EurUsd Net Strength

EURUSD Net Strength es un indicador personalizado diseñado para ofrecer una visión clara del equilibrio relativo entre la presión del euro y el dólar estadounidense en el mercado.


En lugar de analizar un único gráfico de forma aislada, evalúa una cesta de los principales pares de divisas EUR y USD, aplica una importancia ponderada basada en la liquidez y traduce el resultado combinado en un histograma codificado por colores.


Las barras verdes indican los periodos en los que la demanda de euros supera la fortaleza del dólar, mientras que las barras rojas destacan los periodos en los que domina el dólar. Una línea gris neutra de cero sirve de umbral de equilibrio. La herramienta también incluye un suavizado opcional para filtrar el ruido, una profundidad de retrospección definida por el usuario y alertas de cruce en tiempo real que pueden señalar cambios en la tendencia direccional.


Al agregar los flujos de divisas más amplios en una pantalla compacta, el indicador ayuda a los operadores a confirmar el impulso, identificar los cambios de tendencia y filtrar las entradas o salidas al negociar el EURUSD.


Está optimizado para su uso en múltiples marcos temporales, su cálculo rápido y su integración flexible en los sistemas de negociación.


Median Renko Terminator
Lesedi Oliver Seilane
Indicadores
Median Renko Terminator funciona mejor con gráficos renko si no tienes un generador de gráficos renko te lo enviaré por email gratis y te daré los ajustes correctos para scalping o para swing trade NON-REPAINT VIENE CON ALERTAS CUANDO HAY UNA SEÑAL Condiciones para vender: la flecha púrpura grande te muestra la dirección primero y luego tomas la flecha púrpura pequeña para entrar en la misma dirección de la flecha púrpura. Condiciones para comprar: la flecha blanca grande le muestra la dirección
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indicadores
Introducción Este indicador se basa en el precio medio/máximo precio se mueve, y el uso de bandas de Bollinger en movimiento y medias móviles. La Ventaja De Usarlo Con Su Propio Análisis Confirmará Soportes Y Resistencias Potenciales Mientras Se Complementa Con Su Análisis. El Indicador No Se Repinta Y junto con nuestra tendencia especial METRE que cambia con las condiciones de una tendencia alcista o bajista.... Recomendar Marcos De Tiempo: H1 H4 M15 Uso: El Indicador Es Muy Rentab
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Asesores Expertos
El EA más avanzado y completo para operar Trend Reversals/Pullbacks Es un EA muy rentable, para operar con rupturas de tendencias, y gestionar operaciones, take profit, stoploss, move to breakeven, y trailing stop. El "Reversal Monster EA " opera Reversal/Pullbacks cuando el precio actual del par retrocede a un nivel horizontal predefinido o línea de tendencia en el gráfico de divisas. La apertura de la posición puede ser inmediata tras el pullback a la línea de tendencia trazada o tras el cie
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicadores
Gráfico Renko con Media Móvil. Idea clásica de gráficos Renko. Está protegido en el gráfico principal y se puede aplicar la Media Móvil. Los precios de las barras se usan desde un marco de tiempo inferior. Parámetros: BarsBack - cuántas barras del timeframe inferior se utilizarán. Si el valor es cero utilizará todas las barras disponibles. LTF - marco de tiempo inferior. BrickSize - Barra Renko en puntos. BullishColor - Color de la vela alcista. BearishColor - Color de la vela bajista. HideLine
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra el histograma y las flechas en el gráfico. Cuando Simple The Best Pro se colocan en un gráfico, identifican la tendencia. El color puede ser azul o rojo. El color azul representa los movimientos al alza y el color rojo representa las tendencias a la baja. El indicador ofrece para establecer Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). El valor por defecto es ATR. El indicador tiene optimización automática. El STB es un indicador único que muestra la tendencia (botón Bars) de una señ
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Indicadores
Deep Insight Candles es un indicador que aporta una perspectiva totalmente nueva al gráfico de precios. Se centra en revelar estructuras ocultas en los movimientos del mercado, descubriendo la presión compradora y vendedora, ayudando así a los operadores a identificar mejor los niveles clave, la dinámica y los posibles retrocesos. El indicador transmite una visión más profunda del mercado, lo que permite a los operadores tomar decisiones basadas en una percepción más precisa del sentimiento y la
