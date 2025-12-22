EchoTrade Telegram Signal Backtester

VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING

EchoTrade Backtester de Señales de Telegram

Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan.

El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos.

La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la verdad desnuda. Combinando un potente Gestor de Datos (incluido) con un avanzado motor Probador de Estrategias MT4, puede simular meses de trading en minutos.

Por qué necesita esto

Vea la reducción REAL y la tasa de ganancias antes de arriesgar dinero real. Optimice la rentabilidad: Pruebe diferentes niveles parciales de toma de beneficios, trailing stops y ajustes de punto de equilibrio para encontrar la estrategia más rentable para un canal específico.

Pruebe diferentes niveles parciales de toma de beneficios, trailing stops y ajustes de punto de equilibrio para encontrar la estrategia más rentable para un canal específico. Verificación visual: Vea cómo se desarrollan las operaciones barra a barra en el Probador de Estrategias para confirmar la precisión de entrada y salida.

Cómo funciona

Obtén Datos: Utiliza la aplicación complementaria Gestor de Datos para conectarte de forma segura a Telegram. Descarga el historial de mensajes de CUALQUIER canal al que tengas acceso. Estandariza: El analizador inteligente detecta automáticamente los precios de entrada, Stop Loss y Take Profits (TP1, TP2, TP3). Backtest: Cargue el archivo de datos generado en el Backtester EA de EchoTrade Telegram Signal en MT4. Analizar: Obtenga un informe completo del Probador de Estrategias con Drawdown, Profit Factor y Win Rate.

Características

Motor de análisis universal: Las palabras clave totalmente personalizables le permiten analizar señales en cualquier idioma o formato (por ejemplo, "Comprar oro", "Largo XAUUSD", "SL:", "Stop Loss").

Las palabras clave totalmente personalizables le permiten analizar señales en cualquier idioma o formato (por ejemplo, "Comprar oro", "Largo XAUUSD", "SL:", "Stop Loss"). Gestión avanzada de operaciones : Cierres Parciales: Simule la toma de beneficios en TP1, TP2 y TP3 con porcentajes personalizados. Lógica de equilibrio: Mueva automáticamente el SL a la entrada después de alcanzar el TP1. Trailing Stop: Pruebe trailing stops dinámicos para bloquear beneficios.

: Filtros de sesión: Filtre las operaciones por hora (por ejemplo, sólo la sesión de Londres o Nueva York) para ver si la sincronización mejora los resultados.

Filtre las operaciones por hora (por ejemplo, sólo la sesión de Londres o Nueva York) para ver si la sincronización mejora los resultados. Simulación de Gap y Spread: Tenga en cuenta las condiciones reales de negociación.

Nota importante

Este producto incluye EchoTrade Telegram Signal Backtester Expert Advisor (.ex4) para MetaTrader 4 Strategy Tester.

La aplicación Data Manager (necesaria para obtener los mensajes de Telegram) se proporciona como una herramienta complementaria.

Obtener Data Manager | Leer guía de instalación y usuario | Leer guía de configuración

N.B El instalador del generador/gestor de datos es compatible con Windows 8 y superior. Por favor, compruebe la compatibilidad del sistema antes de la compra.





