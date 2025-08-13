GridRepeaTrain

🎯 Treffen Sie GridRepeaTrain - Ihr Wingman für ausstehende Aufträge!

Dieser EA ist hier, um Ihr Handelsspiel mit intelligenten, wiederholbaren Pending Orders zu unterstützen.
Er hat zwei Modi:

---------------------------------------------------------------------

[1] Einzelmodus und [2] Doppelmodus.

Stellen Sie sich das folgendermaßen vor:

- Einzelmodus = nur LONG oder nur SHORT ausstehende Aufträge (wählen Sie einen aus und wiederholen Sie ihn) .

- Double Mode = LIMIT oder STOP pending orders (beide Seiten des Bereichs bearbeiten) .

[1] Einfacher Modus - Der einseitige Scharfschütze 🎯

Perfekt, wenn Sie nur LONGs oder nur SHORTs stapeln wollen.

Beispiel:
Du hast 10.000 Dollar auf deinem Konto. Sie handeln EURUSD. Der Kurs liegt bei 1,160, und Sie erwarten, dass er auf 1,100 fallen könnte.
Also eröffnen Sie einen SHORT bei 1,160, Losgröße 0,10.

Nun könnte der Kurs irgendwann auf 1,100 fallen, aber die Märkte bewegen sich selten nur in eine Richtung. Sie bewegen sich in Schwankungen - abwärts, aufwärts, abwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts... Sie verstehen schon.

Während Sie Ihren SHORT mit TP bei 1,180 halten, könnten Sie während dieser kleinen Pullbacks einige schnelle LONG-Trades einschieben wollen - mit engem TP, vielleicht einem Trailing-Stop, sozusagen als Scalping innerhalb der größeren Bewegung.

Das ist der Punkt, an dem der Single Mode glänzt - er automatisiert das Setup der einseitigen Nachbestellung für Sie.

---------------------------------------------------------------------

[2] Double Mode - Der Sidekick des Range Traders 📏

Dieser Modus wurde für Strategien entwickelt, die sich an eine Handelsspanne halten und immer wieder LIMIT- oder STOP-Aufträge verwenden.

Nehmen wir an, Sie glauben, dass WTI zwischen $50 und $80 schwankt.
 Ihr Plan:

- Über $70 → SHORTs eröffnen.

- Unter 60 $ → LONGs eröffnen.

Wenn der Double Mode auf LIMIT eingestellt ist, können Sie einen mittleren Preis wählen - sagen wir $66 - und dem EA mitteilen, wie weit jeder anhängige Auftrag von diesem mittleren Preis entfernt sein soll.

Von da an platziert und verwaltet der EA diese Aufträge für Sie, sodass Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können, während er die schwere Arbeit erledigt.

---------------------------------------------------------------------

Egal, ob Sie mit dem Einzelmodus in eine Richtung schießen oder mit dem Doppelmodus an beiden Enden der Spanne arbeiten, GridRepeaTrain sorgt dafür, dass Ihr Spiel mit den schwebenden Aufträgen reibungslos, gleichmäßig und stressfrei verläuft.

Nachfolgend finden Sie alle Erklärungen zu den Konfigurationsparametern, damit Sie GridRepeaTrain genau so einrichten können, wie Sie es wünschen.
Und hey - ich habe auch ein YouTube-Anleitungsvideo zusammengestellt, das die Einrichtung in Aktion zeigt, damit Sie alles Schritt für Schritt sehen können. Schaut es euch an! 🎥✨

Parameter-Einstellungen

  • Betriebsart: Wählen Sie den Betriebsmodus aus. Wählen Sie einen von SingleMode oder DoubleMode. Die Voreinstellung ist SingleMode.
  • WiederholungsModus verwenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Repeat-Modus.
    o Im Repeat-Modus wird, wenn der Kurs eine Limit- (oder Stop-) Order erreicht und eine Position eröffnet wird, nach dem Schließen dieser Position dieselbe Limit- (oder Stop-) Order erneut platziert.
    o Dies wird unbegrenzt wiederholt.
    o Setzen Sie diese Option auf true, um den Repeat-Modus zu aktivieren. Die Voreinstellung ist false.

