OneClick Wonder
- Utilidades
- Hajime Tsuro
- Versión: 1.12
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo, proporcionando:
- Trailing Stop individual o de cesta
- Sistema de promediación opcional (añade nuevas operaciones automáticamente )
- Botones OneClickOrder (COMPRA / VENTA directamente desde el gráfico )
- Funciona con operaciones manuales (Magic 0) o EA por número .
Características del EA
1. Seguimiento de cestas
o Agrupa operaciones con el mismo Número Mágico y dirección .
o Los Stop Loss se ajustan en base al precio medio ponderado de la cesta .
2. Promedio
o Abre operaciones adicionales si el precio se mueve en contra de la cesta .
o La distancia entre operaciones aumenta progresivamente (AveragingDistanceStep) .
o El tamaño de los lotes puede variar en función de los lotes totales de la cesta existente (AveragingLotFactor) .
o Número máximo de operaciones promediadas limitado por MaxAveraging.
4. Botones OneClickOrder
o Coloque órdenes de COMPRA/VENTA directamente en el gráfico .
o El panel permite personalizar el Lote y el Número Mágico.
o Útil para pruebas u operaciones manuales junto con la gestión del EA .
5. Cálculo Dinámico de Pips
o Detecta automáticamente el tamaño del pip para Forex, metales (XAU/XAG), petróleo (WTI) y cripto pares .
o Garantiza distancias de arrastre y promediado correctas en todos los instrumentos .
6. Autocancelación de órdenes pendientes
o Cuando se cierran todas las posiciones del símbolo gestionado y el Número Mágico (incluidas las operaciones manuales si Mágico = 0), cualquier orden pendiente restante abierta por el EA se cancela automáticamente .
o Evita que queden órdenes pendientes después de los cierres manuales .
7. Protección de órdenes duplicadas
o Antes de colocar nuevas órdenes promediadas, el AE comprueba si existen órdenes pendientes al mismo precio o cerca del mismo (tolerancia de ±0,5 pips) .
o Previene órdenes pendientes duplicadas causadas por ticks rápidos o reinicialización .
⚙️ Pasos de configuración
1. Adjunte el EA al gráfico del par de divisas que desea gestionar .
o Ejemplo: Adjuntar al gráfico EURUSD para gestionar posiciones EURUSD.
o Sólo controlará las operaciones de ese símbolo y TargetMagicNumber.
2. Configure los parámetros en la ventana de entrada .
3. Opcional: Utilice el panel OneClickOrder para abrir manualmente las operaciones.
🧾 Guía de Parámetros
|
Parámetro
|
Descripción
|
Ejemplo / Notas
|
TargetMagicNumber
|
Número mágico del objetivo. Establezca 0 para operaciones manuales.
|
12345
|
TargetSymbol
|
Símbolo del objetivo. Blank = gráfico actual.
|
""
|
TrailingStart
|
Ganancia en pips antes de que comience el trailing.
|
30 (puede ser negativo)
|
TrailingStep
|
Paso en pips para mover el stop.
|
30
|
AveragingDistance
|
Distancia en pips base para la primera operación de promediación.
|
60
|
AveragingDistanceStep
|
Multiplicador para las siguientes distancias de promediación.
|
1.5
|
AveragingLotFactor
|
Factor de lote para la nueva operación de promediado.
|
1.0
|
MaxAveraging
|
Número máximo de operaciones de promediación permitidas.
|
4
|
Comentario del usuario
|
Comentario personalizado para las órdenes.
|
"OneClickWonder"
Consejos para los usuarios
- Asegúrese de que TargetMagicNumber coincide con sus operaciones si se ejecuta en una configuración multi-EA.
- Los metales, el petróleo y los instrumentos criptográficos tienen diferentes tamaños de pip; el EA detecta automáticamente el valor del pip.
- Utilice un UserComment único para distinguir las operaciones abiertas por este EA.
⚠️ Notas Importantes
- Funciona por gráfico y número mágico. Adjunte instancias separadas para cada par.
- Evite ejecutar múltiples EAs en las mismas operaciones .
- El promediado puede aumentar la exposición al margen - pruebe primero con lotes pequeños .
- Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.