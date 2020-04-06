SkyRebound

Visión general de la estrategia
Este robot sigue una lógica técnica simple y estructurada: identificar las áreas donde el mercado muestra exceso, luego entrar cuando una señal de reversión coherente comienza a formarse.El objetivo es capturar movimientos limpios sin apilar posiciones o utilizar métodos arriesgados.El robot no utiliza ninguna rejilla, ninguna martingala, y nunca aumenta el tamaño de los lotes.

Condiciones de compra

Sólo se puede abrir una posición de compra cuando se alinean varios elementos técnicos:

  • El mercado está por encima de la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia alcista subyacente.
  • El precio rompe por debajo de la banda inferior de Bollinger, lo que indica exceso o sobrerreacción.
  • El RSI está en territorio de sobreventa, lo que confirma que el mercado se movió temporalmente demasiado lejos.

Cuando estas tres condiciones se dan simultáneamente, el robot busca una entrada lógica alineada con la tendencia dominante.

Condiciones de venta

Se puede abrir una posición de venta cuando se da la situación contraria:

  • El mercado está por debajo de la nube de Ichimoku, lo que indica una presión bajista general.
  • El precio rompe por encima de la banda superior de Bollinger, mostrando sobreextensión.
  • El RSI está sobrecomprado, confirmando que el movimiento fue más allá de los límites razonables.

Estas son señales consistentes de agotamiento utilizadas para operar la continuación de la estructura bajista.

Por qué no proporciono pruebas retrospectivas

Intencionadamente no incluyo backtests. Los resultados pueden variar significativamente dependiendo de: broker, spread, comisiones, swap, y la calidad de los datos históricos utilizados por el tester. Un robot puede funcionar muy bien con un broker y ser menos rentable con otro. Por eso recomiendo encarecidamente que cada usuario realice su propio backtest bajo sus propias condiciones de mercado.

Por qué el backtesting es importante para usted

Realizar su propio backtest le permitirá:

  • Evaluar el comportamiento del robot en los datos de su broker,
  • Comprender la estrategia en profundidad,
  • Aumentar su confianza durante las fases de drawdown, porque sabrá lo que hace el robot y por qué lo hace.

Hay muchos tutoriales sencillos en YouTube ("how to backtest an EA in the MT5 Strategy Tester").

Conclusión

Este robot sigue una metodología técnica coherente, sin un enfoque de riesgo agresivo, y se basa totalmente en señales objetivas: Ichimoku, Bandas de Bollinger y RSI. Está diseñado para usuarios que desean una estrategia clara y transparente y que son capaces de realizar su propia validación utilizando el Probador de Estrategias.