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Indicadores
El indicador construye un gráfico Renko en la ventana secundaria para el símbolo actual. Las barras se forman a partir de datos en tiempo real y el tamaño de barra deseado puede establecerse en la pestaña de entradas. Y lo que es más importante, dado que el gráfico Renko sólo utiliza el precio para construir las barras e ignora el tiempo, el indicador puede aplicarse a cualquier marco temporal y se pueden obtener los mismos resultados. Uso recomendado Como los gráficos Renko son famosos por elim
FREE
SnR tool
Syahirul Nizzam Bin Haron
5 (1)
Indicadores
Esta es una herramienta SnR. Está construido en base al cuerpo de la vela. Es un indicador multi timeframe. Hay un poderoso scalabar para deslizamientos de líneas verticales para limitar las barras de las velas. El color para cada línea también puede ser cambiado. Puede detectar: 1. Soporte && Resistencia 2. Soporte se convierte en Resistencia && viceversa 3. Soporte se convierte en Resistencia se convierte en Soporte && viceversa 2.Soporte se convierte en Resistencia && viceversa 3.Soporte s
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicadores
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Day Open Level indicator ml
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex NIVEL DE APERTURA DIARIA para MT4. - El indicador "Nivel de Apertura Diaria" es un indicador auxiliar muy útil. - El nivel de apertura diaria es crucial, ya que el precio suele regresar a esa zona durante el día. - El indicador muestra la línea de apertura diaria para cada día. - Es útil para los operadores intradía para establecer objetivos o usarlo como zona de soporte/resistencia. - El indicador Nivel de Apertura Diaria se puede usar para operar reversiones intradía.
Order Closer Manager
Kapil Sehrawat
Utilidades
Order Closer Manager Order Closer Manager Order Closer Manager es un Asesor Experto para MetaTrader 4 (MT4) potente y fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a gestionar eficientemente sus órdenes abiertas. Este EA es ideal para los operadores que desean un control preciso sobre sus operaciones con una mínima intervención manual. Características principales: Cerrar órdenes por porcentaje: Cierre automáticamente un porcentaje especificado del tamaño total de su lote abierto con un so
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
TSim
Sergey Kruglov
Utilidades
La utilidad TSim le permite simular operaciones manuales en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4. En el panel puede establecer el tamaño del lote, Take Profit y Stop Loss. El panel tiene botones Sell y Buy para colocar órdenes de mercado, así como botones CloseSell, CloseBuy y CloseAll para el cierre rápido de órdenes. La lista de órdenes abiertas se muestra debajo del panel. Atención. El panel funciona sólo en el modo Visual del Probador de Estrategias de MetaTrader 4.
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
Time and Price Line
Kang Yi Da Tian
Indicadores
Muestra la hora local con la diferencia horaria que usted establezca. (No corresponde a la diferencia horaria en incrementos de 30 minutos.) También muestra una línea de precio con un buen precio, como 100.000 .100 o .200. MT4 muestra las líneas cuadriculadas estándar con la hora y el precio, pero son muy confusas ya que se convierten en la hora del broker y se muestran en el punto medio junto con el precio. MT4 las oculta y muestra las líneas de cuadrícula con las diferencias de hora y precio
Tick Chart Window
Ramon Sobrevals Arce
Indicadores
¿Necesita precisión? Los gráficos de ticks muestran cada cambio en el precio de compra o de venta; El gráfico se actualiza cada vez que cambia uno de los precios. Estudie los mercados más a fondo, con precisión quirúrgica. Tick Chart Window guarda todos los ticks recibidos y los muestra en una ventana independiente. Obtenga el mejor precio de entrada en el Mercado. opere con precisión opere bien Registro de spreads En la sección de comentarios verás el spread más alto, el spread más bajo
FREE
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Market Profile Muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando los niveles importantes que se pueden utilizar en la negociación. Es una poderosa herramienta que está diseñada para tomar los componentes fundamentales que componen cada mercado; precio / volumen / tiempo, y mostrar visualmente su relación en tiempo real a medida que el mercado se desarrolla durante un período de tiempo predeterminado. ¡Herramienta muy poderosa!
