Kumo Gator

Resumen de la estrategia

Este robot se basa en una lógica simple y coherente: operar sólo en la dirección de la estructura del mercado, combinando el análisis de la nube Ichimoku con cruces de indicadores Alligator. El objetivo es identificar las fases de impulso cuando se establece una tendencia, evitando al mismo tiempo las entradas aleatorias durante las condiciones de oscilación. El robot no utiliza martingala, no utiliza sistemas de cuadrícula y no abre múltiples posiciones de forma agresiva. Sigue un enfoque disciplinado y estructurado.

Condiciones de compra

El robot busca oportunidades de COMPRA sólo cuando:

  • El precio está por encima de la nube Ichimoku, lo que indica una estructura de mercado alcista.
  • Dentro de esta zona favorable, el robot se basa en los cruces Alligator para detectar impulsos alcistas o la continuación de una tendencia existente.

En otras palabras, cuando el mercado respira en la dirección correcta y las líneas Alligator se alinean en una señal alcista, el robot puede abrir una operación de COMPRA.

Condiciones de VENTA

El robot busca oportunidades de VENTA sólo cuando:

  • El precio está por debajo de la nube Ichimoku, lo que indica un impulso bajista del mercado.
  • En esta configuración, los cruces Alligator se utilizan para detectar impulsos bajistas, retrocesos o continuación de tendencia.

Así, cuando la estructura del mercado confirma la presión vendedora y el Alligator se abre a la baja, el robot puede entrar en una operación de VENTA.

Sobre Backtesting

No he incluido ningún backtest, y esto es intencionado. El rendimiento de cualquier robot puede variar mucho dependiendo de:

  • el broker que utilice
  • el spread
  • las comisiones
  • el swap
  • la calidad de los datos históricos

Un robot puede ser muy rentable con un broker y menos eficiente con otro. Por eso recomiendo encarecidamente que cada usuario realice su propio backtest.

Al hacerlo

  • comprender mejor la lógica de la estrategia,
  • ver cómo reacciona el robot en diferentes condiciones de mercado,
  • fortalecerá su psicología durante los periodos de drawdown porque confiará en la mecánica de entrada y salida.

Si usted no sabe cómo ejecutar un backtest, puede simplemente buscar en YouTube: "Cómo ejecutar un backtest automático con el Probador de Estrategias MQL5" Hay muchos tutoriales claros y amigables para principiantes disponibles.

Conclusión

Este robot está diseñado para operadores que desean una estrategia estructurada y basada en tendencias, sin rejilla, sin martingala y sin una gestión agresiva del riesgo.
Sigue una lógica técnica coherente y puede ser una herramienta valiosa para los traders que se tomen el tiempo de analizarlo y probarlo.

