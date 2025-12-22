EchoTrade Telegram Signal Backtester

EchoTrade Backtester de Señales de Telegram

VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING

Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan.
El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos.

La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la verdad desnuda. Combinando un potente Gestor de Datos (incluido) con un avanzado motor Probador de Estrategias MT4, puede simular meses de trading en minutos.

Por qué necesita esto

  • Exponga a los falsos gurús: Vea la reducción REAL y la tasa de ganancias antes de arriesgar dinero real.
  • Optimice la rentabilidad: Pruebe diferentes niveles parciales de toma de beneficios, trailing stops y ajustes de punto de equilibrio para encontrar la estrategia más rentable para un canal específico.
  • Verificación visual: Vea cómo se desarrollan las operaciones barra a barra en el Probador de Estrategias para confirmar la precisión de entrada y salida.

Cómo funciona

  1. Obtén Datos: Utiliza la aplicación complementaria Gestor de Datos para conectarte de forma segura a Telegram. Descarga el historial de mensajes de CUALQUIER canal al que tengas acceso.
  2. Estandariza: El analizador inteligente detecta automáticamente los precios de entrada, Stop Loss y Take Profits (TP1, TP2, TP3).
  3. Backtest: Cargue el archivo de datos generado en el Backtester EA de EchoTrade Telegram Signal en MT4.
  4. Analizar: Obtenga un informe completo del Probador de Estrategias con Drawdown, Profit Factor y Win Rate.

Características

  • Motor de análisis universal: Las palabras clave totalmente personalizables le permiten analizar señales en cualquier idioma o formato (por ejemplo, "Comprar oro", "Largo XAUUSD", "SL:", "Stop Loss").
  • Gestión avanzada de operaciones:
    • Cierres Parciales: Simule la toma de beneficios en TP1, TP2 y TP3 con porcentajes personalizados.
    • Lógica de equilibrio: Mueva automáticamente el SL a la entrada después de alcanzar el TP1.
    • Trailing Stop: Pruebe trailing stops dinámicos para bloquear beneficios.
  • Filtros de sesión: Filtre las operaciones por hora (por ejemplo, sólo la sesión de Londres o Nueva York) para ver si la sincronización mejora los resultados.
  • Simulación de Gap y Spread: Tenga en cuenta las condiciones reales de negociación.

Nota importante

Este producto incluye EchoTrade Telegram Signal Backtester Expert Advisor (.ex4) para MetaTrader 4 Strategy Tester.
La aplicación Data Manager (necesaria para obtener los mensajes de Telegram) se proporciona como una herramienta complementaria.

Obtener Data Manager | Leer guía de instalación y usuario | Leer guía de configuración

N.B El instalador del generador/gestor de datos es compatible con Windows 8 y superior. Por favor, compruebe la compatibilidad del sistema antes de la compra.


No confíe ciegamente. Verifique con EchoTrade.

