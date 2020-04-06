Master Forex Expert v1.3 / Parámetros de Entrada y Guía del Producto

Descripción del Producto

Master Forex Expert v1.3 es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para capturar tendencias alcistas a largo plazo, especialmente en Oro (XAUUSD).

Dado que el oro ha mantenido históricamente un fuerte sesgo largo, el EA está optimizado para estrategias de sólo largo plazo, dando a los operadores una ventaja al alinearse con la dirección natural del mercado.

Con una rejilla de negociación dinámica incorporada, un objetivo de toma de beneficios de primera entrada y controles de riesgo, este AE proporciona precisión y seguridad en la negociación.

Parámetros de negociación

Tamaño de Lote Inicial - El tamaño de lote inicial para la primera orden.

Multiplicador de Lote - Incrementa el tamaño de la posición en las siguientes operaciones.

Tamaño máximo del lote - Limita el tamaño máximo del lote por seguridad.

Dirección de la Operación - Elija entre: Sólo Compra (Recomendado para Oro y Activos a Largo Plazo) Sólo vender (no recomendado para oro)



Rejilla Dinámica y Controles de Ganancias

Distancia Dinámica - Ajusta el espaciado de las operaciones en función de la volatilidad.

Distancia Fija - Si el modo dinámico está desactivado, se utiliza una distancia de pips constante.

Target First Entry TP - Asegura que todas las operaciones abiertas se cierren cuando se alcanza el primer take-profit de entrada.

Confluencia de Indicadores (Opcional)

El EA también puede utilizar la confirmación del indicador para filtrar las entradas:

Filtro de Media Móvil - Sólo compra cuando el precio está por encima de la MA (o vende cuando está por debajo, si está activado).

Filtro RSI - Evita entradas por sobrecompra/sobreventa.

Alternar ON/OFF - Los usuarios pueden activar o desactivar los filtros de indicadores según sus preferencias.

Esto añade una capa extra de confluencia mientras se mantiene intacta la estrategia de sólo largo plazo.

Riesgo y seguridad

Max Drawdown % Auto-Close - Cierra todas las operaciones cuando la caída de la renta variable alcanza el porcentaje definido por el usuario.

Botón Cerrar todo (resaltado en rojo) - Cierra instantáneamente todas las operaciones del gráfico por seguridad manual.

Panel de control

Un panel integrado muestra el rendimiento de la cuenta en tiempo real:

Saldo

Capital

Reducción %.

El nombre del EA aparece centrado en el fondo para la marca.

Uso recomendado

Activos: Oro (XAUUSD), Divisas, Índices, Criptomonedas

Mejor dirección: Sólo comprar (sesgo largo) - especialmente eficaz para el oro

Plazos: M15-H1

Tamaño de la cuenta: Mínimo $700 (o $70,000 Cent) (ideal para saldos mayores)

Divulgación de riesgos

El rendimiento pasado y los patrones históricos (como el sesgo largo del oro) no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y aplique una estricta gestión del riesgo.