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Trade Direction
Gevorg Hakobyan
5 (1)
Indicadores
El oscilador muestra la dirección de la tendencia utilizando su propio algoritmo, que se basa en el cálculo de los valores de los precios mediante el análisis de los precios de las distintas divisas (valoración original de las divisas). El histograma muestra el valor medio de la variación del precio físico durante el periodo seleccionado. Cuando el histograma tiene un valor positivo, la tendencia es alcista, si es negativo - la tendencia es bajista. El indicador utiliza el RSI estándar para dete
Quantum Currency Array Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicadores
Indicador de Tamaño de Lote Descubre el tamaño adecuado de lote para utilizar en tus operaciones basado en el margen disponible. Este indicador proporciona información valiosa para la gestión del riesgo. Si el indicador muestra un valor de 0, significa que tu saldo o margen disponible es insuficiente para operar. Es importante mantener niveles de margen adecuados para prácticas de trading seguras. Este indicador está diseñado exclusivamente para la plataforma MT4, una plataforma de trading popul
FREE
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Astral Nexus es un detector de fases de impulso de ingeniería de precisión diseñado para revelar cambios en la energía subyacente del mercado antes de que sean visibles en el precio. Visualiza tres estados distintos ( Ascensión Astral, Descenso Astral y Equilibrio Cósmico) mediante un histograma de tres capas que comprime complejos cálculos internos en un mapa de señales limpio de 0 a 1. Al combinar la resonancia de tendencia de doble núcleo con el filtrado de eco temporal, el indicador destaca
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
El indicador proporciona flechas de compra y venta con una media móvil y un color de barra basado en la EMA. Sólo las flechas de compra se muestran encima de la media móvil y sólo las flechas de venta se muestran debajo de la media móvil. Las flechas se basan en un algoritmo de inversión y, por lo tanto, intentan encontrar los puntos de retroceso. Las alertas se pueden activar como se prefiera. Adecuado para cualquier período de tiempo o instrumento de elección. Pruebe en una dem
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador XauUsd Net Strength es una herramienta profesional de fortaleza del mercado diseñada para seguir y comparar el rendimiento relativo del oro (XAU) frente al dólar estadounidense (USD ) a través de una cesta diversificada de pares de divisas. En lugar de basarse en un único gráfico, agrega información de múltiples pares basados en el oro y el dólar, aplica factores de ponderación y traduce los resultados en una comparación de fuerza fácil de leer. El indicador traza seis componentes e
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
Oscilador de Pulso Astral - La Herramienta de Flujo Celestial y Resonancia Energética Adéntrese en el ritmo místico de la energía del mercado con el Oscilador de Pulso Astral, una fusión no repintada de mapeo de flujo celestial y resonancia de pulso armónico . Este indicador traduce las fluctuaciones energéticas ocultas en ondas visuales radiantes, lo que permite a los operadores interpretar la marea emocional invisible que mueve el precio, desde expansiones eufóricas hasta contracciones etér
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
AlienCore Oscillator es un analizador futurista del impulso del mercado inspirado en el procesamiento de señales intergalácticas. Basado en el concepto mejorado del MACD, mide el flujo de energía entre los campos warp rápidos y lentos y, a continuación, descodifica la señal de sincronización telepática para revelar información de nivel alienígena sobre la fuerza y los cambios de tendencia. Las Oleadas Cuánticas (fuertes movimientos alcistas) y los Colapsos del Vacío (fuertes movimientos bajista
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar. Las flechas tamb