Productos recomendados
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilidades
Este EA ayuda a Cerrar todas las Posiciones abiertas. Le ahorra el tiempo de cerrar múltiples posiciones manualmente. Parámetros: Comprar: Cerrar sólo posiciones de compra Vender: Cerrar sólo posiciones de venta Compra y Venta: Cerrar posiciones de compra y venta Pendiente: Cerrar órdenes pendientes Versión MT4 más avanzada disponible en: https: //www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy Versión más avanzada de MT5 disponible en: https
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia. Haga clic aquí para la versión MT5 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las 10 primeras compras, el pre
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilidades
Cerrar a tiempo es un EA muy útil para cerrar posiciones específicas en un momento específico. También proporciona condiciones adicionales para la configuración. Cerrar posiciones específicas en el tiempo. Cerrar posiciones específicas que actualmente tienen beneficios. Cerrar sólo posiciones largas específicas. Cerrar sólo posiciones cortas específicas. Cerrar órdenes pendientes específicas. Es útil para apoyar sus estrategias de negociación. Descripción de los parámetros magic : Número mágico
FREE
Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Estadísticas detalladas de tu trading para el período seleccionado Echa un vistazo a mi #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta | Contáctame si tienes alguna pregunta La utilidad incluye 2 herramientas separadas: Estadísticas de Trading Analizador de Días de la Semana Modos de visualización de estadísticas: Para el par de divisas/instrumento de trading seleccionado Estadísticas para todas las operaciones (" ALL ") Puedes seleccionar el período para el cual deseas obt
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
TradeMngr
Edgar Enrique Retontali
Utilidades
TradeManager 1.0 es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 y 5 diseñado para simplificar y acelerar la gestión de operaciones en tiempo real. Con una interfaz de panel de control gráfico integro las funciones más comunes de trading en un solo lugar, permitiendo abrir y cerrar órdenes de mercado o pendientes, ajustar stops al punto de breakeven, y gestionar el tamaño de lote en función del riesgo deseado. A continuación encontrarás una descripción detallada de sus características y parámetros d
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilidades
Heaven Assistant: Simplifique su gestión de MT4 Simplifique la gestión de la plataforma MetaTrader 4 (MT4) con el Asistente Heaven . Este Asesor Experto (EA) es una herramienta robusta que le permite controlar y personalizar su entorno de negociación de una manera eficiente y fácil de usar. Características principales: Apertura de Múltiples Pares : Acceso rápido a la mayoría de los pares de divisas, tanto mayores como menores, además de pares exóticos. Posibilidad de abrir índices, metales y cri
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
MT4 to Telegram Pro/Copier es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para mejorar tu experiencia de trading enviando notificaciones de operaciones en tiempo real y reportes completos a tu canal de Telegram. Ideal para proveedores de señales y formadores, esta herramienta copia operaciones colocadas manualmente o por otros EAs en tu cuenta, ofreciendo alertas personalizables, gestión avanzada de operaciones y un panel de control fácil de usar para obtener información sobre el rendim
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilidades
Monitor de Capital de Reserva de la Bolsa Virtual En un entorno en el que las bolsas ofrecen ratios de apalancamiento cada vez más elevados, es aún más importante que los operadores regulen estrictamente su nivel de capital . Este software está diseñado para ejecutarse en segundo plano en cualquier servidor privado virtual que pueda ejecutar Meta Trader 4/5.Implementa funciones básicas de control de la equidad por delante del corredor - que permite a los usuarios establecer su propia equidad tra
FREE
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
Utilidades
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! ¿Está cansado de cerrar manualmente cientos de operaciones? ¿Es usted un scalper , day trader , swing trader y quiere maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas cerrando múltiples posiciones al mismo tiempo bajo diferentes condiciones? ¿Es usted un Trader de Prop Firm que desea evitar alcanzar el máximo drawdown diario? No busque más. Este kit es la solución definitiva para usted. GUÍA DE USO DEL KIT 1. 1. Muestra los beneficios/
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilidades
Click Trade Manager es nuestro mejor producto hasta la fecha. La mejor solución tanto para principiantes como para profesionales. Proteja su FTMO/MFF prop firm o sus cuentas personales de sobrepasar los límites de drawdown. El EA cierra automáticamente todas las operaciones para que nunca alcancen sus límites de reducción. Le avisa si una operación puede sobrepasar su límite de reducción. Cierra las operaciones automáticamente cuando se alcanza el objetivo de beneficios. Se puede configurar pa
Fast Position Copier Reciver Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
Copiador rápido de posiciones - Reciver Tool Este es un rápido y simple copiador de posiciones de MT4-----> MT4. Copiar posiciones requiere dos bots : Master/Slave. Maestro ( Emisor de Posiciones ) Esclavo ( Recibidor de Posiciones) Esta es una versión Slave (reciver) y necesitas descargar una versión Master desde AQUI . Esta herramienta sirve para copiar posiciones y gestionarlas desde un MetaTrader en uno o varios MetaTraders ubicados en un servidor u ordenador. Los MetaTraders deben estar ins
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilidades
