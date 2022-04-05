OneClick Wonder

OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo, proporcionando:

- Trailing Stop individual o de cesta

- Sistema de promediación opcional (añade nuevas operaciones automáticamente )

- Botones OneClickOrder (COMPRA / VENTA directamente desde el gráfico )

- Funciona con operaciones manuales (Magic 0) o EA por número .

Características del EA

1. Seguimiento de cestas

o Agrupa operaciones con el mismo Número Mágico y dirección .

o Los Stop Loss se ajustan en base al precio medio ponderado de la cesta .

2. Promedio

o Abre operaciones adicionales si el precio se mueve en contra de la cesta .

o La distancia entre operaciones aumenta progresivamente (AveragingDistanceStep) .

o El tamaño de los lotes puede variar en función de los lotes totales de la cesta existente (AveragingLotFactor) .

o Número máximo de operaciones promediadas limitado por MaxAveraging.

4. Botones OneClickOrder

o Coloque órdenes de COMPRA/VENTA directamente en el gráfico .

o El panel permite personalizar el Lote y el Número Mágico.

o Útil para pruebas u operaciones manuales junto con la gestión del EA .

5. Cálculo Dinámico de Pips

o Detecta automáticamente el tamaño del pip para Forex, metales (XAU/XAG), petróleo (WTI) y cripto pares .

o Garantiza distancias de arrastre y promediado correctas en todos los instrumentos .

6. Autocancelación de órdenes pendientes

o Cuando se cierran todas las posiciones del símbolo gestionado y el Número Mágico (incluidas las operaciones manuales si Mágico = 0), cualquier orden pendiente restante abierta por el EA se cancela automáticamente .

o Evita que queden órdenes pendientes después de los cierres manuales .

7. Protección de órdenes duplicadas

o Antes de colocar nuevas órdenes promediadas, el AE comprueba si existen órdenes pendientes al mismo precio o cerca del mismo (tolerancia de ±0,5 pips) .

o Previene órdenes pendientes duplicadas causadas por ticks rápidos o reinicialización .

⚙️ Pasos de configuración

1. Adjunte el EA al gráfico del par de divisas que desea gestionar .

o Ejemplo: Adjuntar al gráfico EURUSD para gestionar posiciones EURUSD.

o Sólo controlará las operaciones de ese símbolo y TargetMagicNumber.

2. Configure los parámetros en la ventana de entrada .

3. Opcional: Utilice el panel OneClickOrder para abrir manualmente las operaciones.


🧾 Guía de Parámetros

Parámetro

Descripción

Ejemplo / Notas

TargetMagicNumber

Número mágico del objetivo. Establezca 0 para operaciones manuales.

12345

TargetSymbol

Símbolo del objetivo. Blank = gráfico actual.

""

TrailingStart

Ganancia en pips antes de que comience el trailing.

30 (puede ser negativo)

TrailingStep

Paso en pips para mover el stop.

30

AveragingDistance

Distancia en pips base para la primera operación de promediación.

60

AveragingDistanceStep

Multiplicador para las siguientes distancias de promediación.

1.5

AveragingLotFactor

Factor de lote para la nueva operación de promediado.

1.0

MaxAveraging

Número máximo de operaciones de promediación permitidas.

4

Comentario del usuario

Comentario personalizado para las órdenes.

"OneClickWonder"



Consejos para los usuarios

  • Asegúrese de que TargetMagicNumber coincide con sus operaciones si se ejecuta en una configuración multi-EA.
  • Los metales, el petróleo y los instrumentos criptográficos tienen diferentes tamaños de pip; el EA detecta automáticamente el valor del pip.
  • Utilice un UserComment único para distinguir las operaciones abiertas por este EA.

⚠️ Notas Importantes

- Funciona por gráfico y número mágico. Adjunte instancias separadas para cada par.

- Evite ejecutar múltiples EAs en las mismas operaciones .

- El promediado puede aumentar la exposición al margen - pruebe primero con lotes pequeños .

- Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.

