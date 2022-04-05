OneClick Wonder light

Esta es una versión ligera de OneClickWonder.

Tiene una limitación de tamaño de lote(0,01) y también la dirección del comercio (sólo VENTA) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11)

------------------------------------

OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas porNúmero Mágico y Símbolo, proporcionando:

-Trailing Stop individual o de cesta

-Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente)

-Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desde el gráfico)

-Funciona conoperaciones manuales ( Magic 0) o EA por número.

Características del EA

1.Seguimiento de cestas

o Agrupa operaciones con el mismo Número Mágico y dirección.

o Los Stop Loss se ajustan en baseal precio medio ponderado de la cesta.

2.Promedio

o Abre operaciones adicionales si el precio se mueve en contra de la cesta.

o La distancia entre operaciones aumenta progresivamente (AveragingDistanceStep).

o El tamaño de los lotes puede variar en función de los lotes totales de la cesta existente (AveragingLotFactor).

o Número máximo de operaciones promediadas limitado porMaxAveraging.

4.Botones OneClickOrder

o Coloque órdenes de COMPRA/VENTA directamente en el gráfico.

o El panel permite personalizar elLote y el Número Mágico.

o Útil para pruebas u operaciones manuales junto con la gestión del EA.

5.Cálculo Dinámico de Pips

o Detecta automáticamente el tamaño del pip para Forex, metales (XAU/XAG), petróleo (WTI) y cripto pares.

o Garantiza distancias de arrastre y promediado correctas en todos los instrumentos.

6.Autocancelación de órdenes pendientes

o Cuando se cierran todas las posiciones del símbolo gestionado y el Número Mágico (incluidas las operaciones manuales si Mágico = 0), cualquier orden pendiente restante abierta por el EA se cancela automáticamente.

o Evita que queden órdenes pendientes después de los cierres manuales.

7.Protección de órdenes duplicadas

o Antes de colocar nuevas órdenes promediadas, el AE comprueba si existen órdenes pendientes al mismo precio o cerca del mismo (tolerancia de ±0,5 pips).

o Previene órdenes pendientes duplicadas causadas por ticks rápidos o reinicialización.

⚙️ Pasos de configuración

1.Adjunte el EA al gráfico del par de divisas que desea gestionar.

o Ejemplo: Adjuntar al gráfico EURUSD para gestionar posiciones EURUSD.

o Sólo controlará las operaciones de esesímbolo y TargetMagicNumber.

2.Configure los parámetros en la ventana de entrada.

3.Opcional: Utilice el panel OneClickOrder para abrir operaciones manualmente.


🧾 Guía de Parámetros

Parámetro

Descripción

Ejemplo / Notas

TargetMagicNumber

Número mágico del objetivo. Establezca 0 para operaciones manuales.

12345

TargetSymbol

Símbolo del objetivo. Blank = gráfico actual.

""

TrailingStart

Ganancia en pips antes de que comience el trailing.

30 (puede ser negativo)

TrailingStep

Paso en pips para mover el stop.

30

AveragingDistance

Distancia en pips base para la primera operación de promediación.

60

AveragingDistanceStep

Multiplicador para las siguientes distancias de promediación.

1.5

AveragingLotFactor

Factor de lote para la nueva operación de promediado.

1.0

MaxAveraging

Número máximo de operaciones de promediación permitidas.

4

Comentario del usuario

Comentario personalizado para las órdenes.

"OneClickWonder"



Consejos para los usuarios

  • Asegúrese de queTargetMagicNumber coincide con sus operaciones si se ejecuta en una configuración multi-EA.
  • Los metales, el petróleo y los instrumentos criptográficos tienen diferentes tamaños de pip; el EA detecta automáticamente el valor del pip.
  • Utilice un UserComment único para distinguir las operaciones abiertas por este EA.

⚠️ Notas Importantes

-Funcionapor gráfico y número mágico. Adjunte instancias separadas para cada par.

-Evite ejecutar múltiples EAs en las mismas operaciones.

-El promediado puede aumentar la exposición al margen - pruebe primero con lotes pequeños.

-Pruebe siempre encuentas demo antes de operar en vivo.