ASTA Trade Manager es una herramienta de negociación semiautomatizada diseñada para ayudar a los operadores profesionales en la gestión de estrategias de salida . Este EA no abre posiciones automáticamente. Esta versión está hecha para gestionar transacciones manuales en 1 gráfico (par) solamente. Para la versión Multipar, puede consultar el producto en: ASTA Multipair Trade Manager. CARACTERÍSTICAS: 1. Panel de entrada y salida 2. Panel de órdenes: Órdenes de compra, venta y pendientes Botón Sa
Equity Safe V1
Luis Carlos Lucero Hernandez
Utilidades
EquitySafe V1.0 es una potente herramienta de gestión de riesgos diseñada para MetaTrader 4 . Permite a los operadores gestionar eficazmente su riesgo mediante el establecimiento de límites máximos de pérdida basados en marcos temporales personalizados. Con esta herramienta, usted tiene la flexibilidad de definir sus propios intervalos de tiempo y asignar umbrales de riesgo específicos en consecuencia. Al utilizar EquitySafe, puede asegurarse de que su estrategia de negociación se ajusta a su to
ON Trade Manager
Abdullah Alrai
Utilidades
Este producto le permitirá controlar sus pedidos y su cuenta con muchas funciones. 1- Calculará el tamaño de lote correcto dependiendo del tamaño de su cuenta/tamaño SL/valor de puntos de par para 1 tamaño de lote. 2- le dará la situación actual del pedido dependiendo de los lugares de las líneas (objetivo sl tp). 3- moverá todos los pedidos target / sl con solo presionar un botón. 4- le brindará información sobre su cuenta y el margen necesario para abrir sus pedidos. 5- tiene funciones p
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
Grid Maestro – una utilidad que construye automáticamente una cuadrícula de órdenes según parámetros específicos: paso de la cuadrícula, número de órdenes y multiplicador de volumen. La apertura de la primera operación se realiza presionando un botón en la pantalla. También se incluye una función de ajuste automático de parámetros, calculada en base al análisis del máximo drawdown del instrumento. Características: Funciona solo con órdenes abiertas mediante la presión de botones en la pantalla.
Manager Trade FULL
Miguel Antonio Rojas Martinez
Utilidades
Manager Trade es una herramienta que te ayudara a administrar y gestionar los trades de una manera facil y sencilla. es un panel que en su primera pestaña contiene botones e inputs, bonitos e intuitivos, que permiten colocar las operaciones mucho mas rápido. En su segunda pestaña se listan todas las ordenes de la cuenta, dejándolas disponibles para cerrar cada una, con un único clic en un botón sus principales características son: Colocar ordenes directas y pendientes con un solo click, y  en l
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilidades
Hola amigos, "FCK Currency Strength Pro " es un auto & semi auto trading experto con dirección de par. Compra-Venta separada o multi divisa en un clic. La estrategia de FCK fuerza de la divisa Pro es una combinación de indicador personalizado, Líneas de tendencia, Soporte & Niveles de resistencia ( Acción del precio ) y algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. Descargar Noticias Ex4 y archivo csv Necesita el siguiente SDSnews.ex4 en MQL4/Bibliotecas y el daylightsavin
Multicurrency overview
Francesco Rubeo
Utilidades
¡Manténgase al día con Multicurrency Overview! El algoritmo de este EA libera una media del porcentaje de movimiento de todas las divisas Forex vinculadas a una única divisa, aislándola, permitiéndonos comprender su tendencia real y específica. Arriba a la izquierda, un panel nos muestra eficientemente la tendencia de la divisa, en el marco temporal realmente utilizado. El segundo panel le mantendrá informado de las noticias macroeconómicas. P.N.: La hora de las noticias está basada en la hora
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilidades
Programa para la colocación automática de órdenes stop loss y take profit. Los valores se calculan como puntos de distancia del precio de apertura. Todas las opciones pueden aplicarse a la COMPRA y VENTA por separado o conjuntamente. Introduzca los valores en puntos en los campos de la derecha del menú y pulse el botón correspondiente para aplicar la configuración. En caso de duda, las instrucciones se muestran en el tooltip.
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilidades
Esta es una versión DEMO de Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager es una herramienta avanzada de gestión de operaciones que puede supervisar y gestionar sus operaciones manuales y EA de acuerdo con la configuración que elija. Funciona como un Asesor Experto (EA), no abre ninguna operación, pero cierra las operaciones según la configuración de cierre automático o al pulsar manualmente cualquiera de los botones de cierre. CARACTERÍSTICAS: Vista interactiva tridimensional de sus operaciones
FREE
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilidades
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: // www.mql5.com/en/market/product/58082 PRIMERAS 10 COPIAS A 30 USD, EL SIGUIENTE PRECIO SERÍA 50 USD GESTOR DE RIESGOS Y OPERACIONES RISK AND TRADE MANAGER es un avanzado panel de operaciones diseñado para el trading manual. La utilidad ayuda a gestionar las operaciones de forma eficaz y eficiente con un solo clic. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Convierte y muestra Stop Loss (SL ) Pips en % y cantidad para ver la ima
Ultimate Trade Closer
Ebenezer Sochima Charles
Utilidades
Ultimate Trade Closer para MT4 - Gestión eficiente de operaciones multisímbolo Descripción general: El Ultimate Trade Closer para MT4 es un sistema de gestión de operaciones potente y fácil de usar diseñado para ayudar a los operadores a cerrar rápidamente múltiples operaciones con un solo clic. Ya sea que necesite cerrar todas las operaciones en un símbolo específico o en todos los símbolos negociados, este script garantiza una ejecución perfecta, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Caracte
