PipBandint Pro
- Asesores Expertos
- Isaac Nhlapo
- Versión: 5.52
- Actualizado: 20 abril 2025
- Activaciones: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition es un Asesor Experto (EA) diseñado para traders interesados en movimientos de mercado a corto plazo. Este EA admite enfoques de trading tanto de swing como de scalping, con funcionalidad para operaciones rápidas y de alta frecuencia utilizando parámetros de stop-loss y take-profit. La herramienta está diseñada para operar en mercados dinámicos y también puede configurarse para trading a largo plazo en marcos temporales más altos.