Productos recomendados
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilidades
Esta utilidad ofrece la posibilidad de utilizar teclas de acceso rápido en la negociación manual respondiendo instantáneamente a la situación actual del mercado. Puede asignar teclas de acceso rápido para abrir/cerrar posiciones según su tipo, cerrar todas las posiciones en el gráfico actual y eliminar todas las órdenes en el gráfico actual. También puede asignar teclas de acceso rápido para cinco volúmenes de negociación predefinidos y cambiar entre ellos si es necesario sin necesidad de cambia
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad BreakEven Grid para MT4 BreakEven Grid es una potente utilidad para la gestión manual de operaciones en la plataforma MetaTrader 4. Proporciona un cómodo panel en pantalla con botones para ayudarle a gestionar sus posiciones abiertas con un solo clic. Características: Establecer BE+Beneficio: Establece automáticamente el Take Profit al punto de equilibrio + el beneficio deseado en pips o dinero. Cerrar COMPRA/VENTA: Cierra instantáneamente todas las órdenes de compra o venta para el
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) restablece automáticamente una orden con el mismo contenido cuando se cierra una orden que cumple todas las condiciones siguientes. La orden en cuestión es una orden limitada o stop-loss, que siempre tiene establecidos un take profit (TP) y un stop loss (SL). Cuando la orden se cierra por el TP o SL, la orden se vuelve a enviar automáticamente con el mismo número de lotes, precio, TP, SL, fecha de vencimiento y otras condiciones heredadas. Esto permite que la estrategia
Global Breakeven and Trailingstop
Mikhail Zhitnev
Utilidades
Utilidad de negociación (asesor experto) Global Breakeven y Trailingstop desarrollado para: Fijación automática de StopLoss y TakeProfit para órdenes abiertas manualmente o por otros asesores expertos Transferir stoploss a breakeven Trailing stop Puede configurar utilite en cualquier gráfico existente y gestionará todas las órdenes abiertas para todos los pares, o sólo los pares seleccionados de la lista. Además, puede configurar utilite para cada gráfico de negociación por separado, y aplicar l
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT5 https://www.mq
Assistant Open Sl Tp AutoClose Mt4
Mikhail Mitin
Utilidades
Características : apertura / cierre rápido de operaciones cierre automático de operaciones por beneficio / pérdida el número de operaciones y el beneficio total del Símbolo Apertura rápida de operaciones: Establecer el volumen del lote Establecer StopLoss / TakeProfit en puntos (si establece "0", entonces no se utiliza) Establecer deslizamiento Fijar Magic (si es necesario) establecer comentario (si es necesario) Funciones de apertura rápida: apertura rápida Buy apertura rápida de venta cierr
Open by Clik
Dariusz Grywaczewski
Utilidades
Open by Clik es una herramienta que permite abrir posiciones con dos clics del ratón. El lugar del clic y la dirección del clic deciden qué posición se abrirá. La apertura de posiciones es rápida e intuitiva. Si el segundo clic está por encima del primer clic, se abren las posiciones Long. Si el segundo clic está por debajo del primero, se abren posiciones Cortas. Haciendo clic en el área del gráfico, se abren órdenes de mercado (COMPRA y VENTA). Al hacer clic en el área delante del gráfico, se
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Automatic Markup Trendlines
Salavat Bulyakarov
Utilidades
Autoconstrucción de líneas de tendencia. Trazado de un conjunto de líneas, límites potenciales de crecimiento/descenso de precios (color gris de las líneas). Identificación y trazado del canal de precios (color verde de las líneas) Identificación de posibles triángulos TA (líneas de color rojo y azul) Se recomienda utilizar un fondo de gráfico blanco, período de gráfico - M30. Ajustes Interval=200 - número máximo de barras utilizadas en el análisis para dibujar las líneas. The_greatest_distance=
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilidades
Este es un panel común que pone una red de órdenes de compra y venta. Cierra este asesor de órdenes para el beneficio definido en la configuración. Luego, hay un parámetro y se llama Ladder que incluye que la distancia entre las órdenes comienzan a aumentar en los puntos especificados por el parámetro ladder (aquí, en la configuración principal está en 10 puntos) significa la segunda orden en 10 puntos, la tercera orden en 20 puntos, la cuarta orden en 40 puntos, etc. Entonces, ¿qué hay en est
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
BuyLimit and SellLimit Grid MT4
Leonid Basis
Utilidades
