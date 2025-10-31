INDEX MAGIC PRO - Einfache Strategie für den NAS100-Handel

hier überwachen:

Darwinex Nullkonto - https://www.mql5.com/en/signals/2341713?source=Site+Signale+Mein

tinyurl.com/3zezmn3h



(kopieren und einfügen der url )

Hallo Trader! Ich möchte völlig ehrlich darüber sein, was dieser EA tut und was nicht.

Was dieser EA wirklich ist: Dies ist ein einfaches Handelssystem, das ich für den Indexhandel gebaut habe, hauptsächlich für den NASDAQ 100. Es sucht nach starken Momentum-Kerzen (Kerzen mit kleinen Dochten) und handelt um die Schlüsselniveaus dieser Kerzen herum, indem es zwei grundlegende Ansätze verwendet:

Ablehnungsstrategie - Wartet darauf, dass der Kurs zurückkommt, um das Kerzenniveau zu testen und abzuprallen Ausbruchsstrategie - Einstieg, wenn der Kurs das Kerzenlevel mit Stärke durchbricht

Die Realität der Performance: Ich werde Sie nicht anlügen - dieses System hat eine NIEDRIGE Gewinnrate. Sie werden mehr Trades verlieren, als Sie gewinnen. Manchmal kann es sein, dass Sie 20 und mehr Verluste in Folge haben, und das ist normal für diese Art von Strategie.

ABER - wenn es gewinnt, gewinnt es normalerweise groß. Der Take-Profit ist auf das 10-fache des Risikos eingestellt, so dass ein guter Gewinner viele kleine Verluste ausgleichen kann. Im Laufe der Zeit, wenn Sie dabei bleiben und bei Verlusten nicht in Panik geraten, sollte sich das Konto nach oben entwickeln.

Standardeinstellungen: Alles ist für NAS100 auf dem M5-Zeitrahmen vorkonfiguriert. Ich habe viel Zeit damit verbracht, verschiedene Einstellungen zu testen, und diese funktionieren am besten für diesen Markt. Sie können es auch für andere Instrumente verwenden, aber ich kann nicht für die gleichen Ergebnisse garantieren.

Was Sie wissen müssen:

Dies ist KEIN System, mit dem man schnell reich wird.

Sie werden Pechsträhnen haben (manchmal lange)

Sie brauchen Geduld und Disziplin

Risikomanagement ist alles bei diesem Ansatz

Es dauert in der Regel 2-3 Trades pro Tag maximal nicht mehr empfehlen, dass ich persönlich für 3 max pro Tag gesetzt

Prop Firm Eigenschaften: Ich habe einige Zufallsgeneratoren hinzugefügt, um den Handel für Prop-Firmen-Herausforderungen menschlicher aussehen zu lassen, aber diese sind optional.

Meine ehrliche Meinung: Wenn Sie auf hohe Gewinnraten aus sind oder nicht damit umgehen können, rote Tage zu sehen, ist dies nichts für Sie. Wenn Sie jedoch das asymmetrische Risiko/Ertrags-Verhältnis verstehen und bei Drawdowns diszipliniert bleiben können, könnte dieses System für Ihren Handelsstil geeignet sein.

Das System tut, was es tun soll, aber der Handel ist nie einfach. Managen Sie Ihre Erwartungen.

Noch Fragen? Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht.