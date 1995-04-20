EURUSD Net Strength es un indicador personalizado diseñado para ofrecer una visión clara del equilibrio relativo entre la presión del euro y el dólar estadounidense en el mercado.





En lugar de analizar un único gráfico de forma aislada, evalúa una cesta de los principales pares de divisas EUR y USD, aplica una importancia ponderada basada en la liquidez y traduce el resultado combinado en un histograma codificado por colores.





Las barras verdes indican los periodos en los que la demanda de euros supera la fortaleza del dólar, mientras que las barras rojas destacan los periodos en los que domina el dólar. Una línea gris neutra de cero sirve de umbral de equilibrio. La herramienta también incluye un suavizado opcional para filtrar el ruido, una profundidad de retrospección definida por el usuario y alertas de cruce en tiempo real que pueden señalar cambios en la tendencia direccional.





Al agregar los flujos de divisas más amplios en una pantalla compacta, el indicador ayuda a los operadores a confirmar el impulso, identificar los cambios de tendencia y filtrar las entradas o salidas al negociar el EURUSD.





Está optimizado para su uso en múltiples marcos temporales, su cálculo rápido y su integración flexible en los sistemas de negociación.