El script BuyLimit_SellLimit_Grid abre órdenes pendientes BuyLimit y SellLimit. Basta con colocar este script en el gráfico con el par de divisas deseado. Antes de colocar todas las órdenes pendientes, se abre la ventana de entrada que le permite modificar todos los parámetros de entrada: LongPos - si es TRUE, se abre la orden BuyLimit. ShortPos - si es TRUE, se abre la orden SellLimit. InitLot - lote inicial. LotCoeff - si es 1, todas las órdenes pendientes tendrán el mismo tamaño de lote. Init
MT4 Trading Control Panel
Ludo Frisch
Utilidades
El Panel de Control de Trading EA le permite: - Calcular el tamaño del lote en función del (% o $ de riesgo) - Colocar múltiples operaciones (Mercado/Límite/Stop) al mismo tiempo - Gestionar todas las operaciones abiertas (mover SL a BE, tomar ganancias parciales, cerrar todas las operaciones) Esta es una herramienta útil para aquellos que quieren abrir múltiples órdenes sin perder tiempo en el cálculo de lotes. Cuando se abren múltiples órdenes, la primera orden tiene el primer TP y todas las d
Daily High Low Marker Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Daily High Low Marker Analyzer - ¡Dominar los extremos del mercado! ¿Es usted un trader serio que quiere seguir los niveles diarios de precios máximos y mínimos con absoluta precisión? ¿Necesita una herramienta potente y fiable para analizar la estructura del mercado, el soporte y la resistencia, y el comportamiento de los precios? Si es así, Daily High Low Marker Analyzer es la herramienta perfecta para usted. Esta utilidad MT5 de última generación le ayuda a: Identificar el precio más alto y
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Asesores Expertos
MARKET MAKER EXPERT es un Grid Trading Expert Advisor personalizable, avanzado y totalmente automatizado, desarrollado para operar en MODO MULTIPAIR ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), distribuyendo los riesgos. Expanding Grid es su especialidad. Se centra en la apertura de un gran número de órdenes. Los pares de divisas han sido elegidos cuidadosamente para ejecutar este sistema. Una vez que analiza el mercado, hace una orden de cobertura de inmediato, (por lo que los niveles de margen no
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilidades
Es muy decepcionante cuando el precio no tiene suficientes puntos para alcanzar el Take Profit y hace un retroceso. Este EA establece niveles virtuales cerca de los niveles TakeProfit. Este EA establece niveles virtuales junto a las órdenes TakeProfit. Si estos niveles son alcanzados por el precio, breakeven o trailing stop se aplica para una orden. Características Este EA no establece nuevas órdenes. El objetivo de este EA es gestionar los stop losses de las órdenes existentes que son establec
DynamicTradeLines
Nigel Wilkins
Utilidades
Esta utilidad proporciona una visualización muy intuitiva, versátil y útil de las operaciones en directo en una ventana de gráfico - especialmente buena si tiene una cesta de operaciones en directo. Modo de empleo El programa se ejecuta como un Asesor Experto no comercial - no es un indicador. Por lo tanto, debe colocarse en la carpeta de Asesores Expertos y luego adjuntarse a una ventana de gráfico separada, tal vez apilada delante de su ventana de negociación EA en vivo - ver capturas de pant
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Utilidades
HungrySpiderMulti - es un panel de operaciones multidivisa fácil de usar que le permite operar con 28 pares de divisas en una sola ventana . El panel también le permite utilizar la rejilla, y trailing stop. Usando este panel el trader recibirá una notificación push sobre nuevos eventos. Abrir una orden: La apertura de una orden se realiza con un solo clic. Cerca del par de divisas deseado, en la sección Abrir, haga clic en el botón Vender o Comprar . Cuadrícula: Cerca del par requerido, hay un
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
Dublicator
Vladimir Tkach
Utilidades
Duplicador de operaciones simple y rápido que copia operaciones en la misma cuenta con la función inversa. La función inversa puede utilizarse para el bloqueo. Puede elegir duplicar operaciones para el instrumento actual o para todos los instrumentos. Parámetros Duplicar a la inversa - la dirección de la duplicación; Duplicar símbolo - duplicar el instrumento seleccionado; Tamaño de lote manual - tamaño manual del volumen; No duplicar si spread > - no duplicar una operación si el spread actu
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Virtual OCO Pending
Kenneth Parling
5 (1)
Utilidades
Introducción 'Virtual OCO Pending': una herramienta de utilidad de gestión de pedidos semiautomática (asesor experto) con evaluación de riesgos que le permite colocar rápidamente paradas o límites pendientes con un clic en el botón al precio actual con toma de ganancias virtual y stop loss utilizando la regla pendiente de OCO (One Cancel Otro). Niveles visuales dibujados en el gráfico para una fácil confirmación visual. Puede usar esta utilidad desde un solo gráfico para enviar pedidos en cualq
