Gap Finder Gain

Asesor Experto centrado en las aperturas fuera de banda de la sesión estadounidense anterior, con lógica de reentrada configurable por el usuario a niveles de sesiones anteriores (cierre o zona intermedia).

Funcionamiento

Identificación de la banda (máximo/mínimo) y del cierre de la sesión americana anterior.

Reconocimiento de la apertura fuera de la banda.

Activación de la entrada: inmediata, al volver a entrar en la banda o en vela de confirmación.

Toma de beneficios: cierre anterior, nivel intermedio u otro nivel configurable.

Stop loss: porcentaje del take profit.

Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.

Controles: gestión de posiciones de riesgo porcentual.

Parámetros principales

Horas de sesión; disparador de entrada; objetivo (cierre anterior/nivel intermedio/otro); modo SL (porcentaje/volatilidad/valor fijo); filtros; riesgo o lote fijo; límites operativos; desfase horario.

Notas

Ideal para US100; en instrumentos diferentes es necesario comprobar los parámetros.

Advertencia

Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.