  • AnzahlOrders: Anzahl der zu platzierenden Limit- (oder Stop-) Orders. Voreinstellung: 10.
  • IntervallFaktor: Intervall zwischen Limit- (oder Stop-) Orders.
     o 1.0= gleicher Abstand.
    o Wert > 1.0 (z.B. 1.5) → Abstand wird enger, je weiter er vom aktuellen Preis entfernt ist.
    o Wert < 1,0 (z. B. 0,5) → Abstand wird enger, wenn er näher am aktuellen Kurs liegt.
    o Standardwert: 1,0.
  • Lose: Größe des Auftragsloses. Voreinstellung: 0.01.
  • MagischeNummer: Magische Zahl, die den Aufträgen zugewiesen wird. Wenn andere EAs laufen, stellen Sie sicher, dass sich die Nummern nicht überschneiden. Wenn keine anderen EAs laufen, können Sie die Standardeinstellung beibehalten. Voreinstellung: 880154.
  • StopLoss: Stop Loss in Punkten (*1). 0 deaktiviert den Stop Loss. Voreinstellung: 0.
  • Gewinnmitnahme: Gewinnmitnahme in Punkten (*1). 0deaktiviert Take Profit. Voreinstellung: 100.
  • Trailing verwenden: Aktiviert/deaktiviert den Trailing-Stop. Setzen Sie true, um ihn zu aktivieren. Voreinstellung: false.
  • TrailingStop: Startpunkt für den Trailing-Stop in Punkten (*1).
    o Für Kaufpositionen: Startet, wenn der Preis den eingegebenen Wert über dem Einstiegskurs überschreitet.
    o Für Verkaufspositionen: Startet, wenn der Preis den eingegebenen Wert unter den Einstiegskurs fällt.
    o Voreinstellung: 50.
  • TrailingDistance: Abstand des Stop-Loss vom Preis, wenn das Trailing beginnt, in Punkten (*1).
    o Für Kaufpositionen: SL wird so viele Punkte unter dem Trailing-Start gesetzt.
    o Für Verkauf: SL wird um so viele Punkte über dem Trailing-Start gesetzt.
    o Standardwert: 10.
  • TrailingStep: Empfindlichkeit der Trailing-Stop-Bewegung.
    o Normalerweise brauchen Sie diesen Wert nicht zu ändern.
    o Wenn Ihr Broker Sie wegen zu vieler Änderungswünsche warnt, erhöhen Sie diesen Wert.
    o Standardwert: 1 Punkt.
  • Breakeven verwenden: Aktiviert/deaktiviert Break-Even. Voreinstellung: false.
  • BreakEven: Break-Even-Trigger-Level in Punkten (*1).
    o Bei Kauf: Startet, wenn der Kurs den Einstiegskurs um den eingestellten Wert übersteigt.
    o Bei Verkauf: Startet, wenn der Kurs um den eingestellten Wert unter den Einstiegskurs fällt.
    o Voreinstellung: 30.
  • BreakEvenGewinn: Gewinn in Punkten (*1), der bei Erreichen der Gewinnschwelle erzielt werden soll.
    o Standardwert: 10 (ohne Spread; verwenden Sie einen Wert, der größer als der Spread ist).

Einzelmodus-Einstellungen (nur im Einzelmodus verwendet)

  • OrderTypeMode: Richtung der Aufträge.
    o BuyOnly→ nur Kaufaufträge
    o SellOnly→ nur Verkaufsaufträge
    o Standardwert: BuyOnly.

Double Mode Einstellungen (nur im Double Mode verwendet)

  • OrderModus: Ordertyp.
    o LimitOrder→ Limit-Orders
    o StopOrder→ Stop-Orders
    o Standard: LimitOrder.


Video GridRepeaTrain
