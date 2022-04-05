OneClick Wonder light
- Utilidades
- Hajime Tsuro
- Versión: 1.12
- Actualizado: 17 diciembre 2025
Esta es una versión ligera de OneClickWonder.
Tiene una limitación de tamaño de lote(0,01) y también la dirección del comercio (sólo VENTA) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11)
OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas porNúmero Mágico y Símbolo, proporcionando:
-Trailing Stop individual o de cesta
-Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente)
-Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desde el gráfico)
-Funciona conoperaciones manuales ( Magic 0) o EA por número.
Características del EA
1.Seguimiento de cestas
o Agrupa operaciones con el mismo Número Mágico y dirección.
o Los Stop Loss se ajustan en baseal precio medio ponderado de la cesta.
2.Promedio
o Abre operaciones adicionales si el precio se mueve en contra de la cesta.
o La distancia entre operaciones aumenta progresivamente (AveragingDistanceStep).
o El tamaño de los lotes puede variar en función de los lotes totales de la cesta existente (AveragingLotFactor).
o Número máximo de operaciones promediadas limitado porMaxAveraging.
4.Botones OneClickOrder
o Coloque órdenes de COMPRA/VENTA directamente en el gráfico.
o El panel permite personalizar elLote y el Número Mágico.
o Útil para pruebas u operaciones manuales junto con la gestión del EA.
5.Cálculo Dinámico de Pips
o Detecta automáticamente el tamaño del pip para Forex, metales (XAU/XAG), petróleo (WTI) y cripto pares.
o Garantiza distancias de arrastre y promediado correctas en todos los instrumentos.
6.Autocancelación de órdenes pendientes
o Cuando se cierran todas las posiciones del símbolo gestionado y el Número Mágico (incluidas las operaciones manuales si Mágico = 0), cualquier orden pendiente restante abierta por el EA se cancela automáticamente.
o Evita que queden órdenes pendientes después de los cierres manuales.
7.Protección de órdenes duplicadas
o Antes de colocar nuevas órdenes promediadas, el AE comprueba si existen órdenes pendientes al mismo precio o cerca del mismo (tolerancia de ±0,5 pips).
o Previene órdenes pendientes duplicadas causadas por ticks rápidos o reinicialización.
⚙️ Pasos de configuración
1.Adjunte el EA al gráfico del par de divisas que desea gestionar.
o Ejemplo: Adjuntar al gráfico EURUSD para gestionar posiciones EURUSD.
o Sólo controlará las operaciones de esesímbolo y TargetMagicNumber.
2.Configure los parámetros en la ventana de entrada.
3.Opcional: Utilice el panel OneClickOrder para abrir operaciones manualmente.
🧾 Guía de Parámetros
|
Parámetro
|
Descripción
|
Ejemplo / Notas
|
TargetMagicNumber
|
Número mágico del objetivo. Establezca 0 para operaciones manuales.
|
12345
|
TargetSymbol
|
Símbolo del objetivo. Blank = gráfico actual.
|
""
|
TrailingStart
|
Ganancia en pips antes de que comience el trailing.
|
30 (puede ser negativo)
|
TrailingStep
|
Paso en pips para mover el stop.
|
30
|
AveragingDistance
|
Distancia en pips base para la primera operación de promediación.
|
60
|
AveragingDistanceStep
|
Multiplicador para las siguientes distancias de promediación.
|
1.5
|
AveragingLotFactor
|
Factor de lote para la nueva operación de promediado.
|
1.0
|
MaxAveraging
|
Número máximo de operaciones de promediación permitidas.
|
4
|
Comentario del usuario
|
Comentario personalizado para las órdenes.
|
"OneClickWonder"
Consejos para los usuarios
- Asegúrese de queTargetMagicNumber coincide con sus operaciones si se ejecuta en una configuración multi-EA.
- Los metales, el petróleo y los instrumentos criptográficos tienen diferentes tamaños de pip; el EA detecta automáticamente el valor del pip.
- Utilice un UserComment único para distinguir las operaciones abiertas por este EA.
⚠️ Notas Importantes
-Funcionapor gráfico y número mágico. Adjunte instancias separadas para cada par.
-Evite ejecutar múltiples EAs en las mismas operaciones.
-El promediado puede aumentar la exposición al margen - pruebe primero con lotes pequeños.
-Pruebe siempre encuentas demo antes de operar en vivo.