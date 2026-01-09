Quantum Sniper X Gold es el algoritmo de trading de nueva generación para XAUUSD, que fusiona la precisión del francotirador con la lógica cuántica para calcular los puntos de entrada de mayor probabilidad en el mercado del oro.

A diferencia de los EA tradicionales que persiguen los precios, Quantum Sniper X espera pacientemente a que el mercado venga a él. Utiliza un sofisticado mecanismo de Media Móvil Dual para ejecutar operaciones en niveles precisos de Pullback, asegurando la mejor Relación Riesgo-Recompensa posible.

🚀 Métricas de rendimiento de Quantum (prueba de estrés de 6 meses)

Proporcionamos 2 Archivos de Conjunto optimizados incluidos con su compra:

1. 🛡️ Modo Seguro (El Escudo Quantum)

Factor de recuperación: 11.68 (Velocidad de recuperación excepcional)

Reducción máxima: Sólo el 4,67% (Seguro para empresas de capital riesgo)

Tasa de ganancias: Optimizado para la sostenibilidad a largo plazo

Ideal para: Grandes capitales, Prop Firm Challenges, Inversores de bajo riesgo.

2. ⚔️ Modo agresivo (El generador de beneficios)

Beneficio neto: 131,18

Factor de recuperación: 7,81

Reducción máxima: 8.41%

Ideal para: Acumular rápidamente en cuentas pequeñas.

📥 Descargar archivos de conjuntos optimizados (.set)

(Por favor, cargue estos archivos en las entradas de EA)

👉 DESCARGAR MODO SEGURO (.set) 👉 DESCARGAR MODO AGRESIVO (.set)

(Nota: Si no se puede hacer clic en los enlaces, consulte la sección Comentarios )

💎 Funciones avanzadas:

Entrada Inteligente Pullback: Opera sólo cuando el precio retrocede a la MA dinámica rápida.

Recuperación de Retrocesos Profundos: Detecta automáticamente retrocesos excesivos y ejecuta reentradas de precisión en la MA Lenta.

Disyuntor diario: Un interruptor de seguridad incorporado que detiene la negociación del día si se alcanza un límite de pérdida diaria, protegiendo su capital de los días de mercado "Whipsaw".

Quantum Trailing Stop: Un trailing stop escalonado inteligente que bloquea los beneficios al tiempo que da a la operación espacio para respirar.

Requisitos de capital:

Depósito Mínimo: $100 (Requiere Cuenta Cent o Micro por seguridad).

Depósito Recomendado: $500+ (Para Cuenta Estándar usando 0.01 lote).

Nota: El oro es volátil. Para máxima seguridad, recomendamos empezar con un saldo conservador.

⚙️ Recomendaciones de configuración:

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: Cuenta ECN, Raw, o Zero Spread.

Condición Swap: La cuenta Free Swap (islámica) es muy recomendable para maximizar los beneficios cuando se mantienen posiciones de tendencia durante la noche.

VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para un rendimiento óptimo.