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilidades
Trade Manager Basic – Utilidad para Breakeven y Trailing en MetaTrader 4 Trade Manager Basic es un Asesor Experto (EA) ligero para MetaTrader 4, diseñado para gestionar operaciones abiertas sin abrir nuevas posiciones. Realiza automáticamente: El ajuste del Stop Loss al nivel de breakeven tras alcanzar un beneficio determinado La activación de un trailing stop dinámico al superar un umbral de beneficio definido Características principales: Funciona con operaciones abiertas manualmente Parámetro
FREE
Panel Trader MT4
Maksim Vershinin
Utilidades
Panel de negociación para operar con rapidez y comodidad. El panel permite abrir y cerrar órdenes rápidamente. Cierre de órdenes por separado para posiciones de venta y de compra. También es posible cerrar todas las órdenes. El panel de negociación muestra información sobre el beneficio, el volumen total y el número de órdenes en las posiciones de Venta y Compra . A veces algunas posiciones pueden no cerrarse debido a la volatilidad del mercado. En este caso, haga clic de nuevo para cerrar la po
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilidades
Auto SLTP Maker MT4 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Break Even Point Finder
Hamid Esmaeil Khani
Utilidades
Un asesor experto MT4 para encontrar el punto de equilibrio de la posición abierta, especialmente las órdenes de rejilla o de cobertura . también, puede cerrar todas las órdenes abiertas, o eliminar todas las órdenes pendientes , y establecer su deseo de Take Profit a qué distancia del punto de equilibrio. Todos los traders que utilizan la estrategia Grid o Hedge deberían utilizar este EA. le muestra el punto de equilibrio dibujando una línea y también establece automáticamente su Take profit y
Close Assistant
Gheis Mohammadi
5 (2)
Utilidades
Close Assistant (CA) es una utilidad completa para monitorizar y cerrar un conjunto de posiciones colocadas por un trader o EA. Cierra las órdenes filtradas en el tiempo especificado o nivel o patrones de velas o cuando un cierto beneficio o pérdida de las posiciones totales se alcanza. CA utiliza la función Zero Profit Lock para guardar el depósito cuando el beneficio total cae a cero. Los niveles de beneficios y pérdidas pueden establecerse en una cantidad fija de la divisa de la cuenta o en
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Otros productos de este autor
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilidades
Esta es una herramienta de apoyo para todos los operadores manuales. Puede cerrar posiciones inmediatamente en la Terminal MT4 con un solo clic. CERRAR VENTA: Puede cerrar posiciones CORTAS del par de divisas objetivo (igual que el gráfico en el que está utilizando este EA). CERRAR COMPRA: Igual que arriba pero se cerrarán las posiciones LARGAS. CERRAR TODAS: Se cerrarán todas las posiciones abiertas (sin importar los pares de divisas). Puede seleccionar el método de cierre entre CERRAR TODO o C
FREE
GridRepeaTrain
Hajime Tsuro
Utilidades
Conoce GridRepeaTrain - ¡Tu compañero de órdenes pendientes! Este EA está aquí para respaldar tu juego de trading con órdenes pendientes inteligentes y repetibles. Tiene dos modos : --------------------------------------------------------------------- [ 1] Modo Simple y [2] Modo Doble . Piénsalo así: - Modo Simple = sólo órdenes pendientes LARGAS o sólo CORTAS (elige una y repítela) . - Modo Doble = órdenes pendientes LIMITADAS o PARADAS (trabajando ambos lados del rango) . [ 1] Modo simple -
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión ligera de OneClickWonder. Tiene una limitación de tamaño de lote (0,01 ) y también la dirección del comercio (sólo VENTA ) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo , proporcionando: - Trailing Stop individual o de cesta - Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente) - Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desd
FREE
ScalTrade Assist Pro 001
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión de prueba gratuita de ScalTradeAssist Pro (https://www.mql5.com/en/market/product/25920). Puede utilizar todas las funciones de la herramienta sin ninguna restricción excepto el tamaño del lote. (fijado en 0.01) Espero que le guste y decida comprar la versión profesional :) A continuación encontrará la explicación del ScalTradeAssist Pro. *Si ves que las ordenes no se colocan, por favor revisa la configuración de tu spread, esta herramienta lo vigila y nunca coloca ordenes s
FREE
AutoOrderModify Free
Hajime Tsuro
5 (2)
Utilidades
