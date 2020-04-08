Dynamic Support x Resistance
- Indicadores
- Alberto Boada
- Versión: 1.0
Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies
Este indicador identifica automáticamente niveles críticos de precios basándose en la estructura del mercado de marcos temporales superiores. Proyecta máximos y mínimos significativos directamente en su gráfico.
CÓMO FUNCIONA
Olvídese de trazar líneas manualmente. Este indicador utiliza una lógica objetiva: "Si el precio rompe el máximo de los últimos X días, es significativo".
Características Principales:
- Multi-Timeframe: Vea niveles Diarios o Semanales en su gráfico de H1 o M15.
- Sin Repintado: Los niveles se basan en barras cerradas del marco temporal superior.
- Visualización Limpia: Líneas claras de Soporte (Verde) y Resistencia (Rojo) que actúan como imanes para el precio.
Estrategia:
- Rupturas (Breakouts): Use estos niveles para definir entradas. Si el precio cruza la línea roja, busque impulso.
- Rebotes: Use los niveles como zonas de "Take Profit" o para buscar reversiones.
- Stop Loss: Coloque sus stops de protección detrás de estos niveles estructurales.
SVX Strategies | Chief Investment Officer: Alberto Boada
Aviso: Herramienta educativa. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.