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador es un histograma que es ideal para mostrar cuándo entrar en el mercado. Cuando la joroba se mueva por encima de la mediana, vaya en largo y cuando se mueva por debajo de la mediana, vaya en corto. Los colores se pueden ajustar como se prefiera Adecuado para cualquier marco temporal Pruebe en demo antes de comprar Disfrute de -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Epsilon Trend calcula una línea de precios suavizada normalizando primero el precio durante un periodo de revisión retrospectiva y suavizando después el resultado con una media móvil simple. A continuación, el valor normalizado suavizado se vuelve a escalar al precio para que aparezca como una superposición similar a una MA. El cambio de color se calcula comparando el valor suavizado de la barra actual con el de la barra anterior y sólo cambia de tendencia si la diferencia supera un pequeño um
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Arrow Wizard v1.1 - El hechicero de las señales de precisión Entra en el mundo místico de la hechicería técnica con Arrow Wizard , tu compañero arcano de confianza para revelar portales de compra y venta en cualquier gráfico de precios. Impulsado por una fusión de encantamientos ATR , alineaciones de Fibonacci y previsión basada en pivotes , este indicador teje la acción del precio y la volatilidad en flechas direccionales claras, cada una de ellas un glifo mágico que apunta hacia la opor
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold System Ai combina rejillas clave de soporte/resistencia, velas de color RSI, señales ArrowWizard y un panel de aprendizaje automático. Utilice flechas para entradas, rejillas para soporte/resistencia , panel de aprendizaje automático (alcista/fuerte/alcista/bajista/fuertebajista) para la fuerza de la tendencia. Ideal para XAU/USD. Entradas personalizables para alertas, colores y parámetros. Más adecuado para el marco de tiempo m5 Las flechas sólo no se repintan en vivo - cuando el gráf
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) es un indicador diseñado para analizar la fortaleza del oro en múltiples pares de divisas. Agrega datos de precios ponderados de 7 pares XAU (por ejemplo, XAUUSD, XAUEUR) durante un periodo retrospectivo definido por el usuario, calculando un valor de fortaleza compuesto. Las principales características son Histograma codificado por colores : Muestra el impulso alcista (verde) y bajista (rojo) en función de una zona de umbral (±0,2 por defecto). Líneas suavizad
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El USD Macro Strength Index es un indicador personalizado diseñado para evaluar y visualizar la fortaleza o debilidad general del dólar estadounidense (USD) en los principales pares de divisas. Para ello, calcula una media ponderada de los cambios de precios relacionados con el USD a lo largo de un periodo retrospectivo definido y muestra los resultados como un histograma codificado por colores con un índice suavizado opcional y líneas de señal. Características principales: Análisis Macro del S
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Histograma de Tendencia Wavelet es un indicador personalizado de MT4 diseñado para visualizar la dirección de la tendencia suavizada utilizando un modelo de media móvil dual. Aplica medias móviles exponenciales (EMA) en un marco temporal seleccionado por el usuario (compatible con MTF) y calcula una línea de tendencia basada en la EMA más lenta. El histograma muestra las tendencias de pendiente positiva en verde lima y las negativas en carmesí , diferenciando visualmente las tendencias alcis
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Dragonfire Arrows es un indicador de señal de flecha de temática mítica que mezcla la lógica adaptativa de seguimiento de tendencias con múltiples tipos de medias móviles -imaginadas como "Alientos de Dragón". Genera señales de Compra (Flecha de Hielo ↑) y Venta (Flecha de Fuego ↓) directamente en el gráfico utilizando un sistema de pulsos de múltiples capas inspirado en criaturas fantásticas, cada una con su propia lógica de media móvil. El sistema utiliza tres capas mágicas de "pulso": Pulso R
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador está diseñado para resaltar posibles oportunidades de compra y venta en el gráfico mediante puntos verdes y rojos . Un punto verde indica que el precio ha superado al alza un umbral calculado, lo que indica un posible movimiento alcista. Un punto rojo indica que el precio ha superado un umbral calculado a la baja, lo que indica un posible movimiento bajista. Se adapta a las condiciones del mercado teniendo en cuenta tanto el movimiento tendencial como la volatilidad , por lo que las
