrar las entradas:
-
Filtro de Media Móvil - Sólo compra cuando el precio está por encima de la MA (o vende cuando está por debajo, si está activado).
-
Filtro RSI - Evita entradas por sobrecompra/sobreventa.
-
Alternar ON/OFF - Los usuarios pueden activar o desactivar los filtros de indicadores según sus preferencias.
Esto añade una capa extra de confluencia mientras se mantiene intacta la estrategia de sólo largo plazo.
Riesgo y seguridad
-
Max Drawdown % Auto-Close - Cierra todas las operaciones cuando la caída de la renta variable alcanza el porcentaje definido por el usuario.
-
Botón Cerrar todo (resaltado en rojo) - Cierra instantáneamente todas las operaciones del gráfico por seguridad manual.
Panel de control
Un panel integrado muestra el rendimiento de la cuenta en tiempo real:
-
Saldo
-
Capital
-
Reducción %.
El nombre del EA aparece centrado en el fondo para la marca.
Uso recomendado
-
Activos: Oro (XAUUSD), Divisas, Índices, Criptomonedas
-
Mejor dirección: Sólo comprar (sesgo largo) - especialmente eficaz para el oro
-
Plazos: M15-H1
-
Tamaño de la cuenta: Mínimo $700 (o $70,000 Cent) (ideal para saldos mayores)
Divulgación de riesgos
El rendimiento pasado y los patrones históricos (como el sesgo largo del oro) no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y aplique una estricta gestión del riesgo.
¡BUENA SUERTE TRADERS!