AutoOrderModify Free es una herramienta de apoyo para todos los operadores de Forex manuales y de sistema. Funciona perfectamente para situaciones como: "Tengo un buen EA pero le falta el Trailing y/o Break Even". "Me da pereza calcular SL y TP cada vez que abro una posición". "Quiero controlar todas mis operaciones manuales con Trailing/Break even" Cualquiera que esté interesado en esta herramienta pero quiera más funciones, por favor pruebe el " AutoOrderModifyEA Pro ". La versión freeware no
FREE
ZigzagBreakout
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Es un método tradicional de la estrategia ZigZag de toda la vida. Cuando haya un fuerte movimiento, el robot ejecta ordenes para la dirección del trend. No es una estrategia de cada dia ganancia, pero sí que es profitable a largo plazo. Digamos que se generan muchas pequeñas pérdidas y de vez en cuando ganamos a lo grande.   La parte más importante de la estrategia ZigZag es que es un sistema ZigZag, es decir, se puede aprender en cualquier sitio en Internet así que no lo hablemos por aquí no ob
ScalTradeAssist Pro
Hajime Tsuro
5 (1)
Utilidades
ScalTradeAssistPro: Potenciando a los Operadores Manuales de Forex con Soporte Mejorado La herramienta se presenta como una solución adaptada para hacer frente a situaciones específicas, tales como los casos en que los corredores imponen limitaciones en el establecimiento de valores Stop Loss (SL) muy cerca del valor de la posición inicial. Para satisfacer las necesidades de los operadores de scalping, ScalTradeAssistPro ofrece una capacidad única: la posibilidad de establecer puntos SL/TP virt
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Early Morning Scalper ATR (en adelante EMS ATR) es un asesor experto (EA) que funciona totalmente automático y eficaz. Funciona durante un rango de horario muy específico, por la mañana de la sesión del mercado asiático. EMS ATR tiene un algoritmo muy analizado a fondo de forex. Tiene un indicador interno muy sofisticado para detectar los rangos de precios que mueven y también de su fuerza analizando siempre pequeñas desviaciones del mercado. Están integrados “Stop Loss” y “Take Profit” para po
OneClickMagicTrader
Hajime Tsuro
Utilidades
Negociación manual de divisas con funcionalidad mejorada " OneClickMagicTrader", una potente herramienta diseñada para satisfacer las necesidades de los operadores de divisas simplificando diversas acciones de negociación. Al igual que la conocida función "One Click Trading" del terminal MT4, OneClickMagicTrader permite a los operadores ejecutar rápidamente órdenes de COMPRA o VENTA con un solo clic. Esta herramienta, creación de un ávido operador que detectó posibilidades de mejora, se ha com
WildCycleEA
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Presentación de WILD CYCLE EA: una estrategia para las tendencias dinámicas del mercado Trading adaptativo en movimiento A partir de junio de 2021, el EA WILD CYCLE presenta un enfoque evolutivo para seguir las tendencias del mercado. Este AE, pionero en la búsqueda incesante de beneficios, se adapta hábilmente a la cambiante dinámica del mercado. Navegar por la estrategia principal En su núcleo se encuentra un enfoque fundamental: iniciar posiciones en la dirección de un SWAP positivo, como el
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Utilidades
AutoOrderModifyEAPro: Una ayuda vital para los operadores de Forex, tanto manuales como basados en sistemas AutoOrderModifyEAPro responde a las diversas necesidades de los operadores de divisas, tanto si operan manualmente como si lo hacen mediante sistemas, y se presenta como una herramienta fundamental en este intrincado panorama. La eficacia de la herramienta es más evidente en escenarios como: Mejora de las estrategias de EA: Abordar el dilema común de la falta de mecanismos de Trailing y/o
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Stealth Gap Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para capitalizar las ineficiencias del mercado con un enfoque sigiloso y táctico. Combinando poderosas estrategias de negociación de brechas con técnicas inteligentes de promediación de cuadrícula y scalping nocturno, este EA sobresale en la captura de ganancias rápidas y confiables durante períodos de baja volatilidad, especialmente las brechas de los lunes y los movimientos nocturnos. Con direcciones de operación
ZigzagBreakout MT5
Hajime Tsuro
Utilidades
***Esta es una versión MT5 de ZigZag Breaout*** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *****Desbloqueando la Experiencia: Código fuente del EA para aprendices dedicados *****A partir de noviembre de 2021 , la versión "EA + código fuente" está a su disposición, *****permitiendo a aquellos que compren (no alquilen) este EA explorar su funcionamiento interno. *****Para adquirir el código fuente, por favor dir
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario