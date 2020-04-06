Gap Finder Gain
- Asesores Expertos
- Emanuele Giulivi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor Experto centrado en las aperturas fuera de banda de la sesión estadounidense anterior, con lógica de reentrada configurable por el usuario a niveles de sesiones anteriores (cierre o zona intermedia).
Funcionamiento
-
Identificación de la banda (máximo/mínimo) y del cierre de la sesión americana anterior.
-
Reconocimiento de la apertura fuera de la banda.
-
Activación de la entrada: inmediata, al volver a entrar en la banda o en vela de confirmación.
-
Toma de beneficios: cierre anterior, nivel intermedio u otro nivel configurable.
-
Stop loss: porcentaje del take profit.
-
Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.
-
Controles: gestión de posiciones de riesgo porcentual.
Parámetros principales
Horas de sesión; disparador de entrada; objetivo (cierre anterior/nivel intermedio/otro); modo SL (porcentaje/volatilidad/valor fijo); filtros; riesgo o lote fijo; límites operativos; desfase horario.
Notas
Ideal para US100; en instrumentos diferentes es necesario comprobar los parámetros.
Advertencia
Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.