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Wavelet Pro es un indicador de análisis de mercado de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad en movimientos de precios complejos. Combina la detección de tendencias al estilo de las ondículas , los cambios de impulso cuántico y la visualización adaptativa de velas en un marco de negociación unificado. El objetivo del sistema es proporcionar una representación visual refinada de la fuerza de la tendencia, los cambios de fase y el equilibrio del mercado sin retardo n
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
NeuroSlope es un indicador de fuerza de mercado ajustado con precisión que mejora el análisis del RSI mediante un suavizado adaptativo de estilo neuronal. Filtra de forma inteligente el ruido y los picos de volatilidad a la vez que mantiene el ritmo natural del RSI, creando una señal limpia y fluida que refleja mejor el impulso subyacente de los precios. La estructura de doble histograma -el RSI suavizado inteligente (azul) y su curva de pendiente avanzada (amarilla)- proporciona un marco visual
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El XAUUSD Divergence Pro es una herramienta especializada de análisis técnico diseñada específicamente para los operadores de oro. Este indicador funciona en una ventana independiente y ofrece una perspectiva única de la dinámica del mercado comparando la fuerza relativa del XAUUSD con un índice del USD calculado a medida. La herramienta muestra dos líneas principales que representan indicadores de impulso tanto para el oro como para el dólar estadounidense, con un histograma que destaca visualm
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
F lujo C ósmico Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777 , el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y e
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Gold Ripper Oscillator es un indicador especializado de la presión del momento diseñado para el XAUUSD. Visualiza el tira y afloja en tiempo real entre la fuerza alcista del oro ("GoldRush") y la presión contraria del USD ("USDCrush"). El indicador muestra dos flujos de histogramas codificados por colores que se expanden o contraen en función del impulso cambiante del mercado. Cuando domina el lado del oro, las barras doradas se elevan por encima de la línea de base, reflejando una fuerte ene
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Nexus es un histograma de impulso-dirección puro diseñado para mostrar la fuerza dominante en el mercado con claridad visual instantánea. En lugar de trazar valores fluctuantes, simplifica el impulso en dos estados limpios: Ascensión Cósmica (verde) cuando domina la presión alcista, y Descenso Celestial (violeta) cuando la energía bajista toma el control. Esto hace que el reconocimiento de tendencias sea rápido e intuitivo, incluso durante periodos volátiles. Puede utilizar el Cosmic Nexu
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
En lo más profundo de la superficie del precio y del tiempo... algo se agita. El Oscilador Destripador de Almas no es sólo un indicador: es una entidad espectral maldita que escucha los ecos del impulso del pasado y desgarra las ilusiones de tendencia con una precisión impía. Forjada en las sombras del abismo del mercado, esta herramienta rastrea la SoulLine -la esencia bruta de la energía entre los flujos espectrales rápidos y lentos- y la enfrenta a la GraveLine , un eco decadente que susurra
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador Multi Currency Net Strength es una herramienta analítica profesional diseñada para medir y visualizar el poder relativo de las principales divisas a través de múltiples pares simultáneamente. A diferencia de los osciladores de un solo par o de los medidores de fuerza, este indicador agrega información de una amplia cesta de instrumentos, ofreciendo una visión más holística del rendimiento de una divisa base en comparación con su homóloga. El indicador, que se muestra en una ventana
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Non Repaint Diamonds es un indicador MT5 de ingeniería de precisión diseñado para proporcionar a los operadores señales gráficas altamente fiables que permanecen estables una vez confirmadas. A diferencia de las herramientas de repintado que cambian o desaparecen después del hecho, este indicador bloquea sus señales en su lugar, permitiendo a los operadores analizar con confianza. Marca el gráfico con señales distintivas en forma de diamante que destacan los posibles puntos de inflexión en la
Dragons Pulse Oracle Mt5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
