PipBandint Pro

Multy TDM este bot funciona utilizando el indicador Trend TD . El bot multidivisa funciona con 12 pares, los pares se pueden cambiar y utilizar otros. La esencia del trabajo es abrir una pequeña serie de órdenes y salir del mercado, ya sea en beneficios o con pérdidas, pero salir y no quedarse y abrir la siguiente serie en las señales del indicador. El corazón de este algoritmo es la fórmula para salir del mercado, cuándo salir y con qué ganancia o pérdida, cuántas órdenes se puede permitir ut