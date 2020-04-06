UT Bot LineReg EA (M5) - Descripción de la estrategia

El UT Bot LineReg EA (v9.3.4) es un avanzado sistema de trading automatizado de seguimiento de tendencia y protección de inversión desarrollado en MQL5, optimizado para el trading en el marco temporal M5.

Combina el seguimiento de precios de regresión lineal, el control de volatilidad ATR adaptativo y un motor de inversión segura para ofrecer entradas controladas y gestionadas por riesgo con una fuerte confirmación de tendencia.

Lógica principal

1. Canal de precios de regresión lineal

El EA calcula una línea de base de regresión lineal durante un periodo de retroceso configurable.

Las señales de operación se generan cuando el precio se mueve fuera de la zona de desviación de regresión dinámica, lo que indica la fuerza del impulso.

Banda superior : Regresión lineal + desviación ATR

Banda inferior: Regresión lineal - Desviación ATR

Este enfoque reduce el desfase y reacciona más rápido que las medias móviles clásicas.

2. Motor de Volatilidad ATR Adaptativo

El EA utiliza un sistema ATR Adap tativo que escala automáticamente los multiplicadores de Stop Loss y Take Profit en función de la volatilidad actual del mercado.

Volatilidad baja → escalado ATR más amplio.

Alta volatilidad → escala ATR más ajustada

Evita los stops sobredimensionados durante los picos de noticias

Mejora la coherencia en diferentes condiciones de mercado

3. Filtro de tendencia para plazos más largos

Antes de entrar en cualquier operación, el EA confirma la dirección de la tendencia utilizando la pendiente de Regresión Lineal en un marco de tiempo superior (por defecto M15).

Las operaciones de compra sólo se permiten cuando la pendiente HTF es positiva.

Las operaciones de venta sólo se permiten cuando la pendiente HTF es negativa.

Evita las entradas en contra de la tendencia y las pérdidas en mercados laterales

4. Detección de reversión de tendencia confirmada

Un filtro de confirmación de pendiente multibarra garantiza que las inversiones de tendencia son auténticas:

Requiere múltiples confirmaciones de pendiente consecutivas

Filtra los retrocesos débiles y las falsas rupturas

Mejora la calidad de la señal en mercados agitados

Motor de inversión segura (v9.3.4 - Fijo)

El EA incluye un Motor de Inversión Segura diseñado para invertir posiciones sólo bajo condiciones estrictas de alta probabilidad:

✔ Confirmación de nueva vela (sin giros intrabarra)

✔ Fuerte relación cuerpo-rango de la vela

✔ Validación del cuerpo de la vela frente a la fuerza del ATR

✔ Protección del filtro de márgenes

✔ Confirmación de cambio de tendencia en un marco temporal superior

Esto previene reversiones emocionales o prematuras y evita trampas basadas en spreads.

Gestión del riesgo y del dinero

Tamaño de lote basado en el riesgo

Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de: Capital de la cuenta Porcentaje de riesgo definido por el usuario Distancia real de stop-loss

Garantiza un riesgo constante por operación, independientemente del símbolo o la volatilidad

Controles de seguridad

Aplicación de Stop Loss mínimo basado en ATR

Protección de la distancia de stop mínima absoluta

Límite máximo de posiciones abiertas

Filtrado de diferenciales para evitar una mala ejecución

Funciones de gestión de beneficios

Modo opcional No Take-Profit (salida sólo de gestión)

Cierre parcial de beneficios a niveles definidos

Break-even con buffer

Activación del trailing stop tras el umbral de beneficios

Protección de caída de beneficios flotante (bloquea los beneficios durante los retrocesos)

Resumen de las condiciones de entrada

COMPRA

El precio cierra por encima de la banda superior de regresión lineal

La pendiente del marco temporal superior confirma la tendencia alcista

Lógica opcional de cruce estricto de velas

Se cumplen las condiciones de volatilidad ATR

VENTA

El precio cierra por debajo de la banda inferior de regresión lineal

Una mayor pendiente temporal confirma una tendencia bajista

Lógica opcional de cruce estricto de velas

Se cumplen las condiciones de volatilidad ATR

Ajustes recomendados

Marco temporal : M5

Marco temporal de tendencia : M15

Símbolos : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Riesgo : 1-2% por operación

Tipo de cuenta: Cobertura (recomendada)

Principales ventajas

✔ Lógica de regresión lineal de reacción rápida

✔ Protección ATR adaptable a la volatilidad

✔ Potente filtrado de tendencias y retrocesos

✔ Gestión monetaria profesional basada en el riesgo

✔ Diseñado para VPS y ejecución de baja latencia

✔ Evita el exceso de operaciones y los falsos retrocesos