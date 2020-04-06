Index Magic Pro

¡Hola traders! Quiero ser completamente honesto acerca de lo que esta EA hace y no hace.

Lo que este EA realmente es: Este es un sistema de comercio simple que construí para el comercio de índices, principalmente el NASDAQ 100. Busca velas de fuerte impulso. Busca velas de fuerte impulso (velas con mechas pequeñas) y opera alrededor de los niveles clave de estas velas utilizando dos enfoques básicos:

  1. Estrategia de rechazo: espera a que el precio vuelva a probar el nivel de la vela y rebote.
  2. Estrategia de ruptura: entra cuando el precio rompe el nivel de la vela con fuerza.

La realidad sobre el rendimiento: No voy a mentirle - este sistema tiene una tasa de ganancias BAJA. Perderá más operaciones de las que gane. A veces puede tener 20 y más pérdidas seguidas, y eso es normal para este tipo de estrategia.

PERO - cuando gana, por lo general gana a lo grande. La toma de beneficios se establece en 10 veces el riesgo, por lo que un buen ganador puede cubrir muchas pequeñas pérdidas. Con el tiempo, si se mantiene y no entra en pánico durante las rachas perdedoras, la cuenta debería tender al alza.

Ajustes por defecto: Todo está preconfigurado para NAS100 en el marco temporal M5. Pasé mucho tiempo probando diferentes configuraciones, y estas funcionan mejor para este mercado. Puede utilizarlo en otros instrumentos, pero no puedo garantizar los mismos resultados.

Lo que necesita saber:

  • Este NO es un sistema para hacerse rico rápidamente.
  • Tendrá rachas perdedoras (a veces largas)
  • Necesita paciencia y disciplina
  • La gestión del riesgo lo es todo con este enfoque
  • Por lo general toma 2-3 oficios por día máximo no se recomienda más que eso me puse personal para 3 máximo por día

Prop Firm Características: Añadido algunos aleatorizadores para hacer el comercio parece más humano para los desafíos prop firm, pero estos son opcionales.

Mi opinión sincera: Si usted está buscando altas tasas de ganar o no puede manejar ver días rojos, esto no es para ti. Pero si usted entiende el riesgo asimétrico / recompensa y puede permanecer disciplinado durante drawdowns, esto podría funcionar para su estilo de negociación.

El sistema hace lo que se supone que debe hacer, pero el trading nunca es fácil. Controle sus expectativas.

¿Tienes preguntas? Envíame un mensaje.

