🎯 Conoce GridRepeaTrain - ¡Tu compañero de órdenes pendientes!

Este EA está aquí para respaldar tu juego de trading con órdenes pendientes inteligentes y repetibles.

Tiene dos modos:

---------------------------------------------------------------------

[ 1] Modo Simple y [2] Modo Doble.

Piénsalo así:

- Modo Simple = sólo órdenes pendientes LARGAS o sólo CORTAS (elige una y repítela) .

- Modo Doble = órdenes pendientes LIMITADAS o PARADAS (trabajando ambos lados del rango) .

[ 1] Modo simple - El francotirador unilateral 🎯.

Perfecto cuando sólo quieres seguir apilando sólo LARGOS o sólo CORTOS.

Tiempo de ejemplo:

Tienes $10,000 en tu cuenta. Estás operando EURUSD. El precio está en 1,160, y esperas que pueda caer a 1,100. Así que... abres una posición SHORT.

Así que... abre una posición CORTA a 1,160, tamaño de lote 0,10.

Ahora, el precio podría dirigirse a 1,100 eventualmente, pero los mercados rara vez van directamente en una dirección. Se mueven en rangos: bajan, suben, bajan, bajan, suben, bajan, suben... ya te haces una idea.

Mientras mantiene su CORTO con TP en 1,180, es posible que desee colar algunas operaciones LARGAS rápidas durante esos pequeños retrocesos - TP ajustado, tal vez un trailing stop, algo así como scalping dentro del movimiento más grande.

Ahí es donde brilla el Modo Simple - automatiza la configuración de la orden de repetición unilateral para usted.

---------------------------------------------------------------------

[ 2] Modo Doble - El compañero del operador de rango 📏

Este está construido para estrategias de rango limitado utilizando órdenes LIMIT o STOP una y otra vez.

Digamos que usted cree WTI está rebotando entre $ 50 y $ 80.

Su plan:

- Por encima de $70 → Abrir CORTO.

- Por debajo de 60 $ → Abrir LONGs.

Con el modo doble establecido en LÍMITE, puede elegir un precio medio, digamos 66 $, y decirle al AE a qué distancia debe estar cada orden pendiente de ese precio medio.

A partir de ahí, el EA sigue colocando y gestionando esas órdenes por usted, para que pueda centrarse en el panorama general mientras hace el trabajo pesado.

---------------------------------------------------------------------

GridRepeaTrain mantiene su juego de órdenes pendientes fluido, constante y sin estrés, tanto si trabaja en una dirección con el modo simple como si lo hace en ambos extremos del rango con el modo doble.

A continuación encontrará todas las explicaciones de los parámetros de configuración para que pueda configurar GridRepeaTrain exactamente como desee.

También he creado un vídeo en YouTube que muestra la configuración en acción, para que pueda ver todo paso a paso. ¡Échale un vistazo! 🎥✨

Configuración de parámetros



OperationMode : Selecciona el modo de operación. Elija uno de SingleMode o DoubleMode. Por defecto es SingleMode.

: Selecciona el modo de operación. Elija uno de SingleMode o DoubleMode. Por defecto es SingleMode. UseRepeatMode: Habilita o deshabilita el Modo Repetición.

o En el Modo Repetición, cuando el precio alcanza una orden límite (o stop) y se abre una posición, después de que se cierre esa posición, se volverá a colocar la misma orden límite (o stop).

o Esto se repite indefinidamente.

o Establézcalo en true para habilitar el Modo Repetición. Por defecto es false.

NumberOfOrders : Número de órdenes limitadas (o stop) a colocar. Por defecto: 10 .

IntervalFactor : Intervalo entre órdenes limitadas (o stop).

o 1.0= espaciado igual.

o Valor > 1.0 (ej. 1.5) → el espaciado se estrecha cuanto más se aleja del precio actual.

o Valor < 1.0 (ej. 0.5) → el espaciado se hace más estrecho cuanto más cerca del precio actual.

o Por defecto: 1.0.

: Tamaño del lote de la orden. Por defecto: 0.01. MagicNumber : Número mágico a asignar a las órdenes. Si se están ejecutando otros EAs, asegúrese de que los números no se solapan. Si no hay otros EAs en ejecución, puede dejar el valor por defecto. Por defecto: 880154.

: Stop loss en puntos (*1). 0 desactiva el Stop Loss. Por defecto: 0. TakeProfit : Take profit en puntos (*1). 0desactiva Take Profit. Por defecto: 100.

: Activa/desactiva el trailing stop. Establezca true para habilitar. Por defecto: false. TrailingStop : Punto de inicio del trailing stop en puntos (*1).

o Para posiciones de compra: comienza cuando el precio supera el valor de entrada por encima del precio de entrada.

o Para posiciones de venta: comienza cuando el precio cae el valor de entrada por debajo del precio de entrada.

o Por defecto: 50.

o Para posiciones de compra: SL se fija tantos puntos por debajo del inicio del trailing.

o Para vender: SL se fija tantos puntos por encima del inicio del trailing.

o Por defecto: 10.

o Normalmente, no necesita cambiar esto.

o Si su broker le avisa por demasiadas peticiones de modificación, aumente este valor.

o Por defecto: 1punto.

: Activa/desactiva el break-even. Por defecto: false. BreakEven : Nivel de activación del break-even en puntos (*1).

o Para comprar: se inicia cuando el precio supera el precio de entrada en el valor establecido.

o Para vender: se inicia cuando el precio cae el valor establecido por debajo del precio de entrada.

o Por defecto: 30.

: Nivel de activación del break-even en puntos (*1). o Para comprar: se inicia cuando el precio supera el precio de entrada en el valor establecido. o Para vender: se inicia cuando el precio cae el valor establecido por debajo del precio de entrada. o Por defecto: 30. BreakEvenProfit: Beneficio a bloquear cuando se activa el punto de equilibrio, en puntos (*1).

o Por defecto: 10 (spread no incluido; utilice un valor mayor que el spread).

o Por defecto: 10 (spread no incluido; utilice un valor mayor que el spread).

Ajustes de Modo Simple (Sólo se utilizan en Modo Simple)

OrderTypeMode: Dirección de las órdenes.

o BuyOnly→ sólo órdenes de compra

o SellOnly→ sólo órdenes de venta

o Por defecto: BuyOnly.

Configuración del modo doble (Sólo se utiliza en modo doble)

OrderMode: Tipo de orden.

o LimitOrder→ órdenes limitadas

o StopOrder→ órdenes stop

o Por defecto: LimitOrder.