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilidades
"Support or Resistance Alert Broken" es una herramienta sencilla y muy intuitiva que permite crear o eliminar soportes y/o resistencias horizontales y de tendencia con un simple click. Cuando la linea de soporte o resistencia son rotas por el precio de cierre al finalizar la vela actual, la herramienta "Support or Resistance Alert Broken" enviará una alerta con sonido, así como también una notificación a la aplicación de celular de MT4 ó MT5. Esta herramienta puede enviar alertas de varios pares
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilidades
La Calculadora Simple de Tamaño de Lote puede ayudarle con la gestión de riesgos. Simplemente escriba el porcentaje de riesgo, los puntos de stop loss y haga clic en calcular para obtener el tamaño de lote requerido. La Calculadora Simple de Tamaño de Lote calcula el instrumento de un gráfico actual. Es ligero. Simplemente cárguelo en su gráfico y la Calculadora Simple de Tamaño de Lote aparecerá en la esquina superior izquierda de su gráfico.
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Otros productos de este autor
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 5! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta
SMT Killzones Combo
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Indicadores
Presentamos el indicador SMT Divergence, una herramienta versátil diseñada para ayudar a analizar la dinámica del mercado. El indicador ayuda a identificar divergencias entre los máximos y mínimos de dos pares de divisas principales correlacionados durante periodos específicos del mercado ("killzones" abreviado KZ). Estos periodos se caracterizan por una mayor actividad del mercado, lo que permite a los operadores observar el comportamiento del mercado más de cerca. El indicador ofrece opcion
SmartZone Reversal Master
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Indicadores
Presentamos el SmartZone Reversal Master, un potente indicador diseñado para ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de entrada de operaciones. Este indicador utiliza los conceptos del SMR de ingeniería de liquidez y análisis de tendencias de mayor resolución para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas. Al identificar los niveles institucionales clave en el mercado y supervisar los movimientos de los precios en relación con ellos en torno a determinados momentos de
ICT Reaction Levels
Perpetual Chinemerem Vincent
Indicadores
Presentamos los niveles de reacción de las TIC, un indicador fiable diseñado para trazar niveles clave en su gráfico. A diferencia del soporte y la resistencia clásicos, estos niveles se derivan de máximos y mínimos significativos observados en plazos superiores, como los periodos semanal y mensual. El indicador constituye una valiosa herramienta para los operadores que buscan identificar niveles de precios críticos basándose en las reacciones históricas de los precios. ICT Reaction Levels ana
Cable Champ
Perpetual Chinemerem Vincent
Asesores Expertos
Presentamos "Cable Champ" - ¡Su Asesor Experto en GBPUSD para MT4! ANTECEDENTES: Adéntrese en el rico significado histórico del par de divisas GBPUSD, cariñosamente conocido como "Cable". Se remonta a principios del siglo 20, el nombre se originó a partir de los tipos de cambio transmitidos a través de un cable transatlántico entre Londres y Nueva York. Hoy en día, GBPUSD sigue siendo una potencia mundial, que une la libra esterlina (GBP) y el dólar de EE.UU. (USD) como uno de los pares más n
Prop Account Risk Manager
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
Presentamos "Prop Risk Manager": Su compañero de disciplina en el trading ¿Es usted un operador que busca adherirse a las reglas de las empresas de apoyo con una disciplina inquebrantable? No busque más. "Prop Risk Manager" es su solución integral para navegar por las directrices de las empresas de apoyo y optimizar su éxito comercial. Características principales : - Gestión precisa del riesgo : "Prop Risk Manager" se alinea con los principios de las empresas de props para garantizar que nu
EchoTrade Local Trade Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Local Trade Copier - Rápido, fiable y construido para la gestión de cuentas sin fisuras Descargue la demo gratuita aquí para probar con operaciones EURUSD en cuentas demo Lea la guía de instalación aquí Copie operaciones como un profesional - de forma instantánea, precisa y segura ¿Cansado de hacer malabarismos con múltiples cuentas MetaTrader manualmente o de perder operaciones entre plataformas? EchoTrade Local Trade Copier resuelve eso - ofreciéndole un sistema de replicación de
BlackWing Signal Provider MT5 to Telegram
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
Presentamos el Proveedor de Señales BlackWing, un EA avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading facilitando una comunicación fluida entre su plataforma MetaTrader 5 y los canales, grupos o usuarios individuales de Telegram. Características principales: 1. Notificaciones de eventos en tiempo real: Reciba alertas instantáneas sobre nuevas operaciones, órdenes modificadas, posiciones cerradas y órdenes eliminadas. Manténgase informado y tome decisiones en el momento oportuno. 2. I
EchoTrade Local Trade Copier MT5
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Local Trade Copier - Rápido, fiable y construido para la gestión de cuentas sin fisuras Descargue la demo gratuita aquí para probar con operaciones EURUSD en cuentas demo Lea la guía de instalación aquí Copie operaciones como un profesional - de forma instantánea, precisa y segura ¿Cansado de hacer malabarismos con múltiples cuentas MetaTrader manualmente o de perder operaciones entre plataformas? EchoTrade Local Trade Copier resuelve eso - ofreciéndole un sistema de replicación de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario